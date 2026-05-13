Laaja selvitys OmaKannasta kertoo: Potilastiedot voivat loukata – etenkin mielenterveyteen hoitoa saaneet herkkiä sanavalinnoille
14.5.2026 21:30:00 EEST | Aalto-yliopisto | Tiedote
Virheet, epäkunnioittava kieli ja tarpeettomaksi koettu tieto voivat loukata sähköisissä potilastiedoissa. Tuore tutkimus on ensimmäisiä, joissa eri potilasryhmien kokemuksia vertaillaan keskenään.
Omaa terveydentilaa koskevat potilastietokirjaukset voivat tuntua loukkaavilta, vaikka kirjausten tiedot olisivat hoidon näkökulmasta tarpeellisia. Tämä selviää Aalto-yliopiston johtamasta tutkimuksesta, joka selvitti kyselyllä lähes 4 700 potilaan kokemuksia heitä koskevista kirjauksista, joita voi tarkastella Kelan ylläpitämässä OmaKanta-verkkopalvelussa.
Valtaosa eli lähes 87 prosenttia (3 973 vastaajaa) ei loukkaantunut itseään koskevista kirjauksista. Vastaajista 13 prosenttia (617 vastaajaa) puolestaan kertoi loukkaantuneensa jostakin tiedosta sähköisissä potilastiedoissaan. Mielenterveyteen hoitoa saaneista (654 vastaajaa) loukkaantumisesta kertoi jopa neljännes eli reilu 25 prosenttia.
Mielenterveyteen hoitoa saaneet olivat herkkiä kirjausten sisällölle ja sävylle, kertoo tutkimuksesta vastannut väitöskirjatutkija Saija Simola Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.
“Mielenterveyden haasteisiin liittyy paljon stigmaa, ja moni koki, että vanha mielenterveyden diagnoosi nousi kirjauksissa esiin, vaikka olisi mennyt lääkäriin fyysisen vaivan vuoksi”, Simola kertoo.
Kokemuksia sähköisistä potilastiedoista on tutkittu aiemminkin, mutta Simolan vetämä tutkimus on ensimmäisiä, joka vertailee eri potilasryhmiä keskenään. Vastaajat myös kertoivat kokemuksistaan omin sanoin sen sijaan että heille olisi annettu valmiita vastausvaihtoehtoja.
Hankalan potilaan leima harmitti
Loukkaavilta tuntuneet kirjaukset sisälsivät vastaajien mukaan virheitä, epäolennaista tietoa ja epäkunnioittavaa kieltä.
”Vastauksessa nousi esimerkiksi hankalaksi potilaaksi, luulosairaaksi tai narkomaaniksi nimittäminen. Myös seksielämän yksityiskohtien ja siviilisäädyn esiin nostaminen epäolennaisessa yhteydessä sekä henkisen tilan mainitseminen koettiin loukkaavana”, Simola kertoo.
Kirjausten tyyli saatettiin kokea vähättelevänä tai syyllistävänä. Vastaajien mielestä kirjaukset saattoivat myös vääristellä heidän sanomisiaan, tai tärkeää tietoa oli jätetty kirjaamatta. Vastaajat myös kokivat, että virheellisiä kirjauksia oli vaikea korjata jälkikäteen.
Simolan mukaan kokemus kuulluksi tulemisesta sekä yllätysten välttäminen voisivat ehkäistä loukkaantumisen tunnetta.
”Jos lääkäri ottaisi esimerkiksi ylipainon puheeksi jo vastaanottotilanteessa, potilas ei yllättyisi sen mainitsemisesta kirjauksessa. Mutta jos merkintä painosta ilmestyy kirjauksiin ikään kuin piilossa, se voi tuntua pahalta”, hän selittää.
Tutkimuksen mukaan naiset, nuoret, terveytensä huonoksi kokevat sekä korkeakoulutetut loukkaantuivat todennäköisemmin kuin muut. Iäkkäämmät vastaajat taas eivät loukkaantuneet herkästi.
”Naiset käyttävät ylipäätään paljon sähköisiä terveyspalveluita, ja nuoret olivat saaneet muita useammin hoitoa mielenterveyden haasteisiin. Loukkaantumiselle voi myös altistaa, jos ihminen kokee terveytensä ja elämäntilanteensa huonoksi. Lisäksi korkeakoulutetuissa saattaa olla tiedostavampia vastaajia kuin muissa ryhmissä”, Simola kertoo.
Suomi edellä avoimuudessa
Simolan mukaan Suomi ja Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä sähköisten terveystietojen kirjaamisessa. Suomessa useimmilla on myös mahdollisuus lukea itseään koskevia kirjauksia.
