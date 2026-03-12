Kaupunginhallitus: Maksullinen pysäköinti laajenee
16.3.2026 17:14:12 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Maksullinen pysäköinti laajenee Espoon viiteen kaupunkikeskukseen sekä metro- ja junaradan varren asemien ympäristöihin.
Kaupunginhallitus hyväksyi maksullisen pysäköinnin periaatteet ja aluerajaukset maksullisen pysäköinnin vyöhykkeiksi sekä päätti lopettaa täyssähköautojen pysäköintimaksujen alennuksen. Valtuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä maksullisen pysäköinnin laajentamisen lähtökohdat, jonka mukaisesti maksullista pysäköintiä laajennetaan Espoon viiteen kaupunkikeskukseen sekä metro- ja junaradan varren asemien ympäristöihin.
Pysäköinti on jaettu vyöhykkeisiin siten, että lähempänä keskusta on 1. vyöhyke ja kauempana 2. vyöhyke. Pysäköinti 1. vyöhykkeellä maksaa 3,5 euroa / tunti ja 2. vyöhykkeellä 2,5 euroa / tunti. Maksullinen pysäköinti on voimassa arkisin klo 8-20, lauantaisin klo 8-18 ja vyöhykkeellä 1 myös sunnuntaisin klo 8-18. Urheilualueilla pysäköinti pysyy maksuttomana.
Kaupunginhallitus edellyttää, että kokonaisselvitys maksullisen pysäköinnin laajentamisen tuotoista ja kuluista kaupungille tuodaan arvioitavaksi kaupunginhallitukselle kevätkauden 2027 aikana. Selvitykseen tulee eritellä myös hyötysuhde eli kuinka suuri osa kaupunkilaisten maksamista pysäköintimaksuista on tuloutunut suoraan kaupungille ja vastaavasti mikä osuus on mennyt pysäköintisovelluksia tarjoaville yrityksille sekä kaupungin omiin kuluihin.
Kaupunginhallitus kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota pysäköinnin järjestelyihin niillä alueilla, joilla tonteilla ei ole riittävästi pysäköintipaikkoja asukkaiden ja alueella työssä käyvien tarpeisiin.
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksuihin sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin korotuksia
Kaupunginhallitus päätti muuttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja. 1.8.2026 alkaen osa-aikaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu nousee 90 eurosta 100 euroon ja kokoaikaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu nousee 150 eurosta 160 euroon.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti muuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja indeksitarkistusten takia 1.8.2026 alkaen. Korkein kuukausimaksu perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta nousee nykyisestä 311 eurosta 335 euroon. Pienin perittävä maksu nousee puolestaan 30 eurosta 32 euroon. Samalla myös palvelusetelivarhaiskasvatuksessa korkein ja pienin perittävä omavastuuosuus nousevat vastaavasti.
Nuorisopalvelut siirtyy kulttuurin tulosyksikköön
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hallintosääntömuutosta, jonka myötä nuorisopalvelut siirtyy kasvun ja oppimisen toimialalta elinvoiman tulosalueelle kulttuurin tulosyksikköön 1.4.2026 alkaen. Tällä organisaatiouudistuksella tähdätään muun muassa kirjasto- ja nuorisopalveluiden entistä tiiviimpään yhteistyöhön kaupunkimme nuorten tukemiseksi ja tavoittamiseksi myös vapaa-ajalla. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta aloitti toimintansa kesällä 2025.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää hyvinvoinnin, terveyden ja osallistumisen edistämisen tehtävien siirtoa liikunnan ja urheilun tulosyksikköön. Lisäksi hallintosääntöön esitetään muutamia muita tarkennuksia.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi liikennejärjestelysuunnitelman, jolla avataan Vanha Lillhemtintie kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla sekä asemakaavamuutokset Karakallion alueella (Leppävaaran kartano) sekä Kauklahden alueella (Kyytimäki).
Asia 17 "Valtuustoaloite sateenkaarilippu valtuustosaliin" palautettiin valmisteluun siten, että sateenkaarilippu viedään valtuustosaliin kesäkuun (eli Pride-kuukauden) valtuuston kokoukseen sekä IDAHOBIT-päivänä (17.5.), mikäli päivään osuu valtuuston kokous.
Asia 14 "Valtuustoaloite Espoon ohjelmasta nuorten aikuisten työllistymisen ja kouluttautumisen tukemiseksi" jätettiin pöydälle.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
