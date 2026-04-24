Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen alkaa Pyhäjärvellä toukokuussa

28.4.2026 10:24:06 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Pyhäjärvellä käynnistyy toukokuussa jalankulku- ja pyörätien rakentaminen maantien 7702 varrella. Uusi väylä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille.

Suunnitelma piirrettynä kartalle.
Työmaa-alue alkaa hautausmaan liittymän kohdalta.

Rakennustyöt sijoittuvat Pyhäjärven kirkonkylän pohjoispuolelle. Työ alkaa hautausmaan liittymän kohdalta ja etenee Rinnetien kohdalla olevaan nykyiseen yhdistettyyn pyörätiehen ja jalkakäytävään saakka. Rakennettavan väylän pituus on noin 1,2 kilometriä.

Hankkeessa rakennetaan uusi yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Samalla parannetaan joukkoliikenteen pysäkkejä ja uusitaan alueen valaistusta. Tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta.

Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2026. Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin kanssa, ja pääurakoitsijana on Kuljetuspolar Oy. Urakan arvo on noin 0,9 miljoonaa euroa.

Avainsanat

liikenneturvallisuusjalankulku- ja pyöräilyväyläpyhäjärvi

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Krista Kenttälä
p. 0295 037 024
krista.kenttala@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Lataa
Kartta, joka näyttää työmaa-alueen Rinnetielle saakka.
Työmaa-alue jatkuu Rinnetielle saakka.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Jalankulku ja pyöräily sujuvammaksi Valtatie 22:lle Oulussa – suunnitteilla alikulku Hangaksentien ja Ketolantien liittymään

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt valtatielle 22 Oulussa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen Hangaksentien ja Ketolantien nelihaaraliittymän yhteyteen. Suunnittelun kohteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkukäytävä sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt liittymässä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
