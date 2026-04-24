Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen alkaa Pyhäjärvellä toukokuussa
28.4.2026 10:24:06 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pyhäjärvellä käynnistyy toukokuussa jalankulku- ja pyörätien rakentaminen maantien 7702 varrella. Uusi väylä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille.
Rakennustyöt sijoittuvat Pyhäjärven kirkonkylän pohjoispuolelle. Työ alkaa hautausmaan liittymän kohdalta ja etenee Rinnetien kohdalla olevaan nykyiseen yhdistettyyn pyörätiehen ja jalkakäytävään saakka. Rakennettavan väylän pituus on noin 1,2 kilometriä.
Hankkeessa rakennetaan uusi yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Samalla parannetaan joukkoliikenteen pysäkkejä ja uusitaan alueen valaistusta. Tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta.
Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2026. Hankkeen tilaajana toimii elinvoimakeskus yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin kanssa, ja pääurakoitsijana on Kuljetuspolar Oy. Urakan arvo on noin 0,9 miljoonaa euroa.
Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Krista Kenttälä
p. 0295 037 024
krista.kenttala@elinvoimakeskus.fi
