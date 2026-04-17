Valtatien 20 parantamista Korvenkylän ja Kiimingin välillä koskeva yleissuunnitelma nähtävillä
21.4.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatien 20 Korvenkylän ja Kiimingin välisen osuuden parantamista koskeva yleissuunnitelma on valmistunut. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen laatima yleissuunnitelma on nähtävillä 21.4.–21.5.2026.
Nähtävilläoloaikana alueen kiinteistönomistajilla, muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja tehdä siitä muistutus. Kuulutus ja suunnitelma-aineisto ovat nähtävillä Valtion liikenneväylien suunnittelupalvelussa https://vayliensuunnittelu.fi/s/pv4z/nahtavillaolo.
Nähtävilläolon jälkeen Pohjois-Suomen elinvoimakeskus kokoaa saadut lausunnot ja muistutukset sekä laatii niihin vastineet. Tämän jälkeen yleissuunnitelma etenee hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.
Hyväksymisen jälkeen hanke etenee tiesuunnitelmavaiheeseen, jossa ratkaisuja tarkennetaan. Tiesuunnitelman laatiminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2026 aikana. Hankkeen toteuttamisesta ei ole vielä tehty rahoituspäätöstä.
Sujuvampaa ja turvallisempaa liikkumista
Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatie 20:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, matka-aikojen ennakoitavuutta sekä vähentää liikenteen aiheuttamia haittoja asutukselle ja ympäristölle. Samalla hanke tukee Oulun seudun maankäytön kehittämistä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Valtatie 20 on yksi Oulun seudun keskeisimmistä pääväylistä. Se palvelee päivittäistä työ- ja asiointiliikennettä sekä pitkämatkaista liikennettä Kuusamon suuntaan. Korvenkylän ja Kiimingin välinen noin 12 kilometrin tieosuus on nykyisin ruuhkainen ja liikenneturvallisuuden kannalta haastava. Liikennemäärien ennustetaan kasvavan, mikä lisää tarvetta tien parantamiselle.
Yleissuunnitelmassa valtatie esitetään kehitettäväksi nelikaistaiseksi ja keskikaiteelliseksi nykyiselle paikalleen. Samalla parannetaan liittymäjärjestelyjä sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita. Suunnitelmaan sisältyvät myös meluesteet ja pohjavedensuojaukset.
Lisätietoja hankkeesta: https://vayla.fi/vt-20-korvenkyla-kiiminki
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, Liikenneosasto
Projektipäällikkö Marjo Paavola
p. 0295 038 348, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Yksikön päällikkö Heino Heikkinen
p. 0295 038 241, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Liikenneinsinööri Minna Koukkula
p. 044 7032 113, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Sitowise Oy
Projektipäällikkö Matti Romppanen
p. 044 3680 682, etunimi.sukunimi@sitowise.com
