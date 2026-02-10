370 000 kilometriä kriittistä tieverkkoa – yksityisteiden rahoitus kaukana tarpeesta

Suomessa on noin 370 000 kilometriä yksityisteitä, lähes viisi kertaa enemmän kuin valtion maanteitä. Yksityisteiden varrella sijaitsee satojatuhansia koteja ja vapaa-ajan asuntoja sekä kymmeniä tuhansia maatiloja ja yrityksiä. Metsäteollisuuden puusta yli 90 prosenttia kulkee yksityisteiden kautta eli käytännössä 4 000 puurekkaa päivässä. Elintarvikeketjussa esimerkiksi maitokeräilyssä ajetaan yksityisteillä vuosittain yli 22 miljoonaa ajoneuvokilometriä.

– Yksityistiet eivät ole vain maaseudun pieniä sivuteitä, vaan keskeinen osa Suomen taloutta, huoltovarmuutta ja arjen sujuvuutta, muistutti MTK:n johtaja Markus Lassheikki Suomen Tieyhdistyksen Yksityisteiden talvipäivän avajaispuheessa 11.2.2026 Jyväskylässä.

Yksityisteiden varrella sijaitsee 250 000 omakotitaloa, 190 000 vapaa-ajan asuntoa ja noin 40 000 maatilaa. Yrityksiä yksityisteiden varrella toimii yli 33 000.

Yksityisteiden ylläpito maksaa vuosittain noin 150 miljoonaa euroa, jonka rahoittavat pääosin tieosakkaat. Valtion yksityistieavustus on pudonnut 5,5 miljoonaan euroon, vaikka kestävä taso olisi arviolta 30 miljoonaa euroa vuodessa.

– Ilman pitkäjänteistä rahoitusratkaisua yksityisteiden kunto heikkenee, mikä vaarantaa biotalouden logistiikan, huoltovarmuuden ketjut ja ihmisten arjen liikkumisen, Lassheikki totesi.

MTK muistuttaa, että Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa siihen, ettei yksityisteiden kunnosta pidetä pitkäjänteisesti huolta.

Lisätietoja: Markus Lassheikki, Tieyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, MTK:n johtaja, 040 779 9680