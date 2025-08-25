Puolustusministeri Antti Häkkänen ja SSAB:n toimitusjohtaja Johnny Sjöström tiistain tapahtumassa
Sodan varjossa Euroopan puolustusmarkkinat kasvavat voimakkaasti – miten suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset voivat pärjätä kilpailussa? Tervetuloa huipputason seminaariin, jossa puhuvat muun muassa puolustusministeri Antti Häkkänen ja SSAB:n toimitusjohtaja Johnny Sjöström.
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kutsuu lehdistön ja median edustajat mukaan seminaariin, joka järjestetään tiistaina 24. helmikuuta kello 13.00-16.00 Ritarihuoneella, osoitteessa Ritarikatu 1, Helsinki. Seminaarin moderaattorina toimii Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin.
Helmikuun 24. päivänä tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaa vastaan alkoi. Naton kesäkuussa Haagissa pidetty huippukokous päätti merkittävästi korotetuista puolustusmenotavoitteista vastauksena uhkiin. Nato- ja EU-maiden puolustusinvestoinnit kasvavat tulevina vuosina useilla sadoilla miljardeilla euroilla.
Puolustus- ja avaruusteollisuussektori kattaa myös laajan alihankkijaverkoston, jossa on selvästi puolustuspainotteisia tuotteita tai niin sanottuja dual use -tuotteita. Tärkeä lenkki tässä ketjussa ovat myös raaka-aineet – erikoismetallit, kriittiset mineraalit ja kemikaalit.
Pystyykö teollinen arvoketju kasvattamaan tuotantovolyymit riittävän nopeasti vastaamaan kysyntää? Miten suuret investoinnit tulisi rahoittaa ja koordinoida niin, että koko Nato ja EU vahvistuvat enemmän kuin osiensa summa? Uskaltavatko puolustusyritykset investoida ennen tilauksia ilman kohtuuttomia liiketoiminta- tai sääntelyriskejä?
Nato-maiden suuret panostukset puolustukseen hyödyttävät ennen kaikkea suuria yrityksiä. Myös innovatiivisilla, laadukkailla ja markkinalähtöisillä yrityksillä pienemmistä maista, kuten Suomesta ja Ruotsista, on kuitenkin hyvät menestymismahdollisuudet.
Miten puolustus- ja avaruusteollisuutemme, jotka vain vähäisessä määrin kilpailevat suoraan keskenään, voivat menestyä ja tehdä yhteistyötä kasvavilla markkinoilla?
Miten ruotsalaisten ja suomalaisten puolustusyritysten toimintaedellytykset eroavat toisistaan lupakäytäntöjen, viennin, rahoituksen ja riskienjaon osalta?
Ukrainan sodan puhkeamisen neljäntenä vuosipäivänä 24.2.2026 Suomalais-ruotsalainen kauppakamari järjestää jatkoa vuonna 2025 pidetylle menestyksekkäälle puolustusteollisuusseminaarille.
Ohjelma
- 13.00 Avaussanat Kjell Skoglund, toimitusjohtaja, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
- 13.05 Johdanto Stefan Wallin, moderaattori, entinen puolustusministeri
- 13.10 Antti Häkkänen, puolustusministeri
- 13.30 Jari Mikkonen, kenraaliluutnantti, Puolustusvoimain sotatalouspäällikkö
- 13.45 Johnny Sjöström, toimitusjohtaja, SSAB
- 14.00 Tauko
- 14.30 EU:n ääni Jonas Cederlöf, yksikön apulaisjohtaja, DG DEFIS (puolustusteollisuus ja avaruus), Euroopan komissio
- 14.50 Paneeli 1
Jari Mikkonen, sotatalouspäällikkö, Puolustusvoimat
Seppo Aaltonen, varatoimitusjohtaja, Nato & Nordics, Iceye
Robert Limmergård, pääsihteeri, Turvallisuus- ja puolustusalan yritykset SOFF
Päivi Puontila, ennustepäällikkö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
- 15.20 Paneeli 2
Joakim Westerlund, toimitusjohtaja, Forcit
Johnny Sjöström, toimitusjohtaja, SSAB
Esa Rautalinko, toimitusjohtaja, Patria
Annika Schauman, osakas, Krogerus
- 15.50 Keskustelua ja yleisökysymyksiä
- 16.00 Tilaisuus päättyy
Buffet-tarjoilu.
Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus ruotsi-suomi. Seminaarin moderaattorina toimii Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin.
Kjell Skoglund
Toimitusjohtaja
Puh:040 560 3922
kjell.skoglund@finsve.com
Tua Takasu
Projektijohtaja
Ilmoittautuminen seminaariin, lehdistön ja median edustajat.
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari on Tukholmasta käsin toimiva ainutlaatuinen ja dynaaminen verkosto, johon kuuluu yrittäjiä, päättäjiä ja elinkeinoelämän avainhenkilöitä sekä Suomesta että Ruotsista. Autamme erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä aloittamaan liiketoimintaansa Ruotsin markkinoilla. Kauppakamarin osaaminen ja yhteistyöverkosto mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen yrityksen pyrkiessä Ruotsin markkinoille.
