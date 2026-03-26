Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan edustajat: Viimein alkutuottajan asemaa parantava elintarvikemarkkinalaki etenee

”Kokoomukselle oli tärkeää saada tämä lakiesitys eduskunnan käsittelyyn ripeästi. Elintarvikeketju on hyvin keskittynyt ja hintaneuvotteluissa alkutuottaja jää liian usein nuolemaan näppejään. Nyt neuvotteluvoimaa tasataan ja epäreiluja kauppatapoja suitsitaan”, valiokuntavastaava Kinnari aloittaa.

Hallituksen esitys kieltäisi kohtuuttomat sopimusehdot neuvotteluvoimaltaan heikoimpia tavarantoimittajia kohtaan ja kieltäisi esimerkiksi tarpeettomien tietojen, kuten reseptiikan yksityiskohtien vaatimisen. Laki myös yksiselitteisesti kieltäisi kaupalliset kostotoimet ja helpottaisi niiden viemistä eteenpäin.

”Nämä ovat tervetulleita uudistuksia, jotka vakauttavat elintarvikeketjua ja toivottavasti lisäävät luottamusta ketjun eri osapuolten välillä. Tällä hetkellä esimerkiksi tuottajien reseptejä ja muuta liiketoimintakriittistä tietoa voidaan joutua luovuttamaan eteenpäin, joka ei ole kohtuullista eikä hyvän liiketoimintatavan mukaista”, valiokunnan jäsen Jukkola jatkaa.

”Laki ei kuitenkaan ole hopealuoti, jolla koko alkutuotannon kustannuskriisi ratkaistaan. Riittävät ja oikein kohdistuvat tehokkaat maataloustuet, järkevä tilarakenne sekä ruokavienti tuovat lisää rahaa elintarvikeketjuun ja helpottavat myös alkutuottajan asemaa”, valiokunnan jäsen Lahdenperä jatkaa.

Lakimuutokseen liittyvässä keskustelussa on nostettu tikunnokkaan kauppojen omia tuotteita koskeva sääntely. Kokoomuksen mielestä kaupan omien tuotteiden sääntely on tarpeellista reilun kilpailun edistämiseksi, mutta keinojen pitää olla vaikuttavia ja oikeasuhtaisia.

”Lakiin tehtiin lausuntopalautteen pohjalta useita täsmennyksiä. Kokoomukselle on tärkeää varmistaa, että laki ei kannusta kauppoja käyttämään ulkomaisia tavarantoimittajia tai nosta ruuan hintaa. On myös syytä huomata, että kaupan omat tuotteet ovat monelle perheelle keskeinen osa arkea. Käsittelemme lakia ja sen vaikutuksia vielä tarkasti valiokunnassa”, Kinnari jatkaa.

Elintarvikemarkkinalain lisäksi alkutuottajan asema paranee, kun valkoposkihanhen ja merimetson metsästys mahdollistuu pian.

”Hallitusohjelmaneuvottelujen tavoitteet alkavat pikkuhiljaa täyttymään. Alkutuottajan neuvotteluvoima paranee ja satovahinkoja tuottavat valkoposkihanhetkin saadaan kuriin hallitusohjelman mukaisella lakimuutoksella. Odotamme vielä, että ministeri Essayahin lupaamat karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen mahdollistavat asetukset saadaan mahdollisimman pian lausuntokierrokselle. Karhun kiintiömetsästystä on poronhoitoalueella harjoitettu vastuullisesti jo yli 30 vuotta eikä sen suhteen ole esiintynyt ongelmia. Nyt kun elintarvikemarkkinalain muutokset ja metsästyspolitiikan järkevöittäminen ovat menossa eteenpäin, on syytä kiittää hallitusohjelmaneuvotteluissa olleita puolueita ja tietysti ministeri Essayahia hyvästä valmistelusta”, Eestilä päättää.