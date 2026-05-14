Aalto-yliopisto perustaa Radikaalin luovuuden keskuksen – tavoitteena tukea yhteiskunnan ja yritysten uudistumista
19.5.2026 10:00:00 EEST | Aalto-yliopisto | Tiedote
Keskus vastaa yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kiinnostukseen ja uudistumisen tarpeeseen ja kutsuu kumppaneita mukaan.
Radikaalin luovuuden keskus luo Aalto-yliopistoon avoimen, poikkitieteisen yhteisön, joka kehittää luovuutta tutkimuksen ja taiteen sekä opetuksen keinoin. Se tuo yhteen eri alojen toimijoita, luo tiloja kohtaamisille ja pyrkii synnyttämään kokeiluilla uusia tapoja ajatella ja toimia.
Keskuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että suurimmat ongelmat – kuten ilmastokriisi, eriarvoisuus ja demokratiaan kohdistuvat paineet – eivät ratkea perinteisin keinoin. Niiden ratkaiseminen edellyttää uudenlaisia ajattelutapoja, kokeilua ja rohkeutta toimia toisin.
Maailman talousfoorumin mukaan luova ajattelu on yksi työelämän tärkeimmistä tulevaisuustaidoista. Samaan aikaan monet toimialat käyvät läpi nopeaa murrosta, mikä lisää tarvetta radikaalille uudistumiselle.
Uusi keskus vastaa tähän tarpeeseen yhdistämällä tutkimuksen, opetuksen ja käytännön kokeilut. Toimintaan kutsutaan mukaan yrityksiä ja muita toimijoita, jotka etsivät uusia tapoja uudistua nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
“Luovuutta tarvitaan erityisesti silloin, kun valmiita ratkaisuja ei ole. Haluamme kehittää yhdessä yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa uusia tapoja uudistua ja vastata muutokseen”, sanoo Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen.
Radikaalin luovuuden keskus tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen ympäristön kokeilla, tutkia ja uudistua yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Yhteistyö rakentuu kumppanin tarpeiden mukaan, tutkimuksesta koulutukseen, yhteisluomisesta fyysiseen tilaan.
Auvisen mukaan viime vuosina on tapahtunut käänne: yritykset etsivät aidosti uutta ajattelua – ja johtamista.
“Tulevaisuudessa menestyvät vain ne organisaatiot, jotka kykenevät uudistumaan ja valjastamaan käyttöönsä työntekijöidensä luovan potentiaalin”, Auvinen toteaa.
Monipuolinen yhteistyöalusta
Radikaali luovuus on Aalto-yliopiston strateginen aloite ja tarkoittaa rohkeaa uudistumista, joka olennaisesti muuttaa sitä, miten ihmiset, organisaatiot ja yhteiskunnat toimivat.
“Radikaali luovuus haastaa vallitsevaa. Se tarkoittaa rohkeaa kokeilemista ja kykyä kuvitella uutta – ajattelua, joka voi muuttaa toimintatapoja perusteellisesti. Siihen kuuluu keskeisesti myös valmius epäonnistua ja oppia siitä”, kuvaa Riikka Mäkikoskela, taiteen tohtori ja radikaalin luovuuden vetäjä Aalto-yliopistossa.
Kilpailu- ja ennakointikyky sekä innovaatiot vaativat rohkeaa uudistumista ja radikaaleja ratkaisuja. Radikaalin luovuuden keskus tarjoaa yhteistyökumppaneille mahdollisuuden kokeilla ideoita yhdessä tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa.
"Näin yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus integroitua yliopistoekosysteemiin, esimerkiksi ilman välitöntä kaupallista painetta", Mäkikoskela sanoo.
Amerin Kulttuurisäätiö on tukenut Radikaalin luovuuden keskusta lahjoituksella. Viiden vuoden määräajaksi perustettu keskus toimii Aalto-yliopiston strategisena avauksena ja sitä koordinoi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
Aalto-yliopiston tarjoama ilmainen radikaalin luovuuden verkkokurssi on tavoittanut jo yli 22 000 oppijaa ympäri maailman. Kurssi johdattaa oivaltamaan, kuinka radikaalia luovuutta voi hyödyntää innovaatioiden voimana eri aloilla.
Uusi DocCast -sarja esittelee radikaalisti luovia osaajia ja kertoo, millaisia keinoja he hyödyntävät riskinottoon, yhdessä tekemiseen ja uudistumiseen. Tutustu sarjaan täällä: radikaalin luovuuden haastattelusarja.
Aalto-yliopiston kampukselle avautuu syksyllä 2026 uusi yhteisöllinen työtila TiLA!, joka kokoaa yhteen luovien alojen freelancereita, yrittäjiä, taiteilijoita, opiskelijoita ja tutkijoita. TiLA! tarjoaa työtilojen lisäksi palveluja ja yhteisön luovan työn tekijöille.
Riikka Mäkikoskela
Johtaja, Aalto-yliopiston Radikaalin luovuuden keskus
Päällikkö, TiLA!
riikka.makikoskela@aalto.fi
p. 045 1313562
Tuomas Auvinen
Dekaani, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto
dean-arts@aalto.fi
p. 050 64 848
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
