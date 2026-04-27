Kertalippu korvaa lisävyöhykelipun 2.6.2026
27.4.2026 12:21:04 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Kausilipulla matkustavien lisävyöhykeliput poistuvat HSL:n lippuvalikoimasta kesäkuussa. Voit yhdistää kausilippuusi jatkossa kertalipun.
Lisävyöhykelippu poistuu HSL:n lippuvalikoimasta 2.6.2026, jonka jälkeen lippua ei voi enää ostaa. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää HSL:n lippuvalikoimaa.
Erillistä lisävyöhykelippua ei enää jatkossa tarvita, vaan kausilipun jatkoksi voi ostaa kertalipun. HSL mahdollistaa erilaisten lippujen yhdistelemisen samalle matkalle, eikä lippujen tarvitse olla ostettu samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi HSL-kortin kausilippuun voi yhdistää lukijalaitteelta lähimaksulla ostetun kertalipun. On myös mahdollista vaikkapa käyttää samalla matkalla HSL-sovelluksessa ostettua AB-vuorokausilippua ja CD-kertalippua.
Lisävyöhykelippu otettiin käyttöön vuonna 2019, jolloin se mahdollisti matkustamisen kausilipun vyöhykkeiden ulkopuolelle. Lisävyöhykelipun käyttö on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, sillä valtaosa asiakkaista on valinnut kausilippuihinsa jo valmiiksi kaikki vyöhykkeet, joilla matkustavat.
Jatkossakin on siis mahdollista matkustaa kausilipun vyöhykkeiden ulkopuolelle, kun kausilipun jatkoksi ostaa kertalipun. Asiakkaan tulee varmistaa, että hänellä on oikeat vyöhykkeet kattava lippu, joka on voimassa ennen kuin hän siirtyy kausilippunsa ulkopuoliselle vyöhykkeelle.
Kertalipun yhdistäminen kausilippuun
Kun kausilippu on HSL-kortilla, kertalippu ostetaan lukijalaitteelta valitsemalla tuttuun tapaan ne vyöhykkeet, joille on tarkoitus matkustaa. Lukijalaite myy kertalipun puuttuville vyöhykkeille HSL-kortin arvolla. Jos HSL-kortilla ei ole arvoa, kertalipun voi ostaa myös maksukortin lähimaksulla tai HSL-sovelluksessa.
Kun kausilippu on HSL-sovelluksessa, kertalippu ostetaan valitsemalla ne vyöhykkeet, joille on tarkoitus matkustaa ja jotka eivät sisälly kausilipun vyöhykkeisiin. Sovelluksessa kausilippuun voi myös yhdistää esimerkiksi vuorokausilipun tai sarjalipun. Sovelluksen kausilippuun voi myös yhdistää lukijalaitteelta ostetun kertalipun.
Kertalipun tulee olla voimassa ennen uudelle vyöhykkeelle siirtymistä. Kertalippu pitää siis ostaa viimeistään ennen kuin liikenneväline aloittaa matkansa uuden vyöhykkeen ensimmäiselle asemalle tai pysäkille.
Kertalipun voimassaolo alkaa lipun ostohetkestä. Lisätietoja kertalippujen hinnoista ja voimassaolosta löydät HSL:n sivuilta hsl.fi/kertaliput.
HSL on päättänyt lisävyöhykelipun poistumisesta hallituksen päätöksellä vuonna 2024.
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
HSL ottaa uuden E-vyöhykkeen käyttöön 2.6.202627.4.2026 12:16:05 EEST | Tiedote
Uuteen E-vyöhykkeeseen kuuluvat Järvenpää ja Tuusulan pohjoisosat. Uuden vyöhykkeen käyttöönotto alkaa kaksi kuukautta kestävällä siirtymäajalla, jonka aikana E-vyöhykkeellä voi vielä matkustaa D-vyöhykkeen lipulla.
HSL:n hallituksen päätöksiä 21.4.202621.4.2026 10:33:34 EEST | Tiedote
HSL:n hallitus käsitteli kokouksessaan 21. huhtikuuta 2026 muun muassa vuoden 2026 talousarvion muuttamista, junakalustoyhteistyön ja junajäsenyyden periaatteita sekä Vantaan ratikan pikaraitioliikenteen liikennöinnin hankintatapaa.
Kaupunkipyörät palaavat katukuvaan – kausi alkaa 1. huhtikuuta Helsingissä ja Espoossa30.3.2026 16:05:20 EEST | Tiedote
Keltaiset kaupunkipyörät ovat jo telineissään valmiina kauden aloitukseen keskiviikkona 1. huhtikuuta – ja tarjoavat jälleen helpon ja edullisen tavan liikkua kaupungissa keväästä aina myöhäiseen syksyyn. Myös rekisteröityminen kauden käyttäjäksi on jo meneillään. Kauden hinta on pysynyt entisellään 35 eurossa. Vaihtoehtoina koko kauden käyttöoikeudelle ovat jatkuva kuukausitilaus sekä päivä- ja viikkomaksut.
HSL:n hallituksen päätöksiä 24.3.202624.3.2026 14:29:26 EET | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui 24. maaliskuuta 2026. Käsiteltävinä asioina olivat muun muassa vuoden 2025 tilinpäätös, liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset, bussiliikenteen tarjouskilpailun ratkaisu sekä ICT-laitteiden asennusten ja data-analytiikan puitejärjestelyt.
Hiilineutraalia ja kestävää liikennettä Helsingin seudulla vuonna 2045 – näin liikennejärjestelmää kehitetään24.3.2026 10:54:46 EET | Tiedote
HSL valmistelee parhaillaan Helsingin seudulle uutta liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jonka katse on vuodessa 2045. HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan tiistaina 24.3. liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset. Lisäksi hallitus käsitteli liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmaan annetut lausunnot ja HSL:n vastineet niihin.