”Kaikkialla tällainen avoimuus ei ole itsestään selvää. Monissa maissa terveydenhuollon ammattilaiset pohtivat, onko esimerkiksi mielenterveyttä koskeviin kirjauksiin pääsystä potilaalle enemmän haittaa kuin hyötyä, vaikka tutkimusten mukaan se lisää potilaiden luottamusta terveydenhuoltoon. Seuraavaksi tutkimmekin mielenterveyden ammattilaisten näkemyksiä kirjausten avoimuudesta Suomessa”, Simola kertoo.
Tutkimus julkaistiin Journal of Medical Internet Research -lehdessä 14. toukokuuta. Aalto-yliopiston lisäksi tutkimuksessa oli mukana tutkijoita Uppsalan, Manchesterin, Karlstadin ja Skövden yliopistoista sekä Pohjois-Norjan ja Uppsalan yliopistollisista sairaaloista.
Julkaisu:
Simola S, Kujala S, Cajander Å, Kharko A, Kane B, Wang B, Åhlfeldt RM, Hägglund M. Understanding Patient-Reported Offenses in Electronic Health Records: Cross-Sectional Mixed Methods Survey. J Med Internet Res 2026;28:e86178. doi: 10.2196/86178
Tutkijoiden suositukset parempiin potilaskirjauksiin
- Sähköisten potilastietojen kannattaa olla mahdollisimman totuudenmukaisia. Virheiden sattuessa niiden korjaamisen pitäisi olla mahdollista.
- Ammattilaisen kannattaa kertoa potilaalle, minkä tietojen kirjaaminen on olennaista ja miksi. Selittäminen on tärkeää etenkin, jos menneillä mielenterveyden hoidoilla on merkitystä nykyiselle hoidolle. Potilaalla tulee olla mahdollisuus tarvittaessa rajoittaa tietojensa jakamista tai saada ilmoitus, jos tietoja on jaettava ammattilaisten kesken.
- Ammattilaisten tulisi saada koulutusta ja tukea siihen, miten loukkaavia sanavalintoja voisi välttää tai kirjata asioita potilaan näkökulmasta neutraalisti. Esimerkiksi sanan ”skitsofreenikko” sijaan voi kirjata ”henkilö, jolla on skitsofrenia”.
- Kirjaukset voivat tukea potilaan ja ammattilaisen vuorovaikutusta. Potilaan on tärkeää kokea tulleensa kuulluksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saija Simola
väitöskirjatutkija, tietotekniikan laitos
Aalto-yliopisto
saija.simola@aalto.fi
+358509118203
Liitteet
Tietoa julkaisijasta
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulun juhlava promootio näkyy Töölön katukuvassa toukokuussa13.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Arvokas juhla järjestetään viiden vuoden välein. Yleisö voi seurata näyttävää promootiokulkuetta Töölössä perjantaina 22. toukokuuta iltapäivällä.
Tutkijat mittasivat tseptojoulen, eli energiamäärän, jolla punasolu liikkuu nanometrin12.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Uusi tapa mitata äärimmäisen pieniä energiamääriä voi tehostaa esimerkiksi kvanttitietokoneita ja pimeän aineen metsästystä.
Sähköpotkulaudat vakiintuivat osaksi kaupunkiliikennettä – tutkijat toivovat kaupungeilta aktiivisempaa ohjausta11.5.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Laaja tutkimus osoittaa, että jaettavat sähköpotkulaudat, kaupunkipyörät ja tavarapyörät ovat vakiintumassa osaksi kaupunkiliikennettä ympäri maailmaa. Tutkijoiden mukaan kuntien ja valtion tulisi ohjata mikroliikkumisen kehitystä aktiivisesti sen sijaan, että ilmiötä pidettäisiin ohimenevänä.
Kenen Turku -kirja haastaa kaupunkisuunnittelun ja vaatii lisää vihreyttä myös tiiviiseen kaupunkiin8.5.2026 10:25:00 EEST | Tiedote
Tuore kirja kokoaa yhteen Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten kaupunki voisi olla vehreämpi ja elinkelpoisempi paitsi ihmisille myös muille lajeille.
Uudella ultraäänineulalla jopa kolme kertaa suurempi näyte – voi mahdollistaa harppauksen syöpädiagnostiikkaan8.5.2026 08:08:59 EEST | Tiedote
Värähtelevä ultraäänineula tuottaa sylkirauhaskasvaimista nykyisiä menetelmiä paremman kudosnäytteen, mikä voisi merkittävästi nopeuttaa diagnoosia ja parantaa sen tarkkuutta. Näyte on lisäksi mahdollista ottaa ilman nukutusta, jopa tavallisella lääkärinvastaanotolla. Menetelmää tutkitaan parhaillaan myös imusolmukkeissa sekä rinta- ja kilpirauhaskasvaimissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme