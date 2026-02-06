Terrafamen kaivoksen toimintaa koskevat ympäristöluvat tulivat osittain muutettuina lainvoimaisiksi

Korkein hallinto-oikeus on antanut tänään kaksi päätöstä, joissa molemmissa on kysymys Terrafame Oy:n kaivokselle myönnetyistä ympäristö- ja vesitalousluvista. Toinen päätöksistä koskee Terrafamen kaivoksen toiminnan jatkamista ja sen olennaista muuttamista (ns. päälupa). Toinen päätöksistä koskee uuden sivukivialueen rakentamista ja käyttöönottoa (sivukivialueen KL1 lupa).