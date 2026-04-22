Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) aloittaa yhteistoimintaneuvottelut
28.4.2026 14:10:00 EEST | KEHA-keskus | Tiedote
KEHA-keskus on tänään 28.4.2026 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. KEHA-keskuksen toiminnan sopeuttamistarve voi edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä enintään 88 henkilötyövuodella. Näistä 16 henkilötyövuotta kohdistuu yleishallinnon tehtäviin ja 72 henkilötyövuotta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtäviin.
KEHA-keskuksessa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta KEHA-keskuksen toimintamenomäärärahat eivät riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027. KEHA-keskuksen toiminta tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan valtion tuottavuusohjelman mukaista rahoitustasoa, mikä edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä.
Yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käyty 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Valtakunnallisissa neuvotteluissa on käsitelty muun ohella yleiset perusteet ja vaikutukset yhdenmukaisten toimintatapojen aikaansaamiseksi virastokokonaisuudessa sekä erityisesti elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen yhteisten menojen säästötoimenpiteet.
Toisessa vaiheessa yhteistoimintaneuvottelut siirtyvät elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa käytäviin virastokohtaisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. KEHA-keskuksen 6.5.2026 alkavissa neuvotteluissa käsitellään muun ohella tarkemmat suunnitelmat henkilöstövähennysten määrästä ja niiden vaihtoehdot sekä KEHA-keskuksen mahdollisuudet säädösten puitteissa organisaation rakenteellisiin uudistuksiin, priorisoitavien tehtävien turvaamiseen ja samalla joidenkin tehtävien, toimintojen ja toimintayksiköiden muuttamiseen tai lakkauttamiseen. KEHA-keskuksen yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, jos yt-neuvotteluissa ei toisin sovita.
KEHA-keskus hoitaa valtakunnallisia palveluita, jotka turvaavat työvoiman liikkuvuuden, maahanmuuton, työttömyysturvan ja kotoutumisen hallinnon, sekä elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalvelut. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 753 henkilöä, joista 733 on palkattu toimintamenoilla. Toimintamenoilla palkatuista henkilöistä yleishallinnon tehtävissä toimii 212 henkilöä ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtävissä 521 henkilöä.
Yhteyshenkilöt
Heikki HeikkiläjohtajaKEHA-keskusPuh:0295 020 100heikki.heikkila@keha-keskus.fi
Taina VuorinenhenkilöstöjohtajaKEHA-keskusPuh:0295 022 760taina.vuorinen@keha-keskus.fi
KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. KEHA-keskus vastaa myös elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista. Lisäksi viraston erillisyksikkönä toimii Siviilipalveluskeskus ja muita erityistehtäviä ovat esimerkiksi virastoille tarjottavat tietojärjestelmät sekä maksatukseen ja valtionapuihin liittyvät tehtävät.
Lue lisää julkaisijalta KEHA-keskus
Efterfrågan på arbetskraft minskade, positiva tecken på en bred arbetslöshet22.4.2026 08:01:00 EEST | Pressmeddelande
I mars meddelades 42000 nya lediga arbetsplatser, dvs. 4900 färre än i mars året innan. Totalt var 86 400 arbetstillfällen öppna i mars, vilket är 20 000 (-19 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa arbetssökande var 342800 i slutet av mars. Antalet arbetslösa ökade med 22400 (7 %) personer jämfört med mars året innan. Däremot hade den breda arbetslösheten bara ökat till 13 500 (3 %). Totalt 434000 arbetssökande omfattades av den breda arbetslösheten.
Työvoiman kysyntä laskenut, laajan työttömyyden kehityksessä positiivisia merkkejä22.4.2026 08:01:00 EEST | Tiedote
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa Työmarkkinatorille 42 000 eli 4 900 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan maaliskuussa oli avoinna 86 400 työpaikkaa, mikä on 20 000 (-10 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 342 800. Työttömien määrä nousi 22 400 (7 %) henkilöllä viime vuoden maaliskuusta. Sen sijaan työttömien ja aktivointipalveluiden piirissä olevista koostuva laaja työttömyys oli noussut vuoden takaiseen vain 13 500 (3 %). Yhteensä laajan työttömyyden piiriin kuului 434 000 työnhakijaa.
Demand for labour decreased, positive signs in the development of broad unemployment22.4.2026 08:01:00 EEST | Press release
New vacancies announced in March were 42,000, which is 4,900 less than in March of the previous year. In all, 86,400 jobs were open in March, which is 20,000 (-19%) fewer than a year ago. The number of unemployed job seekers was 342,800 at the end of March. The number of unem-ployed persons rose by 22,400 (7%) people compared to March last year. By contrast, the broad unemployment had risen to only 13,500 (3%). A total of 434,300 job seekers were covered by broad unemployment.
Arbetslösheten ökade i februari, och antalet personer i aktiveringsservice fortsatte att minska24.3.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade med 21 600 personer jämfört med februari förra året. Det anmäldes 46 100 nya lediga jobb, vilket är 4 200 färre än i februari året innan. Sammanlagt fanns det 98 900 lediga jobb i februari, vilket är 14 400 färre än för ett år sedan.
Työttömyys kasvoi helmikuussa, aktivointipalveluissa olevien määrä jatkoi laskuaan24.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 21 600 henkilöllä viime vuoden helmikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 46 100 eli 4 200 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan helmikuussa oli avoinna 98 900 työpaikkaa, mikä on 14 400 vähemmän kuin vuosi sitten.
