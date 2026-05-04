Lehmät kesälaitumelle Muhoksella 26.5.
18.5.2026 14:35:00 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
Koulutuskuntayhtymä OSAOn lehmät lasketaan kesälaitumelle tiistaina 26.5. Muhoksen Matokorvessa. Samaan aikaan OSAOn Muhoksen toimipsteessä pidetään 8.-luokkalaisten kevätpäivät, jonne on ilmoittautunut noin 1400 koululaista Oulun alueen kouluista.
Koulutuskuntayhtymä OSAOn Muhoksen toimipisteessä lehmät lasketaan kesälaitumelle ti 26.5. klo 11.00 Muhoksen Matokorvessa (Matokorventie 175).
OSAOn Muhoksen toimipisteessä pidetään myös 8.-luokkalaisten kevätpäivät tiistaina ja keskiviikkona 26.–27.5.2026 klo 9–15 osoitteessa Kirkkotie 1, 91500 Muhos. Päiville on ilmoittautunut n. 1 400 koululaista Oulun seudun kouluista.
Kevätpäivät ovat mainio tapa viettää lukuvuoden viimeisiä koulupäiviä. Tapahtumassa koululaiset voivat:
- tutustua maatalous- ja metsäkoneisiin
- harjoitella traktorisimulaattorilla ja metsäkonesimulaattoreilla
- tutustua koulutilan eläimiin, arvuutella eri puulajeja ja laskea vuosirenkaita
- visailla Metsäkeskuksen pisteellä aiheesta, mitä tuotteita metsästä saadaan
- nähdä robottinavetta toiminnassa ja lehmien laitumelle lasku tiistaina klo 11
- frisbeegolfata, bongata lintuja ja kasveja, pelata pihapelejä ja sisäpelejä
- tutustua Muhoksen toimipisteen koulutustarjontaan
- paistaa makkaraa rantanuotiolla, maistaa kahvia, mehua ja pullaa
- arpoa tulevaisuuden ammatti onnenpyöräradalla
- ilmaista itseään karaokekämpässä
- osallistua tietokilpailuun ja voittaa hyviä palkintoja
- rakentaa oma unelmatiekartta
- esillä on myös autoja ja kaksipyöräisiä menopelejä
Tapahtumassa on esillä Valtteri Huhtahaaran valokuvista koostettu Life is Life in OSAO Muhos -näyttely.
OSAOn Muhoksen toimipisteeseen keskittyy OSAOn eläimiin ja maatalouteen liittyvät koulutukset. Näiden rinnalla tarjonnassa on myös metsäalan, ajoneuvoalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opiskelijoita on noin 350 ja henkilökuntaa 50.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa VanhamäkiToimipistevastaavaMuhoksen toimipistePuh:050 537 5057vesa.vanhamaki@osao.fi
Kuvat
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. Toimimme Oulun seudulla ja Koillismaalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO
Suomen ensimmäinen vetyrekka saapuu Ouluun4.5.2026 08:00:34 EEST | Tiedote
OSAO on solminut sopimuksen Holthausen Clean Technologies -yrityksen kanssa vetyrekasta. Syksyllä Ouluun saapuva vetyrekka yhdistää ainutlaatuisella tavalla käytännön testauksen ja tutkimuksen. Tavoitteena on kehittää alueella vetytalouden osaamista ja ratkaisuja, joita tulevaisuuden logistiikka edellyttää.
Amis osaa yhdessä -tapahtuma tuo ammatillisen koulutuksen Oulun torille 8.5.202624.4.2026 11:31:44 EEST | Tiedote
Ammatillinen koulutus ja nuorten osaaminen nousevat esiin Oulun kauppatorilla perjantaina 8.5.2026, kun Amis osaa yhdessä Oulu2026 -tapahtuma tuo oppilaitokset ja opiskelijat keskelle kaupunkia. Kaikille avoin ja maksuton toritapahtuma on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.
OSAOn kokonaismaine säilyi hyvällä tasolla21.4.2026 09:20:58 EEST | Tiedote
Reputation and Trust Analyticsin alkuvuodesta toteuttaman Luottamus & Maine ‑tutkimuksen mukaan OSAOn kokonaismaine suuren yleisön keskuudessa on hyvällä tasolla ja kehittynyt maltillisesti edellisvuoteen verrattuna.
OSAOn opetusravintola muuttaa Kaukovainiolle15.4.2026 08:11:49 EEST | Tiedote
OSAOn opetusravintola muuttaa Oulun keskustasta uusiin tiloihin OSAOn Kaukovainion kampukselle. Opetusravintola aloittaa toimintansa Kaukovainiolla elo-syyskuussa 2026.
Vihdoin myös amiksessa tanssitaan14.4.2026 12:00:35 EEST | Tiedote
OSAOn ensimmäiset Amistanssit järjestetään Ouluhallissa torstaina 23.4. Amistansseissa yhdistyvät vanhojen tanssien kaltaiset perinteet ja ajankohtaiset trendit. Tanssin lisäksi juhlitaan myös amiskulttuuria. Amistanssit on kaikille avoin ja maksuton yleisötapahtuma.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme