Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki
11.5.2026 10:08:48 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki ”E30 Ajokaistojen yhdistyminen”. Se otetaan käyttöön kaduilla ja maanteillä kohdissa, joissa kaksi ajokaistaa yhdistyy.
Liikennemerkki velvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen käyttöön ajokaistojen yhdistyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että autot siirtyvät vuorotellen jatkuvalle kaistalle toiset huomioon ottaen.
Uusi liikennemerkki ja ajoratamaalaukset tulevat käyttöön toukokuussa 2026. Muutoksesta kerrotaan ennakkoon Muu vaara ‑merkillä ja lisäkilvellä Väistämisvelvollisuus muuttunut.
Kun uudet käytännöt tulevat tutuksi, liikenne sujuu entistä paremmin.
Muutos koskee seuraavia kohteita:
- Linnanmaantien ja Kaitoväylän liittymä
- Tulliväylän ja Paulaharjuntien liittymä
- Tulliväylän ja Valtatien liittymä
- Lintulammentien ja Solistinkadun liittymä
- Valtatie 22 ja Oulunsuuntien liittymä
- Maantie 816 Lentokentäntien ja Rantavainion liittymä
- Maantie 847 Limingantie ja Äimäraution rampin liittymä
- Maantie 8155 Poikkimaantien ja Äimätien liittymä
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Tienpidon asiantuntija Kaarlo Peteri
kaarlo.peteri@elinvoimakeskus.fi
puh. 029 503 8115
Oulun kaupunki
Liikennepäällikkö Saija Räinä
saija.raina@ouka.fi
puh. 050 570 0723
