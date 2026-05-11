Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Tienkäyttäjien tyytyväisyys parani Pohjois-Suomessa talvella 2026

13.5.2026 12:24:07 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon vahvistui talvella 2026 Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa verrattuna edellisvuoteen. Kokonaistyytyväisyys asettuu koko maan keskimääräiselle tasolle. Parannusta selittävät sekä tienpidon onnistuneet toimet että edellistalvea suotuisammat sääolosuhteet.

Aura-auto tiellä talvimaisemassa.
Tienkäyttäjien kokemukseen vaikuttavat erityisesti talvihoidon käytännön ratkaisut, kuten lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan onnistuminen sekä toimenpiteiden oikea-aikaisuus.

Eniten tyytyväisyyttä koetaan vilkkaasti liikennöidyillä pääteillä, joilla talvihoidon taso on korkeampi. Sen sijaan alemman tieverkon osalta kokemukset ovat edelleen varauksellisempia. Myös tienkäyttäjäryhmien välillä on eroja: yksityisautoilijat arvioivat talvihoitoa keskimäärin myönteisemmin kuin raskaan liikenteen kuljettajat.

Tienkäyttäjien kokemukseen vaikuttavat erityisesti talvihoidon käytännön ratkaisut, kuten lumen poisto, liukkaudentorjunta ja toimenpiteiden oikea ajoitus. Lisäksi viime vuosina tehdyt päällystystyöt ovat osaltaan parantaneet teiden laatukokemusta.

Väylävirasto seuraa tienkäyttäjien tyytyväisyyttä maanteiden hoitoon säännöllisesti ja tuloksia hyödynnetään niin tienpidon kehittämisessä kuin hoitourakoiden seurannassa ja ohjauksessa. Talven 2026 talvihoitoa koskeva tutkimus toteutettiin 12.1.–9.3.2026, ja siihen vastasi valtakunnallisesti yli 8 000 yksityishenkilöä ja yli 1 200 ammattikuljettajaa. Pohjois‑Pohjanmaan ja Kainuun alueelta vastaajia oli useita satoja.

Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.

Avainsanat

liikennetalvihoitotalvikunnossapitotieverkkotienkäyttäjätyytyväisyys

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Liikenneosaston päällikkö Risto Leppänen,
p. 0295 038 262

Suunnitteluyksikön päällikkö Heino Heikkinen,
p. 0295 038 241

Kehittämispäällikkö Päivi Hautaniemi,
p. 0295 038 239

Kuvat

Aura-auto tiellä talvimaisemassa.
Tienkäyttäjien kokemukseen vaikuttavat erityisesti talvihoidon käytännön ratkaisut, kuten lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan onnistuminen sekä toimenpiteiden oikea-aikaisuus.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

​​Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun talouden ja työmarkkinoiden näkymissä edelleen epävarmuutta​6.5.2026 11:33:21 EEST | Tiedote

Pitkään odotettu talouden käänne parempaan sai takapakkia alkuvuodesta. Geopoliittiset jännitteet ja sotatoimet Ukrainassa ja Persianlahdella varjostavat kansainvälistä taloutta. Kotimaassa alhainen kysyntä pitää tuotannon ja investoinnit yhä kohtuullisen matalina ja kotitalouksien varovaisuus jarruttaa yksityistä kulutusta. Lähikuukausien uskotaan olevan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vielä maltillisen kasvun aikaa. Aluetalouden ja työmarkkinoiden ennakoidaan kuitenkin vireytyvän seuraavan vuoden aikana ja ensi keväänä tilanteen arvioidaan olevan tätä kevättä valoisampi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye