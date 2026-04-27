Kertalippu korvaa lisävyöhykelipun 2.6.2026

Lisävyöhykelippu poistuu HSL:n lippuvalikoimasta 2.6.2026, jonka jälkeen lippua ei voi enää ostaa. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää HSL:n lippuvalikoimaa.

Erillistä lisävyöhykelippua ei enää jatkossa tarvita, vaan kausilipun jatkoksi voi ostaa kertalipun. HSL mahdollistaa erilaisten lippujen yhdistelemisen samalle matkalle, eikä lippujen tarvitse olla ostettu samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi HSL-kortin kausilippuun voi yhdistää lukijalaitteelta lähimaksulla ostetun kertalipun. On myös mahdollista vaikkapa käyttää samalla matkalla HSL-sovelluksessa ostettua AB-vuorokausilippua ja CD-kertalippua.

Lisävyöhykelippu otettiin käyttöön vuonna 2019, jolloin se mahdollisti matkustamisen kausilipun vyöhykkeiden ulkopuolelle. Lisävyöhykelipun käyttö on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, sillä valtaosa asiakkaista on valinnut kausilippuihinsa jo valmiiksi kaikki vyöhykkeet, joilla matkustavat.

Jatkossakin on siis mahdollista matkustaa kausilipun vyöhykkeiden ulkopuolelle, kun kausilipun jatkoksi ostaa kertalipun. Asiakkaan tulee varmistaa, että hänellä on oikeat vyöhykkeet kattava lippu, joka on voimassa ennen kuin hän siirtyy kausilippunsa ulkopuoliselle vyöhykkeelle.

Kertalipun yhdistäminen kausilippuun

Kun kausilippu on HSL-kortilla, kertalippu ostetaan lukijalaitteelta valitsemalla tuttuun tapaan ne vyöhykkeet, joille on tarkoitus matkustaa. Lukijalaite myy kertalipun puuttuville vyöhykkeille HSL-kortin arvolla. Jos HSL-kortilla ei ole arvoa, kertalipun voi ostaa myös maksukortin lähimaksulla tai HSL-sovelluksessa.

Kun kausilippu on HSL-sovelluksessa, kertalippu ostetaan valitsemalla ne vyöhykkeet, joille on tarkoitus matkustaa ja jotka eivät sisälly kausilipun vyöhykkeisiin. Sovelluksessa kausilippuun voi myös yhdistää esimerkiksi vuorokausilipun tai sarjalipun. Sovelluksen kausilippuun voi myös yhdistää lukijalaitteelta ostetun kertalipun.

Kertalipun tulee olla voimassa ennen uudelle vyöhykkeelle siirtymistä. Kertalippu pitää siis ostaa viimeistään ennen kuin liikenneväline aloittaa matkansa uuden vyöhykkeen ensimmäiselle asemalle tai pysäkille.

Kertalipun voimassaolo alkaa lipun ostohetkestä. Lisätietoja kertalippujen hinnoista ja voimassaolosta löydät HSL:n sivuilta hsl.fi/kertaliput.

HSL on päättänyt lisävyöhykelipun poistumisesta hallituksen päätöksellä vuonna 2024.

