The Logos äänitaideteos julkistetaan pääsiäislauantaina Oulun tuomiokirkossa

Tilaisuuden aloittaa kello 21 kansanmuusikko ja väitöstutkija Emmi Kuittinen itkuvirsiesityksellään Itku haudalla. Lankalauantaina koko luomakunta jakaa surun ja kärsimyksen Jeesuksen haudalla. Hämärässä kirkossa alkava äänetön itku muuttuu vähitellen kuultavaksi, kun Kuittinen etenee kohti alttaria. Esitys ammentaa vaikutteita karjalaisesta ja inkeriläisestä perinteestä, ja perinteiset itkuvirret ilmaisevat surua, kaipuuta, eron tunteita ja kiitollisuutta, tarjoten lohtua yleisölle sekä viestin edesmenneille sukupolville ja läheisille.

Itkuvirren päätyttyä alkaa The Logos -äänitaideteos, joka kuten pääsiäinen, viittaa uuteen alkuun. Kreikan kielen sana logos tarkoittaa sanaa, ja kristillisessä perinteessä se viittaa ajatukseen sanasta kaiken alussa. Teoksessa tämä ajatus yhdistyy kosmisiin signaaleihin ja niiden muuttumiseen ääneksi kirkon tilassa.

Tilaisuuden aikana taiteilija Andrew Melchior kertoo The Logos -teoksensa synnystä ja taustasta. Oulun tuomiokirkon tuomiorovasti Satu Saarinen puhuu teoksen hengellisestä, meditatiivisesta ja teologisesta merkityksestä. Saksofonitaiteilija Heli Hartikainen improvisoi radiopurskeiden äärellä puheiden jälkeen. Yleisö voi jäädä kuuntelemaan teosta aina pääsiäisyön messun alkuun kello 23 saakka.

- Sana logos on tunnetusti monimerkityksinen. Historian aikana sillä on tarkoitettu sanaa, järkeä, mittasuhdetta, jumalallista järjestystä, välitystä ja valoa. Näiden merkitysten taustalla on yksinkertainen ajatus: jokin voi kantaa totuutta etäisyyden yli, sanoo Melchior.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Erityisesti se kutsuu paikalle niitä, joita kiinnostavat avaruus, taide, filosofia ja suuret kysymykset ihmisen paikasta maailmankaikkeudessa. Kello 23 tuomiokirkossa alkaa pääsiäisyön messu, johon yleisö on tervetullut jäämään.

Julkistuksen jälkeen teos on koettavissa päivittäin 5.4.-31.12.2026 klo 12–13. Kesäkaudella (toukokuun lopusta syyskuun alkuun) laajennetut aukiolot klo 10–20. Näiden lisäksi Logoksen aukiololle on varattu aikaa huhtikuulla seuraavasti:

5.4 klo 13–16

6.4 klo 13–20

7.4 klo 12–17

9.4 klo 12–17

10.4 klo 12–16.30

The Logos on osa virallista Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.

The Logos

The Logos on Oulun tuomiokirkon mittakaavaan suunniteltu immersiivinen ääni- ja tilateos, jossa kuullaan todellisia avaruudesta peräisin olevia signaaleja. Teoksen ytimessä ovat nopeat radiopurkaukset (Fast Radio Bursts) – radioaaltojen välähdykset, jotka ovat voineet matkustaa avaruudessa jopa yhdeksän miljardin vuoden ajan ennen saapumistaan Maahan.

Teoksen lähtökohtana toimii MIT-yliopiston fyysikko Kiyoshi Masuin tutkimusdata. Andrew Melchior on muuntanut datan ääneksi ja rakentanut sen ympärille koko kirkkotilan täyttävän ääniteoksen.

Teoksessa on mukana myös filosofinen taso; filosofi Timothy Mortonin kanssa toteutettu tekstillinen ja ajatuksellinen taso tuo teokseen pohdintoja ajasta, mittakaavasta ja ihmisen paikasta maailmankaikkeudessa.

Teos on suunniteltu yhteistyössä Oulun tuomiokirkon kanssa, ja sen tilallinen äänijärjestelmä saa äänen liikkumaan kirkon kupolista ja seiniltä kuulijan ympärille. Kokemus tekee kaukaisista kosmisista ilmiöistä fyysisesti läsnä olevia.

The Logos liikkuu tieteen mittaaman todellisuuden ja inhimillisen merkityksen rajalla. Se kutsuu pysähtymään jonkin sellaisen äärelle, joka on meitä vanhempaa ja mittakaavaltaan käsittämätöntä ja samalla pohtimaan omaa suhdettamme aikaan, luontoon ja yhteiseen tulevaisuuteen.

Andrew Melchior

Andrew Melchior on brittiläis-saksalainen taiteilija, luova teknologi ja tuottaja, joka työskentelee musiikin, äänen ja uusien teknologioiden parissa. Melchior tunnetaan yhteistyöstään kansainvälisten artistien, kuten David Bowien, Björkin ja Massive Attackin kanssa. Näissä yhteistöissä hän on toiminut luovana teknologina ja tuottajana, kehittäen uudenlaisia tapoja yhdistää musiikki, tila ja teknologia – virtuaalitodellisuudesta ja interaktiivisista sovelluksista aina tilallisiin ääniteoksiin ja datasta rakennettuihin sävellyksiin.

Melchiorin teoksissa yhdistyvät usein tieteellinen tutkimus, teknologia ja taide. Häntä kiinnostavat erityisesti ääni, tila ja kuunteleminen – sekä se, miten teknologian avulla voidaan tehdä näkymätöntä ja käsittämätöntä koettavaksi.