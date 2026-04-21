Vuokatin kiertoliittymän rakentaminen alkaa toukokuussa

21.4.2026 14:29:24 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Vuokatin taajamassa Sotkamossa ryhdytään rakentamaan uutta kiertoliittymää Pohjavaarantien (mt 899) ja Kuikkalammentien (mt 8991) nelihaaraliittymään. Työt käynnistyvät toukokuussa 2026.

Liikenneympyrän rakennussuunnitelmakartta Vuokatin taajamassa.
Pohjavaarantien ja Kuikkalammentien liittymään tulee uusi kiertoliittymä sujuvoittamaan liikennettä.

Urakan yhteydessä parannetaan myös tievalaistusta ja linja-autopysäkkejä. Kuikankuja siirretään uuteen sijaintiin ja sen noin 70 metrin pituinen osa kunnostetaan. Tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä ja parantaa turvallisuutta kaikille tielläliikkujille.

Rakennustyöt valmistuvat arviolta syksyllä 2026. Työmaan aikana autoilijoille sekä kevyelle liikenteelle voi aiheutua tilapäistä haittaa. Alueella on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja alennettu nopeusrajoitus, joten tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa. Pääurakoitsijana toimii Kuljetuspolar Oy ja urakan arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa. Hankeen rahoitukseen on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-tukea.

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
projektipäällikkö Juha Typpö
p. 0295 038 028, juha.typpo@elinvoimakeskus.fi

Liikenneympyrän rakennussuunnitelmakartta Vuokatin taajamassa.
Pohjavaarantien ja Kuikkalammentien liittymään tulee uusi kiertoliittymä sujuvoittamaan liikennettä.
Kartta, joka esittää suunnittelualueen Vuokatissa. Mukana teitä, rakennuksia ja maastonmuotoja.
Suunnittelualue kartalla
Jalankulku ja pyöräily sujuvammaksi Valtatie 22:lle Oulussa – suunnitteilla alikulku Hangaksentien ja Ketolantien liittymään17.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt valtatielle 22 Oulussa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen Hangaksentien ja Ketolantien nelihaaraliittymän yhteyteen. Suunnittelun kohteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkukäytävä sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt liittymässä.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye