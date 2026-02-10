370 000 kilometriä kriittistä tieverkkoa – yksityisteiden rahoitus kaukana tarpeesta
11.2.2026 10:36:12 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Suomen pisin tieverkko ei ole valtion ylläpitämä, vaan yksityisteitä, joita on lähes viisi kertaa enemmän kuin maanteitä. MTK muistuttaa, että yksityisteiden merkitys huoltovarmuudelle, elinkeinoelämälle ja arjen liikkumiselle on ratkaiseva, mutta niiden rahoitus ei vastaa nykyisiä tarpeita. Yksityisteiden kunto ratkaisee, kulkeeko puu metsästä, maito tilalta ja apu perille hätätilanteessa.
Suomessa on noin 370 000 kilometriä yksityisteitä, lähes viisi kertaa enemmän kuin valtion maanteitä. Yksityisteiden varrella sijaitsee satojatuhansia koteja ja vapaa-ajan asuntoja sekä kymmeniä tuhansia maatiloja ja yrityksiä. Metsäteollisuuden puusta yli 90 prosenttia kulkee yksityisteiden kautta eli käytännössä 4 000 puurekkaa päivässä. Elintarvikeketjussa esimerkiksi maitokeräilyssä ajetaan yksityisteillä vuosittain yli 22 miljoonaa ajoneuvokilometriä.
– Yksityistiet eivät ole vain maaseudun pieniä sivuteitä, vaan keskeinen osa Suomen taloutta, huoltovarmuutta ja arjen sujuvuutta, muistutti MTK:n johtaja Markus Lassheikki Suomen Tieyhdistyksen Yksityisteiden talvipäivän avajaispuheessa 11.2.2026 Jyväskylässä.
Yksityisteiden varrella sijaitsee 250 000 omakotitaloa, 190 000 vapaa-ajan asuntoa ja noin 40 000 maatilaa. Yrityksiä yksityisteiden varrella toimii yli 33 000.
Yksityisteiden ylläpito maksaa vuosittain noin 150 miljoonaa euroa, jonka rahoittavat pääosin tieosakkaat. Valtion yksityistieavustus on pudonnut 5,5 miljoonaan euroon, vaikka kestävä taso olisi arviolta 30 miljoonaa euroa vuodessa.
– Ilman pitkäjänteistä rahoitusratkaisua yksityisteiden kunto heikkenee, mikä vaarantaa biotalouden logistiikan, huoltovarmuuden ketjut ja ihmisten arjen liikkumisen, Lassheikki totesi.
MTK muistuttaa, että Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa siihen, ettei yksityisteiden kunnosta pidetä pitkäjänteisesti huolta.
Lisätietoja: Markus Lassheikki, Tieyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, MTK:n johtaja, 040 779 9680
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Miltä puumarkkinat näyttävät? Tutustu MTK:n puumarkkinakatsauksiin10.2.2026 14:03:34 EET | Tiedote
MTK julkaisee joka kuukauden alussa tutkimuspäällikkö Kalle Karttusen koostaman puumarkkinakatsauksen. Puumarkkinakatsaukset kertovat metsäteollisuuden ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja miten se vaikuttaa metsänomistajien puukauppamahdollisuuksiin. Tutustu helmikuun katsaukseen!
Kotimainen peruna on ruokaturvan supersankari3.2.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Perunaviikkoa vietetään 9.–15.2. Peruna on yksi Suomen ruokaturvan vahvimmista lenkeistä, koska sen omavaraisuus on korkea ja satoa voidaan varastoida pitkään. Suomalainen syö perunaa arviolta 65 kiloa vuodessa. Määrän tuottamiseen tarvitaan vain noin 20 metriä perunapenkkiä.
Luonnonarvokauppa tarjoaa vaihtoehdon hiljaiselle suojelulle – toimivassa markkinassa pelkkiä voittajia27.1.2026 10:27:43 EET | Tiedote
Pellervon taloustutkimus PTT arvioi 21. tammikuuta, että hiljainen suojelu kattaa Suomessa noin 1,1 miljoonaa hehtaaria. Metsänomistajien omaehtoisen suojelun tunnistaminen on arvokasta metsien monimuotoisuustyön kehittämiselle. Suojelun kartoittaminen antaa myös luonnollisen väylän vapaaehtoisen luonnonarvokaupan kehittämiseen, MTK korostaa.
Hannes-myrsky aiheuttanut metsänomistajille miljoonien vahingot – myrskypuiden korjaaminen kannattaa jättää ammattilaiselle23.1.2026 07:07:00 EET | Tiedote
Joulukuun Hannes-myrsky näkyi lukuisten suomalaisten arjessa. Metsänomistajien metsissä tuhot osuivat erityisesti länsirannikolle. Myrskytuulten lopulliset vaikutukset selviävät luultavasti kesäkuukausien aikana, arvioi asiantuntija.
Puukauppamäärät laskivat merkittävästi vuonna 2025 – asiantuntijuuden merkitys korostuu kaupoille ryhdyttäessä19.1.2026 12:51:54 EET | Tiedote
Metsäteollisuuden puukauppatilastot vuodelta 2025 osoittavat, että puukauppoja solmittiin merkittävästi aikaisempia vuosia vähemmän. Alemmalla tasolla puukauppamäärissä päädyttiin viimeksi vuonna 2020. Erityisesti syksy ja loppuvuosi olivat tilastoissa poikkeuksellisen hiljaista aikaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme