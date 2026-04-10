Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Jalankulku ja pyöräily sujuvammaksi Valtatie 22:lle Oulussa – suunnitteilla alikulku Hangaksentien ja Ketolantien liittymään

17.4.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt valtatielle 22 Oulussa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen Hangaksentien ja Ketolantien nelihaaraliittymän yhteyteen. Suunnittelun kohteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkukäytävä sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt liittymässä.

Suunnittelukohteen sijainti valtatie 22:lla

Tiesuunnitelmassa tarkastellaan alikulkukäytävän sijoittumista ja sen kytkemistä valtatien varrella kulkeviin jalankulku- ja pyöräteihin. Tavoitteena on parantaa alueen jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta sekä edistää kestävien liikkumismuotojen käyttöä.

Suunnittelutyö käynnistyy huhtikuussa 2026 ja tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026. Suunnittelun aikana järjestetään syksyllä 2026 avoin vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia ja kerätään näkemyksiä hankkeesta. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Tässä vaiheessa hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Mahdollinen rakentaminen edellyttää erillistä rahoituspäätöstä.

Avainsanat

tiesuunnitelmaliikenneturvallisuusoulujalankulku- ja pyöräilyväyläalikulku

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Jouni Heikkilä
puh. 0295 038 150, jouni.heikkila(at)elinvoimakeskus.fi

Oulun kaupunki
Harri Vaarala
puh. 044 703 2108, harri.vaarala(at)ouka.fi

Ramboll Finland Oy
Ville Parantala
puh. 041 544 3773, ville.parantala(at)ramboll.fi

Kuvat

Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Vuoden 2026 tienpitotyöt käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa2.4.2026 10:15:37 EEST | Tiedote

Juuri julkaistu Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen tienpidon ja liiketeen katsaus kokoaa yhteen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tärkeimmät tienpitotoimet vuodelle 2026. Katsaus avaa, mihin tieverkon korjaus- ja parannustoimet painottuvat, miten liikennejärjestelmää ja liikenneturvallisuutta kehitetään sekä mitä keskeisiä suunnitteluhankkeita eri puolilla aluetta on käynnissä ja käynnistymässä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
