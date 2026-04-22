Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

KEHA-keskuksessa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta KEHA-keskuksen toimintamenomäärärahat eivät riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027. KEHA-keskuksen toiminta tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan valtion tuottavuusohjelman mukaista rahoitustasoa, mikä edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä.

Yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käyty 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Valtakunnallisissa neuvotteluissa on käsitelty muun ohella yleiset perusteet ja vaikutukset yhdenmukaisten toimintatapojen aikaansaamiseksi virastokokonaisuudessa sekä erityisesti elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen yhteisten menojen säästötoimenpiteet.

Toisessa vaiheessa yhteistoimintaneuvottelut siirtyvät elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa käytäviin virastokohtaisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. KEHA-keskuksen 6.5.2026 alkavissa neuvotteluissa käsitellään muun ohella tarkemmat suunnitelmat henkilöstövähennysten määrästä ja niiden vaihtoehdot sekä KEHA-keskuksen mahdollisuudet säädösten puitteissa organisaation rakenteellisiin uudistuksiin, priorisoitavien tehtävien turvaamiseen ja samalla joidenkin tehtävien, toimintojen ja toimintayksiköiden muuttamiseen tai lakkauttamiseen. KEHA-keskuksen yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, jos yt-neuvotteluissa ei toisin sovita.

KEHA-keskus hoitaa valtakunnallisia palveluita, jotka turvaavat työvoiman liikkuvuuden, maahanmuuton, työttömyysturvan ja kotoutumisen hallinnon, sekä elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalvelut. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 753 henkilöä, joista 733 on palkattu toimintamenoilla. Toimintamenoilla palkatuista henkilöistä yleishallinnon tehtävissä toimii 212 henkilöä ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtävissä 521 henkilöä.