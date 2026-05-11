Tienkäyttäjien tyytyväisyys parani Pohjois-Suomessa talvella 2026
13.5.2026 12:24:07 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon vahvistui talvella 2026 Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa verrattuna edellisvuoteen. Kokonaistyytyväisyys asettuu koko maan keskimääräiselle tasolle. Parannusta selittävät sekä tienpidon onnistuneet toimet että edellistalvea suotuisammat sääolosuhteet.
Eniten tyytyväisyyttä koetaan vilkkaasti liikennöidyillä pääteillä, joilla talvihoidon taso on korkeampi. Sen sijaan alemman tieverkon osalta kokemukset ovat edelleen varauksellisempia. Myös tienkäyttäjäryhmien välillä on eroja: yksityisautoilijat arvioivat talvihoitoa keskimäärin myönteisemmin kuin raskaan liikenteen kuljettajat.
Tienkäyttäjien kokemukseen vaikuttavat erityisesti talvihoidon käytännön ratkaisut, kuten lumen poisto, liukkaudentorjunta ja toimenpiteiden oikea ajoitus. Lisäksi viime vuosina tehdyt päällystystyöt ovat osaltaan parantaneet teiden laatukokemusta.
Väylävirasto seuraa tienkäyttäjien tyytyväisyyttä maanteiden hoitoon säännöllisesti ja tuloksia hyödynnetään niin tienpidon kehittämisessä kuin hoitourakoiden seurannassa ja ohjauksessa. Talven 2026 talvihoitoa koskeva tutkimus toteutettiin 12.1.–9.3.2026, ja siihen vastasi valtakunnallisesti yli 8 000 yksityishenkilöä ja yli 1 200 ammattikuljettajaa. Pohjois‑Pohjanmaan ja Kainuun alueelta vastaajia oli useita satoja.
Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Liikenneosaston päällikkö Risto Leppänen,
p. 0295 038 262
Suunnitteluyksikön päällikkö Heino Heikkinen,
p. 0295 038 241
Kehittämispäällikkö Päivi Hautaniemi,
p. 0295 038 239
