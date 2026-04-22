Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Kempeleessä rakennetaan kiertoliittymä ja uudet liikennevalot

24.4.2026 13:21:23 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Kempeleessä käynnistyy toukokuussa kiertoliittymän rakentaminen Kempeleentielle (mt 816) keskustan kohdalle. Nykyinen Tiilitien ja Ollakantien nelihaaraliittymä korvataan uudella kiertoliittymällä, joka parantaa liikenteen sujuvuutta liittymässä. Samassa yhteydessä uudistetaan linja-autopysäkit ja tievalaistus. Pysäkeille rakennetaan odotuskatokset sekä pyöräparkit.

Alt-teksti: Liikenneympyrä ja tieosuudet hankealueen kartalla.
Uusi kiertoliittymä parantaa liikenteen sujuvuutta.

Hankkeen aikana parannetaan myös maantien 816 eli Kempeleentien pohjoispuolella kulkevaa jalankulun ja pyöräilyn pääreittiä Ollilantien ja Hovintien välillä. Lisäksi urakkaan sisältyy uusien liikennevalojen rakentaminen maantielle 847 Teppolantien liittymän kohdalle.

Tiehankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ajoneuvoliikennettä sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Samalla alueelle luodaan esteetön liikkumisympäristö ja taajamaympäristön toimivuus paranee.

Työt alkavat toukokuussa 2026 ja urakka valmistuu syksyllä 2026. Rakentaminen saattaa aiheuttaa tilapäistä haittaa sekä autoliikenteelle että kevyelle liikenteelle. Urakan aikana käytössä on väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja kiertoteitä, mutta Kempeleentie säilyy ajoneuvoliikenteen käytössä koko työn ajan.

Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Kempeleen kunnan ja Fintraffic Tie Oy:n kanssa. Pääurakoitsijana on JP-Matic Oy. Urakan arvo on noin 1,05 miljoonaa euroa.

Avainsanat

kiertoliittymäkempeleliikenneliikenneturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
projektipäällikkö Juha Typpö
p. 0295 038 028, juha.typpo@elinvoimakeskus.fi

Alt-teksti: Liikenneympyrä ja tieosuudet hankealueen kartalla.
Uusi kiertoliittymä parantaa liikenteen sujuvuutta.
Jalankulku ja pyöräily sujuvammaksi Valtatie 22:lle Oulussa – suunnitteilla alikulku Hangaksentien ja Ketolantien liittymään

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt valtatielle 22 Oulussa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen Hangaksentien ja Ketolantien nelihaaraliittymän yhteyteen. Suunnittelun kohteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkukäytävä sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt liittymässä.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye