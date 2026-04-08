Hyrkkö kommentoi 8 miljardin veroraporttia: ”Näivettämällä ei Suomea nosteta”
9.4.2026 13:14:17 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr) kommentoi torstaina julkaistua Uuden talousajattelun keskus UTAK:n velkajarruraporttia, joka ehdottaa jopa 8 miljardin veronkorotuksia vaihtoehtona leikkauksille. Hyrkkö pitää yksioikoista leikkauspolitiikkaa kyseenalaistavaa keskustelunavausta tervetulleena ja väläyttää miljardiluokan verouudistusta.
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkön mukaan raportti on oikeilla jäljillä, vaikka pitää yli 8 miljardin veronkorotuksia turhan mittavina.
– Näivettämällä ei Suomea nosteta. Vihreiden reseptissä taloutta vahvistetaan tasapainoisesti verotoimilla, menoja karsimalla sekä investoinneilla ja reformeilla, Hyrkkö luettelee.
Hyrkkö esittää ympäristöverotuksen merkittävää laajentamista osana talouden vahvistamista.
– Kun rahasta on tiukkaa, on korkea aika asettaa saastuttamiselle ja luonnon tärvelemiselle asianmukainen hintalappu. Jäteveron laajentaminen, maankäytön muutosmaksu, puunpolton verotukien poisto, energiaverojen sitominen indeksiin, kiertotalouden veropaketti ja liikenteen verouudistus tuottaisivat miljardiluokan hyödyt julkiselle taloudelle. Samalla ohjataan taloutta uudistumaan luonnon ja ilmaston kannalta kestävälle uralle, Hyrkkö avaa ehdotustaan.
Hyrkkö alleviivaa, että taloutta vahvistavien toimien sisällöstä ei ole päätetty ja että mittaluokkaa koskeviin arvioihinkin liittyy suuria epävarmuuksia.
– Järjenkäyttö on jatkossakin sallittua, jopa suotavaa. On puolueiden vastuu varmistaa, että Suomea ei ajeta päin seinää esimerkiksi ylikireillä leikkauksilla. Päätökset kuuluvat tulevalle hallitukselle ja eduskunnalle — ei VM:n virkamiehille, Hyrkkö sanoo.
Hyrkkö peräänkuuluttaa VM:ltä laadukkaampaa ja laaja-alaisempaa analyysiä sopeutustoimien vaikutuksista. VM:n viimeaikaiset ulostulot ovat olleet Hyrkön mukaan huolestuttavan ylimielisiä asiallista kritiikkiä kohtaan.
– Järkevän talouspolitiikan ja suoraan sanottuna myös valtiovarainministeriön uskottavuuden kannalta on välttämätöntä uudistaa VM:n toimintaa. Ei esimerkiksi riitä, että vaikutuksia vaikkapa tasa-arvoon, lapsiperheköyhyyteen tai ympäristöön arvioidaan jälkikäteen, vaan päättäjien täytyy saada tietää talouspäätösten laaja-alaisista vaikutuksista jo neuvotteluiden ja päätöksenteon hetkellä, Hyrkkö vaatii.
