Terrafamen kaivoksen toimintaa koskevat ympäristöluvat tulivat osittain muutettuina lainvoimaisiksi
12.2.2026 09:18:18 EET | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on antanut tänään kaksi päätöstä, joissa molemmissa on kysymys Terrafame Oy:n kaivokselle myönnetyistä ympäristö- ja vesitalousluvista. Toinen päätöksistä koskee Terrafamen kaivoksen toiminnan jatkamista ja sen olennaista muuttamista (ns. päälupa). Toinen päätöksistä koskee uuden sivukivialueen rakentamista ja käyttöönottoa (sivukivialueen KL1 lupa).
Korkein hallinto-oikeus muutti äänestyksen jälkeen lupapäätöksiä osittain, mutta piti osan Vaasan hallinto-oikeuden lupapäätöksiin tekemistä muutoksista voimassa.
Muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa olivat hakeneet Terrafame Oy ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry asiakumppaneineen.
Korkein hallinto-oikeus kävi Terrafamen kaivoksella katselmuksella syksyllä 2025.
Päälupa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt Terrafame Oy:lle maaliskuuhun 2030 saakka voimassa olevan määräaikaisen ympäristöluvan kaivostoiminnan jatkamiseen ja sen laajentamiseen Talvivaaran kaivospiirin alueella Sotkamossa.
Vaasan hallinto-oikeus oli lyhentänyt ympäristöluvan voimassaoloajan päättymään 31.12.2028. Hallinto-oikeus oli lisäksi kumonnut luvan sivukiven louhintamäärän nostamisesta 45 miljoonaan tonniin vuodessa, poistanut luvasta oikeuden johtaa jätevesiä Vuoksen vesistöön sekä rajoittanut jätevesien johtamista Nuasjärveen ja Oulujoen vesistöön. Hallinto-oikeus oli myös lisännyt uudelle toisen vaiheen liuotusalueelle uusia pohjarakenteita.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa oli perusteet lyhentää ympäristöluvan voimassaoloaikaa erityisesti kaivoksen sulkemattomien jätealueiden vuoksi. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin pidensi asettamansa uuden selvitysvelvoitteen vuoksi luvan voimassaolon päättymään 30.6.2029.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että sivukiven louhintamäärän rajoittaminen rajoitti välillisesti myös kaivoksen malmintuotantomäärää. Mahdollisten kaivoksen ympäristöriskitasoa lisäävien toiminnan keskeytysten välttämiseksi korkein hallinto-oikeus salli sivukiven louhintamäärän nostamisen 45 miljoonaan tonniin vuodessa tuotantotilanteen niin vaatiessa, mutta kuitenkin siten, että keskimääräisen sivukiven louhintamäärän ei sallittu ylittää 35 miljoonaa tonnia vuodessa luvan voimassaolon aikana.
Korkein hallinto-oikeus piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen niiltä osin, kuin hallinto-oikeus oli poistanut mahdollisuuden johtaa jätevesiä Vuoksen vesistöön ja rajoittanut jätevesien johtamista Nuasjärveen ja Oulujoen vesistöön.
Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden tekemät muutokset uuden toisen vaiheen liuotusalueen pohjarakenteisiin. Viranomaisten ja asiantuntijalausuntojen perusteella korkein hallinto-oikeus ei pitänyt hallinto-oikeuden määräämää pohjarakennetta optimaalisimpana ratkaisuna kyseiselle jätealueelle. Korkein hallinto-oikeus vahvisti lupapäätöksen mukaisia pohjarakennevaatimuksia muulla tavalla.
Sivukivialueen KL1 lupa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt Terrafame Oy:lle ympäristöluvan rakentaa ja ottaa käyttöön uuden sivukivialueen KL1, jonne rikkipitoista sivukiveä sai läjittää kuudelle lohkolle. Hallinto-oikeus oli kumonnut luvan osittain sekä muuttanut lohkojen pohjarakennevaatimuksia.
Korkein hallinto-oikeus saattoi luvan kumotuilta osin voimaan osittain. Kuten päälupaa koskevassa asiassa, korkein hallinto-oikeus muutti myös tässä asiassa viranomaisten ja asiantuntijalausuntojen perusteella sivukivialueen pohjarakenteita koskevia vaatimuksia.
Päätösten julkaiseminen
Päälupaa koskeva päätös on julkaistu ennakkopäätöksenä (KHO 2026:9). Ennakkopäätöksen tiivistelmässä on lausuttu kaivoksen tuotantomäärän rajoittamisesta ympäristölupaharkinnassa sekä poikkeuksellisten tilanteiden ja muun muassa runsassateisten ja -lumisten vuosien aiheuttamien vaikutusten ottamisesta huomioon kaivoksen lupaharkinnassa.
Sivukivialuetta KL1 koskeva päätös on julkaistu muuna päätöksenä (KHO 12.2.2026 taltionumero 367).
Päälupaa koskeva KHO:n päätös:
KHO 2026:9
Sivukivialuetta KL1 koskeva KHO:n päätös:
KHO 12.2.2026 T 367
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa6.2.2026 10:01:41 EET | Päätös
Korkein hallinto-oikeus katsoi, pyydettyään asiassa unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun, että A Oy:n harjoittamaa factoring-toimintaa oli pidettävä yhtiön vaatimalla tavalla kokonaisuudessaan arvonlisäverollisena saamisten perimistä koskevana palveluna. A Oy:n laskurahoitus- ja kauppamuotoisesta factoringista veloittama rahoituskomissio, limiittimaksu, palkkio nopeasta maksusta, luottoluokitusmaksu ja perustamismaksu olivat kokonaan vastiketta arvonlisäverollisesta saatavien perimistä koskevasta palvelusta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:8 Kort referat på svenska HFD 2026:8
HFD:s år 2025 i statistiken: ärendehanteringen har effektiviserats och behandlingstiden förkortats4.2.2026 11:26:18 EET | Pressmeddelande
Ifjol inkom till högsta förvaltningsdomstolen 3 853 överklaganden (3 318 år 2024). De största ärendegrupperna var utlänningsärenden, social- och hälsovårdsärenden och skatteärenden. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde ifjol 3 512 ärenden (3 744 ärenden år 2024). Vid årets slut var 1 744 ärenden anhängiga (1 400 vid slutet av år 2024).
KHO:n vuosi 2025 tilastojen valossa: asioiden haltuunotto on tehostunut ja käsittelyaika lyhentynyt4.2.2026 11:26:18 EET | Tiedote
Viime vuonna korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 3 853 muutoksenhakuasiaa (3318 vuonna 2024). Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat ja veroasiat. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi viime vuonna 3 512 asiaa (3744 asiaa vuonna 2024). Vireillä oli vuoden 2025 lopussa 1 744 asiaa (vuoden 2024 lopussa 1 400).
HFD beviljade inte besvärstillstånd i ett ärende som gällde lagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen3.2.2026 15:16:37 EET | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen har idag avslagit den ansökan om besvärstillstånd som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt gjort i ett ärende som gällde ett förhandsavgörande.
KHO ei antanut valituslupaa sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoverolakia koskevassa asiassa3.2.2026 15:16:37 EET | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituslupahakemuksen ennakkoratkaisua koskevassa asiassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme