Vuokatin kiertoliittymän rakentaminen alkaa toukokuussa

Urakan yhteydessä parannetaan myös tievalaistusta ja linja-autopysäkkejä. Kuikankuja siirretään uuteen sijaintiin ja sen noin 70 metrin pituinen osa kunnostetaan. Tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä ja parantaa turvallisuutta kaikille tielläliikkujille.

Rakennustyöt valmistuvat arviolta syksyllä 2026. Työmaan aikana autoilijoille sekä kevyelle liikenteelle voi aiheutua tilapäistä haittaa. Alueella on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja alennettu nopeusrajoitus, joten tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa. Pääurakoitsijana toimii Kuljetuspolar Oy ja urakan arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa. Hankeen rahoitukseen on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-tukea.