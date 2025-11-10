Arvosteluvapaat uutuudet: Orava-kirjojen kevään ensimmäinen kattaus on täällä
11.2.2026 13:52:12 EET | Orava-kirjat | Tiedote
Orava-kirjojen kevät on täynnä touhua, oppimisen iloa, vauhtia ja jännitystä sekä maailman söpöimpiä eläinhahmoja.
Orava-kirjojen kevätkausi on käynnistynyt toinen toistaan hurmaavammilla lastenkirjoilla. Nämä kuusi teosta ovat jo löytäneet tiensä kirjakauppoihin ja ovat arvosteluvapaita:
Lotta Sonninen ja Matti Pikkujämsä: Terholla on hoppu!
Terho on ketterä pieni oravanpoikanen, jolla on hoppu! Hän kiipeää ja kipittää, loikkii ja tarpoo. Matka keskeytyy tuon tuostakin erilaisiin esteisiin, kommelluksiin tai apua tarvitsevien ystävien kohtaamisiin. Terho keksii aina ratkaisut, ja matka jatkuu. Mutta mihin Terholla on hoppu?
Riemastuttava ensikirja neuvokkaasta oravanpoikasesta on takuuvarma pikkulapsiperheiden kestosuosikki. Tukevat, kulmista pyöristetyt myrkyttömät pahvisivut sopivat pienimpiinkin käsiin – tai vaikka suuhun. Varaudu lukemaan kirja moneen, MONEEN kertaan lapsen kanssa!
Lotta Sonninen on tietokirjallisuuden toimituspäällikkö ja Pieni pahan mielen kirja -menestyskirjojen tekijä.
Matti Pikkujämsä on palkittu kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka tunnetaan erityisesti ilmeikkäistä eläinhahmoistaan.
Kim Fupz Aakeson: Noita tuli taloon!
Noita tuli taloon! on tarina pojasta, jonka vanhemmat ovat eronneet ja jonka isä on tavannut uuden naisystävän. Kun nainen tulee ensimmäistä kertaa kylään, poika kauhistuu: vihreät hiukset, suippokärkinen hattu, syylä nenänpäässä... Hänhän on ilmiselvä noita! Isä on niin rakastunut, ettei tunnu huomaavan asiaa – noita on loitsinut hänet!
Yhtä aikaa ilkikurinen ja liikuttava tarina on täynnä huumoria ja tarkkaa havainnointia. Kirjan ratkiriemukas kuvitus saa kaiken ikäiset lukijat tirskumaan.
Kim Fupz Aakeson on nimekäs ja palkittu tanskalainen lastenkirjailija, joka tunnetaan kekseliäistä, hulvattoman hauskoista kirjoistaan.
Rasmus Bregnhøi on tanskalainen kuvittaja, sarjakuvapiirtäjä, taidemaalari ja lastenkirjailija, jonka kuvitusten tunnusmerkki on sympaattinen, leikkimielinen huumori.
Kirjan on suomentanut Sanna Manninen.
Sam Lloyd: Eläinkaverit Rakennustyömaalla & Eläinkaverit Sairaalassa
Sairaalassa on alkamassa kiireinen päivä ja eläinkaverit tarvitsevat apuasi! Myös rakennustyömaalla riittää töitä. Eläinkaverit on kirjasarja touhukkaille taaperoille, jotka haluavat osallistua ja auttaa. Toiminnallisten pahvikirjojen iloiset hahmot, värikkäät kuvat ja kestävät huopaläpät kutsuvat leikkimään.
Sam Lloyd on englantilainen lastenkirjailija ja -kuvittaja, jonka teokset ovat voittaneet useita palkintoja.
Kirjat on suomentanut Johannes Videbæk.
Jonny Leighton & Robert Starling: Puput eivät tahdo mennä nukkumaan! & Pingviinit eivät tykkää pöksyistä!
Nukkkumaanmeno voi joskus olla vaikeaa, jos perheessä on villejä pikku pupuja... Miten iltavillit puput saataisiin rauhoittumaan ja unten maille? Lue Puput eivät tahdo mennä nukkumaan! niin tiedät. Myös vaatteiden pukeminen voi olla haastavaa – ainakin pienten pingviinien mielestä. Mutta Pingviinit eivät tykkää pöksyistä! -kuvakirjan avulla pukeutuminen voi sujua pingviineiltäkin kuin leikiten!
Johnny Leighton on brittiläinen kirjailija ja toimittaja, jonka nokkelat riimit ovat hurmaanneet lukijoita yli 20 kielellä.
Robert Starlingin hauskat ja värikkäät kuvitukset kutsuvat lapsen mukaan tarinoiden maailmaan.
Kirjat on suomentanut Johannes Videbæk.
Lisää ihania uutuuksia julkaistaan myöhemmin keväällä. Tutustu koko Orava-kirjojen kevätvalikoimaan katalogistamme.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: Silja Massa, silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Yhteyshenkilöt
Minna Castrén
Kustantaja, Orava-kirjat
Silja Massa
Viestintäpäällikkö, Teos / Orava-kirjat
Orava-kirjat
Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lastenkirjakustantamo.
