Eduskunta sai hälyttävän katsauksen - tieverkon rapistuminen uhkaa koko Suomen kilpailukykyä

Suomen sisäisistä tavaratonneista 90 % kulkee maanteitse ja tavaraviennistä peräti 80 % on riippuvainen raskaan liikenteen toimivuudesta. Ilman toimivaa kuljetusjärjestelmää teollisuus, alkutuotanto ja koko huoltovarmuus vaarantuvat.

Selvitys korostaa, että raskaan liikenteen merkitystä ei voi liioitella – ilman sitä Suomi pysähtyy. Yhteiskunnan toimintavarmuuden kannalta raskaan liikenteen kustannustehokas, turvallinen ja ennakoitava toiminta on kriittinen edellytys.

MTK painottaa, että toimintavarmuus on huoltovarmuuden kivijalka. Maa- ja metsätalouden kuljetukset ovat riippuvaisia tieketjujen jokaisesta lenkistä – yksityisteistä valtateihin. Poikkeusoloissa raskaan liikenteen merkitys korostuu entisestään ja varautumisen tulee ulottua niin tieverkon kuntoon kuin energiainfran toimintavarmuuteen.

Suomen muuttuvat kuljetustarpeet vaativat ennakointia

Suomi polarisoituu maantieteellisesti, väestö keskittyy kasvukeskuksiin, mutta teollinen tuotanto ja raaka-aineet sijaitsevat koko maan laajuudella. Tämä tarkoittaa, että kuljetustarpeet kasvavat alueellisesti eri tavoin.

Samalla raskaan liikenteen käyttövoimamurros kiihtyy. Jatkossa diesel, biokaasu ja sähkö tulevat määrittämään kuljetusratkaisuja. Käyttövoimamurros on toteutettava hallitusti ja alueelliset erot huomioiden.

Selvityksen mukaan ennakoiva politiikka on välttämätöntä, jotta Suomi ei joudu reagoimaan myöhässä. Kaluston mittojen ja massojen mahdollistamat tehokkuushyödyt uhkaavat valua hukkaan, mikäli infrastruktuuria, eli esimerkiksi teiden kuntoa, ei kehitetä riittävässä tahdissa.

Tieverkon kunto ratkaisee kilpailukyvyn

Heikkenevä tieverkko on raportin keskeisin huolenaihe. Nykyrahoituksella huonokuntoisten teiden määrän ennustetaan kasvavan rajusti, mikä nostaa kuljetuskustannuksia jopa miljardeilla euroilla seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä heikentää koko Suomen kilpailukykyä ja nostaa sekä teollisuuden että kuluttajien kustannuksia.

"Suomen raskas liikenne on koko maa- ja metsätalouden elinvoiman sekä huoltovarmuuden kivijalka. Ilman toimivia teitä ja ennakoitavia kuljetusketjuja alkutuotanto, teollisuus ja energiasektori eivät pysy liikkeessä. Meidän on varmistettava, että tieverkko kestää arjen, vuodenajat ja poikkeusolot – ja että käyttövoimamurros toteutetaan hallitusti, koko Suomen näkökulma huomioiden. Toimintavarmuus ei ole vain tavoite, se on välttämättömyys”, toteaa MTK:n Pohjois-Suomen kenttäpäällikkö Seppo Miettunen.

Yhteinen viesti päättäjille - tieverkkoon on pakko investoida

Tilaajatahot korostavat, että ratkaisut on tehtävä nyt. Suomen on turvattava:

tieverkon perusrahoituksen pysyvä nosto

rahoituksen pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus

toimintavarmuus on nostettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa

maaseudun kuljetusketjujen erityispiirteet on tunnistettava

Selvityksen sanoma on yksiselitteinen: tieverkon kunto on kansallinen kilpailukykykysymys.

Lisätietoja:

Seppo Miettunen, kenttäpäällikkö, Pohjois-Suomi, MTK

+358 40 822 5321