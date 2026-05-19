Luonnonilmiöt vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon
19.5.2026 06:58:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
FM Atte Arffmanin ympäristöhistorian väitöskirja osoittaa, että luonnonilmiöt vaikuttavat merkittävästi poliittiseen päätöksentekoon. Luonnonilmiöt eivät ole vain politiikan kohteita, vaan ne voivat kiihdyttää, jarruttaa tai ylläpitää päätöksentekoprosesseja ja paljastaa aiempien ratkaisujen toimimattomuuden.
Arffman on tutkinut väitöskirjassaan hurrikaanien roolia poliittisessa päätöksenteossa Yhdysvalloissa 1900-luvun loppupuoliskolla. Tutkimus keskittyy Mississippin, Etelä-Carolinan ja Pohjois-Carolinan osavaltioihin ja tarkastelee, miten hurrikaanit ovat vaikuttaneet poliittisiin ratkaisuihin.
Tutkimustulokset osoittavat, etteivät luonnonilmiöt ole politiikan kentällä vain poliittisten toiminnan kohteita tai keskustelussa käytettäviä retorisia välineitä. Sen sijaan ne voivat kiihdyttää, jarruttaa tai ylläpitää poliittisia päätöksentekoprosesseja.
Luonnonilmiöt voivat esimerkiksi haastaa poliittisten päätösten mielekkyyttä tai osoittaa ne toimimattomiksi.
”Tutkimani hurrikaanit esimerkiksi kyseenalaistivat Pohjois-Carolinassa sikateollisuuden jätteenkäsittelyä paljastamalla vakavia puutteita käytössä olleessa säilytysmenetelmässä. Näin ne vaikuttivat sianlihan tuotannon sääntelyä koskevien päätösten sisältöihin”, Arffman kertoo.
Jälkikäteen reagoivasta päätöksenteosta kohti ennakoitavuutta
Tutkimustuloksia voi Arffmanin mukaan soveltaa myös Yhdysvaltain ulkopuolelle. Suomessakin myrskyt aiheuttavat painetta kaivaa sähköverkko maan alle, ja näitä ratkaisuja koskevat päätökset ovat luonteeltaan poliittisia.
”Ympäristö- ja talouspoliittista päätöksentekoa tulisi ohjata vähemmän ihmiskeskeiseen suuntaan. Ajattelemalla myös luonnonilmiöt poliittisiksi toimijoiksi voitaisiin päätöksentekoa ohjata jälkikäteen reagoivasta kohti ennakoivampaa. Tämä on nopeasti muuttuvassa ilmastonmuutoksen maailmassa välttämätöntä.”
Arffman jatkaa: ”En toisaalta pidättäisi myöskään hengitystäni odottaessa poliittisia suunnanmuutoksia. Tulokseni osoittavat selvästi, että nykyisen talousparadigman ja ympäristöarvojen välillä on syvä ristiriita.”
FM Atte Arffmanin väitöskirjan ”Hurricanes and the Matter of the Environment and Politics in the American Southeast – How Natural Phenomena Shape Public Policies” tarkastustilaisuus pidetään 30.5.2025 kello 12.00 alkaen Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa C1. Vastaväittäjänä toimii professori Timothy J. LeCain (Montana State University) ja kustoksena Antero Holmila (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuuden kieli on englanti.
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Atte ArffmanVäitöskirjatutkijaJyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaatte.e.arffman@jyu.fi
