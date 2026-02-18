Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ennakkotiedot ennustetta paremmat

Hyvinvointialueen talouden kääntyminen ennustettua parempaan suuntaan johtuu ennen kaikkea joulukuun huomattavasti arvioitua pienemmistä kuluista ja loppusyksyn aikana tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksista.

- Taloudessa on tapahtunut selkeä käänne. Tämä antaa meille uskoa siihen, että voimme suuntaa kääntää, ja olemme nyt sitoutuneet joka tasolla talouden ja toiminnan yhteensovittamiseen. Tämä antaa hyvän signaalin myös arviointimenettelyä silmällä pitäen. Kertaakaan aiemmin tällä vuosituhannella Keski-Suomessa eivät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden menot ole ennen tätä pienentyneet, vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo kertoo.

- Olemme edelleen peränpitäjiä alijäämän kertymisessä, mutta menojen kasvun taittamisessa jo hyvällä sijalla hyvinvointialueista. Ja jos otamme huomioon meidän rahoituksen vajeen, mikä on 45,6 miljoonaa euroa, olisimme tietysti olleet jo lähellä nollatulosta. Kallimo jatkaa.

Kaikkiaan Keski-Suomen hyvinvointialueen menot olivat viime vuonna noin 1,5 miljardia euroa. Tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2025 tulos on tilinpäätösennustetta (- 72 miljoona euroa) ja muutettua talousarviota (- 80 miljoonaa euroa) parempi. Tiedot selviävät Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ennakkotiedoista.

Asiakastyytyväisyys lähes erinomaisella tasolla

Asiakastyytyväisyys pysyi koko vuoden lähes erinomaisella tasolla suositteluindeksin ollessa 68. Hoitoon pääsy on pysytellyt edellisvuosien tasossa.

Perusterveydenhuollon kiireettömässä hoidossa 3 kuukauden hoitotakuu toteutui täysin ja 80 prosenttia terveydenhuollon asiakkaista pääsi hoitoon kahden viikon sisään. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa odotti vuoden 2025 lopussa 135 henkilöä kun vuoden 2024 lopussa paikkaa odotti 182 henkilöä. Erikoissairaanhoidossa yli kuusi kuukautta jonottaneita oli vuoden 2025 lopussa noin 150 henkilöä ja vuoden 2024 lopussa noin 200 henkilöä.

- Henkilöstöllemme viime vuosi ei ollut helppo raskaidenkin sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi. Olemme kuitenkin pystyneet tarjoamaan tiukassa taloustilanteessa keskisuomalaisille hyvää hoivaa ja huolenpitoa. Kiitän tästä meidän osaavia ammattilaisiamme, Kallimo kiittää.

Sopeuttamistoimenpiteet purivat

Hyvinvointialueen viime vuodelle suunnitellut ja niitä täydentäneet operatiiviset 50 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet toteutuivat 99 prosenttisesti. Myös syksyllä päätetyt lisäsopeutustoimet, kuten palvelujen myöntämisperusteiden muutokset, tehtävien vähentäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa, konsernipalvelujen ja pelastustoimen säästötoimenpiteet, vuokratyön käytön vähentäminen ja koko henkilöstön lomautukset vähensivät loppuvuoden menoja.

Samalla arjen toiminnassa tiukka kulukuri toteutui talouden ohjeiden mukaisesti. Myös yksikkökustannuksia tarkasteltiin systemaattisesti ja havaittuihin kustannuseroihin reagoitiin sekä tehtävien täyttöä tarkasteltiin hyvin kriittisesti.

- Vaikka nyt taloustilanteessa näkyy valonpilkahduksia, on meidän jatkossakin sopeutettava toimintaamme kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Tämän vuoden talouden pysyminen talousarviossa edellyttää suunniteltujen sopeuttamistoimien onnistumista ja määrätietoista työskentelyä niiden eteen. Samaan aikaan palveluverkon täytäntöönpano on viivästymässä valitusprosessin myötä. Palveluverkkopäätökseen liittyviä toimenpiteitä on hyvin vaikea, ellei mahdoton korvata. Tämä on kriittinen asia myös hyvinvointialueen arviointimenettelyn ja mahdolliseen aluejakoselvitykseen joutumisen kannalta, Kallimo sanoo.

Liite:

Vuoden 2025 tilinpäätöksen ennakkotietoja: https://www.hyvaks.fi/sites/default/files/2026-02/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%202025%20ennakkotiedot%20tilannekatsaus.pdf