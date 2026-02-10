Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Kalastusvälineiden kierrätyspiste muuttaa Rovaniemellä

10.2.2026 14:29:05 EET | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote

Muovia sisältävien kalastusvälineiden kierrätys torjuu ympäristön roskaantumista ja muovin päätymistä vesistöihin. Rovaniemen Citymarketin yhteydessä sijainnut havaspyydysten Rinki-keräyspiste siirtyy Kierrätyspuisto Residuumiin.

Havaspyydysten keräys
Havaspyydysten keräyssäiliön tunnistaa sinisestä tarrasta.

Rovaniemen Citymarketin yhteydessä sijainnut havaspyydysten Rinki-keräyspiste siirtyy Alakorkaloon, Kierrätyspuisto Residuumiin. Siirto tapahtuu perjantaina 13.2.2026. Pisteen osoite siirron jälkeen on Betonitie 3.

Kierrätyspuisto Residuumin aukioloajat:

  • Talvikaudella: viikot 40–17
    Ma–pe klo 7–17
  • Kesäkaudella: viikot 18–39
    Ma–pe klo 7–18

Mitä havaspyydysten Rinki-keräyspisteelle voi tuoda?

  • kotitalouksien muovia sisältävät passiivisesti pyytävät käytöstä poistetut kalastusvälineet
  • käytöstä poistetut verkot, pitkäsiimat ja merrat ja niissä käytetyt narut ja kohot
  • muovia sisältävät katiskat ja muut muovia sisältävät seisovat pyydykset

Kierrätä myös vapavälineet

Tuo vanhat muovia sisältävät vavat, haavit ja uistimet Motonetin tai Ruodon keräyspisteelle. Kierrättämällä välineet torjut ympäristön roskaantumista ja muovin päätymistä vesistöihin. Suomen vapaa-ajan kalastajat kunnostavat käyttökelpoiset uistimet ja kelat ja lahjoittavat ne nuorille ja aloitteleville harrastajille. Samalla uusille kalastajille välittyy vastuullisen harrastamisen tapa.

Vapavälineiden keräyksessä ovat mukana kaikki Motonet- ja Ruoto-myymälät.

Motonet-myymälät

Ruoto-myymälät

Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti:  rinkiin.fi.

