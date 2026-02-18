Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ennakkotiedot ennustetta paremmat
18.2.2026 15:44:49 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueelle on kertymässä viime vuodelta alijämää 53 miljoonaa euroa. Alijäämää kertyy ennustettua vähemmän. Toimintakulujen kasvu taittui ja vuoden 2025 toimintakulut olivat 0,6 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2024 toimintakulut.
Hyvinvointialueen talouden kääntyminen ennustettua parempaan suuntaan johtuu ennen kaikkea joulukuun huomattavasti arvioitua pienemmistä kuluista ja loppusyksyn aikana tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksista.
- Taloudessa on tapahtunut selkeä käänne. Tämä antaa meille uskoa siihen, että voimme suuntaa kääntää, ja olemme nyt sitoutuneet joka tasolla talouden ja toiminnan yhteensovittamiseen. Tämä antaa hyvän signaalin myös arviointimenettelyä silmällä pitäen. Kertaakaan aiemmin tällä vuosituhannella Keski-Suomessa eivät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden menot ole ennen tätä pienentyneet, vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo kertoo.
- Olemme edelleen peränpitäjiä alijäämän kertymisessä, mutta menojen kasvun taittamisessa jo hyvällä sijalla hyvinvointialueista. Ja jos otamme huomioon meidän rahoituksen vajeen, mikä on 45,6 miljoonaa euroa, olisimme tietysti olleet jo lähellä nollatulosta. Kallimo jatkaa.
Kaikkiaan Keski-Suomen hyvinvointialueen menot olivat viime vuonna noin 1,5 miljardia euroa. Tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2025 tulos on tilinpäätösennustetta (- 72 miljoona euroa) ja muutettua talousarviota (- 80 miljoonaa euroa) parempi. Tiedot selviävät Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ennakkotiedoista.
Asiakastyytyväisyys lähes erinomaisella tasolla
Asiakastyytyväisyys pysyi koko vuoden lähes erinomaisella tasolla suositteluindeksin ollessa 68. Hoitoon pääsy on pysytellyt edellisvuosien tasossa.
Perusterveydenhuollon kiireettömässä hoidossa 3 kuukauden hoitotakuu toteutui täysin ja 80 prosenttia terveydenhuollon asiakkaista pääsi hoitoon kahden viikon sisään. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa odotti vuoden 2025 lopussa 135 henkilöä kun vuoden 2024 lopussa paikkaa odotti 182 henkilöä. Erikoissairaanhoidossa yli kuusi kuukautta jonottaneita oli vuoden 2025 lopussa noin 150 henkilöä ja vuoden 2024 lopussa noin 200 henkilöä.
- Henkilöstöllemme viime vuosi ei ollut helppo raskaidenkin sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi. Olemme kuitenkin pystyneet tarjoamaan tiukassa taloustilanteessa keskisuomalaisille hyvää hoivaa ja huolenpitoa. Kiitän tästä meidän osaavia ammattilaisiamme, Kallimo kiittää.
Sopeuttamistoimenpiteet purivat
Hyvinvointialueen viime vuodelle suunnitellut ja niitä täydentäneet operatiiviset 50 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet toteutuivat 99 prosenttisesti. Myös syksyllä päätetyt lisäsopeutustoimet, kuten palvelujen myöntämisperusteiden muutokset, tehtävien vähentäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa, konsernipalvelujen ja pelastustoimen säästötoimenpiteet, vuokratyön käytön vähentäminen ja koko henkilöstön lomautukset vähensivät loppuvuoden menoja.
Samalla arjen toiminnassa tiukka kulukuri toteutui talouden ohjeiden mukaisesti. Myös yksikkökustannuksia tarkasteltiin systemaattisesti ja havaittuihin kustannuseroihin reagoitiin sekä tehtävien täyttöä tarkasteltiin hyvin kriittisesti.
- Vaikka nyt taloustilanteessa näkyy valonpilkahduksia, on meidän jatkossakin sopeutettava toimintaamme kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Tämän vuoden talouden pysyminen talousarviossa edellyttää suunniteltujen sopeuttamistoimien onnistumista ja määrätietoista työskentelyä niiden eteen. Samaan aikaan palveluverkon täytäntöönpano on viivästymässä valitusprosessin myötä. Palveluverkkopäätökseen liittyviä toimenpiteitä on hyvin vaikea, ellei mahdoton korvata. Tämä on kriittinen asia myös hyvinvointialueen arviointimenettelyn ja mahdolliseen aluejakoselvitykseen joutumisen kannalta, Kallimo sanoo.
Liite:
Vuoden 2025 tilinpäätöksen ennakkotietoja: https://www.hyvaks.fi/sites/default/files/2026-02/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%202025%20ennakkotiedot%20tilannekatsaus.pdf
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimovt. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aija SuntioinenTalousjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Lastentutkimusklinikka purki jonot ja paransi palveluiden saatavuutta18.2.2026 10:13:28 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön Lastentutkimusklinikalla on saavutettu merkittäviä tuloksia palveluiden kehittämisessä. Klinikka on onnistunut purkamaan aiemmin jopa 1–2 vuoden mittaiset jonot ja tarjoamaan tukea lapsille ja nuorille kolmen kuukauden hoitotakuun mukaisesti. Palvelu on samalla myös laajentunut lapsista nuoriin.
Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtajan17.2.2026 18:09:54 EET | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 17.2. yksimielisesti lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorelan hyvinvointialuejohtajaksi.
Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi Piia Vuorela17.2.2026 17:29:45 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on valinnut tänään uudeksi hyvinvointialuejohtajaksi lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorelan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.2.2026 13:15:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Savonmäentie, Jyväskylä Lounaskahvilan keittiössä ruoanlaiton yhteydessä muodostunut käryä. Pelastuslaitos tuuletti tilat. Ei paloa eikä henkilövahinkoja. Lisätietoja päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.2.2026 19:01:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.02.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri Laukaa, Peuravuorentie Omakotitalon pihapiirissä olevassa ulkorakennuksessa syttyi tulipalo. Syttymissyyksi epäillään sähköjärjestelmän vikaantumista. Alkusammutuksella ja pelastuslaitoksen nopealla toiminnalla palon leviäminen estettiin. Pelastuslaitos toteuttaa jälkiraivausta kohteessa. Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin ja ihmisiä ei altistunut palolle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme