Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki

11.5.2026 10:08:48 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki ”E30 Ajokaistojen yhdistyminen”. Se otetaan käyttöön kaduilla ja maanteillä kohdissa, joissa kaksi ajokaistaa yhdistyy.

Oulun kartta, johon on merkittynä uusien liikennemerkkien kahdeksan käyttöönottopaikkaa.
Uusi liikennemerkki otetaan Oulussa käyttöön kaduilla ja maanteillä kohdissa, joissa kaksi ajokaistaa yhdistyy.

Liikennemerkki velvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen käyttöön ajokaistojen yhdistyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että autot siirtyvät vuorotellen jatkuvalle kaistalle toiset huomioon ottaen.

Uusi liikennemerkki ja ajoratamaalaukset tulevat käyttöön toukokuussa 2026. Muutoksesta kerrotaan ennakkoon Muu vaara ‑merkillä ja lisäkilvellä Väistämisvelvollisuus muuttunut.

Kun uudet käytännöt tulevat tutuksi, liikenne sujuu entistä paremmin.

Muutos koskee seuraavia kohteita:

  1. Linnanmaantien ja Kaitoväylän liittymä
  2. Tulliväylän ja Paulaharjuntien liittymä
  3. Tulliväylän ja Valtatien liittymä
  4. Lintulammentien ja Solistinkadun liittymä
  5. Valtatie 22 ja Oulunsuuntien liittymä
  6. Maantie 816 Lentokentäntien ja Rantavainion liittymä
  7. Maantie 847 Limingantie ja Äimäraution rampin liittymä
  8. Maantie 8155 Poikkimaantien ja Äimätien liittymä

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Tienpidon asiantuntija Kaarlo Peteri
kaarlo.peteri@elinvoimakeskus.fi
puh. 029 503 8115

Oulun kaupunki
Liikennepäällikkö Saija Räinä
saija.raina@ouka.fi
puh. 050 570 0723

Kuvat

Kartta Oulusta, jossa punaisella merkittynä kahdeksan kohtaa, joissa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki "E30 Ajokaistojen yhdistyminen"
Uusi liikennemerkki otetaan Oulussa käyttöön kaduilla ja maanteillä kohdissa, joissa kaksi ajokaistaa yhdistyy.
Sinipohjainen liikennemerkki, jossa punainen nuoli osoittaa ajokaistojen yhdistymisen.
Ajokaistojen yhdistyminen -liikennemerkki velvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen käyttöön kahden ajokaistan yhdistyessä.
​​Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun talouden ja työmarkkinoiden näkymissä edelleen epävarmuutta​6.5.2026 11:33:21 EEST | Tiedote

Pitkään odotettu talouden käänne parempaan sai takapakkia alkuvuodesta. Geopoliittiset jännitteet ja sotatoimet Ukrainassa ja Persianlahdella varjostavat kansainvälistä taloutta. Kotimaassa alhainen kysyntä pitää tuotannon ja investoinnit yhä kohtuullisen matalina ja kotitalouksien varovaisuus jarruttaa yksityistä kulutusta. Lähikuukausien uskotaan olevan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vielä maltillisen kasvun aikaa. Aluetalouden ja työmarkkinoiden ennakoidaan kuitenkin vireytyvän seuraavan vuoden aikana ja ensi keväänä tilanteen arvioidaan olevan tätä kevättä valoisampi.

