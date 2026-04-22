Kempeleessä rakennetaan kiertoliittymä ja uudet liikennevalot

Jalankulku ja pyöräily sujuvammaksi Valtatie 22:lle Oulussa – suunnitteilla alikulku Hangaksentien ja Ketolantien liittymään 17.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt valtatielle 22 Oulussa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen Hangaksentien ja Ketolantien nelihaaraliittymän yhteyteen. Suunnittelun kohteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkukäytävä sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt liittymässä.