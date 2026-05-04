Lehmät kesälaitumelle Muhoksella 26.5.

18.5.2026 14:35:00 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

Koulutuskuntayhtymä OSAOn lehmät lasketaan kesälaitumelle tiistaina 26.5. Muhoksen Matokorvessa. Samaan aikaan OSAOn Muhoksen toimipsteessä pidetään 8.-luokkalaisten kevätpäivät, jonne on ilmoittautunut noin 1400 koululaista Oulun alueen kouluista. 

Kaksi lehmää juoksevat navetasta kesälaitumelle.
Koululaisten kevätpäivien yhyeydessä voi seurata lehmien laitumelle laskua. Jouni Ylisuutari

Koulutuskuntayhtymä OSAOn Muhoksen toimipisteessä lehmät lasketaan kesälaitumelle ti 26.5. klo 11.00 Muhoksen Matokorvessa (Matokorventie 175). 

OSAOn Muhoksen toimipisteessä pidetään myös 8.-luokkalaisten kevätpäivät tiistaina ja keskiviikkona 26.–27.5.2026 klo 9–15 osoitteessa Kirkkotie 1, 91500 Muhos. Päiville on ilmoittautunut n. 1 400 koululaista Oulun seudun kouluista. 

Kevätpäivät ovat mainio tapa viettää lukuvuoden viimeisiä koulupäiviä. Tapahtumassa koululaiset voivat: 

  • tutustua maatalous- ja metsäkoneisiin
  • harjoitella traktorisimulaattorilla ja metsäkonesimulaattoreilla
  • tutustua koulutilan eläimiin, arvuutella eri puulajeja ja laskea vuosirenkaita
  • visailla Metsäkeskuksen pisteellä aiheesta, mitä tuotteita metsästä saadaan
  • nähdä robottinavetta toiminnassa ja lehmien laitumelle lasku tiistaina klo 11
  • frisbeegolfata, bongata lintuja ja kasveja, pelata pihapelejä ja sisäpelejä
  • tutustua Muhoksen toimipisteen koulutustarjontaan
  • paistaa makkaraa rantanuotiolla, maistaa kahvia, mehua ja pullaa
  • arpoa tulevaisuuden ammatti onnenpyöräradalla
  • ilmaista itseään karaokekämpässä
  • osallistua tietokilpailuun ja voittaa hyviä palkintoja
  • rakentaa oma unelmatiekartta
  • esillä on myös autoja ja kaksipyöräisiä menopelejä  


Tapahtumassa on esillä Valtteri Huhtahaaran valokuvista koostettu Life is Life in OSAO Muhos -näyttely.  

OSAOn Muhoksen toimipisteeseen keskittyy OSAOn eläimiin ja maatalouteen liittyvät koulutukset. Näiden rinnalla tarjonnassa on myös metsäalan, ajoneuvoalan sekä  sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opiskelijoita on noin 350 ja henkilökuntaa 50. 

maatalous, muhos, osao, ammatillinen koulutus

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. Toimimme Oulun seudulla ja Koillismaalla.

