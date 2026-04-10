Jalankulku ja pyöräily sujuvammaksi Valtatie 22:lle Oulussa – suunnitteilla alikulku Hangaksentien ja Ketolantien liittymään
17.4.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt valtatielle 22 Oulussa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen Hangaksentien ja Ketolantien nelihaaraliittymän yhteyteen. Suunnittelun kohteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkukäytävä sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt liittymässä.
Tiesuunnitelmassa tarkastellaan alikulkukäytävän sijoittumista ja sen kytkemistä valtatien varrella kulkeviin jalankulku- ja pyöräteihin. Tavoitteena on parantaa alueen jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta sekä edistää kestävien liikkumismuotojen käyttöä.
Suunnittelutyö käynnistyy huhtikuussa 2026 ja tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026. Suunnittelun aikana järjestetään syksyllä 2026 avoin vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia ja kerätään näkemyksiä hankkeesta. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.
Tässä vaiheessa hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Mahdollinen rakentaminen edellyttää erillistä rahoituspäätöstä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja hankkeesta antavat:
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Jouni Heikkilä
puh. 0295 038 150, jouni.heikkila(at)elinvoimakeskus.fi
Oulun kaupunki
Harri Vaarala
puh. 044 703 2108, harri.vaarala(at)ouka.fi
Ramboll Finland Oy
Ville Parantala
puh. 041 544 3773, ville.parantala(at)ramboll.fi
