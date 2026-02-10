Kalastusvälineiden kierrätyspiste muuttaa Rovaniemellä

Rovaniemen Citymarketin yhteydessä sijainnut havaspyydysten Rinki-keräyspiste siirtyy Alakorkaloon, Kierrätyspuisto Residuumiin. Siirto tapahtuu perjantaina 13.2.2026. Pisteen osoite siirron jälkeen on Betonitie 3.



Kierrätyspuisto Residuumin aukioloajat:

Talvikaudella: viikot 40–17

Ma–pe klo 7–17

Ma–pe klo 7–17 Kesäkaudella: viikot 18–39

Ma–pe klo 7–18

Mitä havaspyydysten Rinki-keräyspisteelle voi tuoda?

kotitalouksien muovia sisältävät passiivisesti pyytävät käytöstä poistetut kalastusvälineet

käytöstä poistetut verkot, pitkäsiimat ja merrat ja niissä käytetyt narut ja kohot

muovia sisältävät katiskat ja muut muovia sisältävät seisovat pyydykset

Kierrätä myös vapavälineet

Tuo vanhat muovia sisältävät vavat, haavit ja uistimet Motonetin tai Ruodon keräyspisteelle. Kierrättämällä välineet torjut ympäristön roskaantumista ja muovin päätymistä vesistöihin. Suomen vapaa-ajan kalastajat kunnostavat käyttökelpoiset uistimet ja kelat ja lahjoittavat ne nuorille ja aloitteleville harrastajille. Samalla uusille kalastajille välittyy vastuullisen harrastamisen tapa.

Vapavälineiden keräyksessä ovat mukana kaikki Motonet- ja Ruoto-myymälät.

Motonet-myymälät

Ruoto-myymälät