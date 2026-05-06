Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki

​​Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun talouden ja työmarkkinoiden näkymissä edelleen epävarmuutta​ 6.5.2026 11:33:21 EEST | Tiedote

Pitkään odotettu talouden käänne parempaan sai takapakkia alkuvuodesta. Geopoliittiset jännitteet ja sotatoimet Ukrainassa ja Persianlahdella varjostavat kansainvälistä taloutta. Kotimaassa alhainen kysyntä pitää tuotannon ja investoinnit yhä kohtuullisen matalina ja kotitalouksien varovaisuus jarruttaa yksityistä kulutusta. Lähikuukausien uskotaan olevan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vielä maltillisen kasvun aikaa. Aluetalouden ja työmarkkinoiden ennakoidaan kuitenkin vireytyvän seuraavan vuoden aikana ja ensi keväänä tilanteen arvioidaan olevan tätä kevättä valoisampi.