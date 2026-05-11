Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Vesien kunnostukseen ja hoitoon avustuksia Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen vuonna 2026

11.5.2026 15:24:52 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus myöntää vuonna 2026 ympäristöministeriön Ahti‑ohjelman rahoitusta yhteensä 514 000 euroa vesien- ja merenhoidon sekä pohjavesien suojelun hankkeisiin. Avustukset kohdistuvat laajasti järville, joille ja valuma‑alueille Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Hankkeilla parannetaan vesistöjen ekologista tilaa, vähennetään eri maankäyttömuotojen aiheuttamaa vesistökuormitusta sekä kehitetään valuma-alueiden vesienhallintaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Pitkäjänteinen kunnostustyö tukee vesien hyvän tilan ohella alueiden elinvoimaa, luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä.

Vuonna 2026 avustuksia myönnetään muun muassa Mulkuanjärven, Kaijonlahden, Liminganjoen ja Kalajoen valuma‑alueiden kunnostukseen ja suunnitteluun sekä useisiin järvi‑ ja vesistökunnostushankkeisiin. Pohjavesien suojelua edistetään päivittämällä Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Hankkeet perustuvat pääosin Oulujoen–Iijoen vesienhoitosuunnitelmaan vuosille 2022–2027. Vesistöjen kunnostus on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa eri toimenpiteiden yhteensovittaminen luo pysyviä ja vaikuttavia tuloksia.

Limingan kunta toteuttaa kaksivuotisen ”VESI - Liminganjoen ja Ruotsinojan valuma-alueen kunnostus ja vesienhallinnan kehittäminen” -hankkeen. Sen aikana laaditaan Liminganjoen ja Ruotsinojan valuma-alueen kuormitusselvitys sekä vesienhallintasuunnitelma. Työtä tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien ja ACWA LIFE -hankkeen kanssa.

”Suunnitelmaa voidaan hyödyntää hankkeen kohdealueen vesienhoidon ja maankäytön suunnittelussa sekä kunnostustoimien priorisoinnissa tulevina vuosina” kertoo Limingan kunnan liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.

Rahoitushaku avautuu syksyllä

Seuraava vesien- ja merenhoidon edistämisen avustushaku avautuu loppusyksystä 2026. Rahoitusta pyritään suuntaamaan erityisesti laajoihin valuma‑aluekunnostuksiin, joilla saadaan aikaan pysyviä parannuksia vesistöjen tilaan. Avustuksia myönnetään Oulujoen–Iijoen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 2022–2027 mukaisiin hankkeisiin.

Hakijoita kannustetaan ottamaan yhteyttä Pohjois‑Suomen elinvoimakeskuksen asiantuntijoihin jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Varhainen keskustelu helpottaa hankkeen suunnittelua ja auttaa varmistamaan sen rahoituskelpoisuuden.

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, vesienhoitoryhmä

Henri Vaarala, ylitarkastaja
p. +358 50 380 6462

Anne Korhonen, ympäristöasiantuntija
p. +358 50 351 0769

sähköposti: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Ilmakuva Limingan jokisuiston kosteikosta, jossa on mutkittelevia vesireittejä. Yläosassa vesistöä.
Limingan jokisuisto on osa Liminganlahtea, joka on kansainvälisesti arvokas lintukosteikko ja luonnon monimuotoisuudeltaan rikas alue.
​​Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun talouden ja työmarkkinoiden näkymissä edelleen epävarmuutta​6.5.2026 11:33:21 EEST | Tiedote

Pitkään odotettu talouden käänne parempaan sai takapakkia alkuvuodesta. Geopoliittiset jännitteet ja sotatoimet Ukrainassa ja Persianlahdella varjostavat kansainvälistä taloutta. Kotimaassa alhainen kysyntä pitää tuotannon ja investoinnit yhä kohtuullisen matalina ja kotitalouksien varovaisuus jarruttaa yksityistä kulutusta. Lähikuukausien uskotaan olevan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vielä maltillisen kasvun aikaa. Aluetalouden ja työmarkkinoiden ennakoidaan kuitenkin vireytyvän seuraavan vuoden aikana ja ensi keväänä tilanteen arvioidaan olevan tätä kevättä valoisampi.

