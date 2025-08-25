Puolustusministeri Antti Häkkänen ja SSAB:n toimitusjohtaja Johnny Sjöström tiistain tapahtumassa

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kutsuu lehdistön ja median edustajat mukaan seminaariin, joka järjestetään tiistaina 24. helmikuuta kello 13.00-16.00 Ritarihuoneella, osoitteessa Ritarikatu 1, Helsinki. Seminaarin moderaattorina toimii Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin.

Helmikuun 24. päivänä tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaa vastaan alkoi. Naton kesäkuussa Haagissa pidetty huippukokous päätti merkittävästi korotetuista puolustusmenotavoitteista vastauksena uhkiin. Nato- ja EU-maiden puolustusinvestoinnit kasvavat tulevina vuosina useilla sadoilla miljardeilla euroilla.

Puolustus- ja avaruusteollisuussektori kattaa myös laajan alihankkijaverkoston, jossa on selvästi puolustuspainotteisia tuotteita tai niin sanottuja dual use -tuotteita. Tärkeä lenkki tässä ketjussa ovat myös raaka-aineet – erikoismetallit, kriittiset mineraalit ja kemikaalit.

Pystyykö teollinen arvoketju kasvattamaan tuotantovolyymit riittävän nopeasti vastaamaan kysyntää? Miten suuret investoinnit tulisi rahoittaa ja koordinoida niin, että koko Nato ja EU vahvistuvat enemmän kuin osiensa summa? Uskaltavatko puolustusyritykset investoida ennen tilauksia ilman kohtuuttomia liiketoiminta- tai sääntelyriskejä?

Nato-maiden suuret panostukset puolustukseen hyödyttävät ennen kaikkea suuria yrityksiä. Myös innovatiivisilla, laadukkailla ja markkinalähtöisillä yrityksillä pienemmistä maista, kuten Suomesta ja Ruotsista, on kuitenkin hyvät menestymismahdollisuudet.

Miten puolustus- ja avaruusteollisuutemme, jotka vain vähäisessä määrin kilpailevat suoraan keskenään, voivat menestyä ja tehdä yhteistyötä kasvavilla markkinoilla?

Miten ruotsalaisten ja suomalaisten puolustusyritysten toimintaedellytykset eroavat toisistaan lupakäytäntöjen, viennin, rahoituksen ja riskienjaon osalta?

Ukrainan sodan puhkeamisen neljäntenä vuosipäivänä 24.2.2026 Suomalais-ruotsalainen kauppakamari järjestää jatkoa vuonna 2025 pidetylle menestyksekkäälle puolustusteollisuusseminaarille.

Ohjelma

13.00 Avaussanat Kjell Skoglund , toimitusjohtaja, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

, toimitusjohtaja, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari 13.05 Johdanto Stefan Wallin , moderaattori, entinen puolustusministeri

, moderaattori, entinen puolustusministeri 13.10 Antti Häkkänen , puolustusministeri

, puolustusministeri 13.30 Jari Mikkonen , kenraaliluutnantti, Puolustusvoimain sotatalouspäällikkö

, kenraaliluutnantti, Puolustusvoimain sotatalouspäällikkö 13.45 Johnny Sjöström , toimitusjohtaja, SSAB

, toimitusjohtaja, SSAB 14.00 Tauko

14.30 EU:n ääni Jonas Cederlöf , yksikön apulaisjohtaja, DG DEFIS (puolustusteollisuus ja avaruus), Euroopan komissio

, yksikön apulaisjohtaja, DG DEFIS (puolustusteollisuus ja avaruus), Euroopan komissio 14.50 Paneeli 1

Jari Mikkonen , sotatalouspäällikkö, Puolustusvoimat

Seppo Aaltonen , varatoimitusjohtaja, Nato & Nordics, Iceye

Robert Limmergård , pääsihteeri, Turvallisuus- ja puolustusalan yritykset SOFF

Päivi Puontila , ennustepäällikkö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

, sotatalouspäällikkö, Puolustusvoimat , varatoimitusjohtaja, Nato & Nordics, Iceye , pääsihteeri, Turvallisuus- ja puolustusalan yritykset SOFF , ennustepäällikkö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA 15.20 Paneeli 2

Joakim Westerlund , toimitusjohtaja, Forcit

Johnny Sjöström , toimitusjohtaja, SSAB

Esa Rautalinko , toimitusjohtaja, Patria

Annika Schauman , osakas, Krogerus

, toimitusjohtaja, Forcit , toimitusjohtaja, SSAB , toimitusjohtaja, Patria , osakas, Krogerus 15.50 Keskustelua ja yleisökysymyksiä

16.00 Tilaisuus päättyy

Buffet-tarjoilu.

Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus ruotsi-suomi. Seminaarin moderaattorina toimii Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin.