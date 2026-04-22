Kempeleessä rakennetaan kiertoliittymä ja uudet liikennevalot
24.4.2026 13:21:23 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kempeleessä käynnistyy toukokuussa kiertoliittymän rakentaminen Kempeleentielle (mt 816) keskustan kohdalle. Nykyinen Tiilitien ja Ollakantien nelihaaraliittymä korvataan uudella kiertoliittymällä, joka parantaa liikenteen sujuvuutta liittymässä. Samassa yhteydessä uudistetaan linja-autopysäkit ja tievalaistus. Pysäkeille rakennetaan odotuskatokset sekä pyöräparkit.
Hankkeen aikana parannetaan myös maantien 816 eli Kempeleentien pohjoispuolella kulkevaa jalankulun ja pyöräilyn pääreittiä Ollilantien ja Hovintien välillä. Lisäksi urakkaan sisältyy uusien liikennevalojen rakentaminen maantielle 847 Teppolantien liittymän kohdalle.
Tiehankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ajoneuvoliikennettä sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Samalla alueelle luodaan esteetön liikkumisympäristö ja taajamaympäristön toimivuus paranee.
Työt alkavat toukokuussa 2026 ja urakka valmistuu syksyllä 2026. Rakentaminen saattaa aiheuttaa tilapäistä haittaa sekä autoliikenteelle että kevyelle liikenteelle. Urakan aikana käytössä on väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja kiertoteitä, mutta Kempeleentie säilyy ajoneuvoliikenteen käytössä koko työn ajan.
Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Kempeleen kunnan ja Fintraffic Tie Oy:n kanssa. Pääurakoitsijana on JP-Matic Oy. Urakan arvo on noin 1,05 miljoonaa euroa.
Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus
projektipäällikkö Juha Typpö
p. 0295 038 028, juha.typpo@elinvoimakeskus.fi
