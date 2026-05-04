Lehmät kesälaitumelle Muhoksella 26.5.

Amis osaa yhdessä -tapahtuma tuo ammatillisen koulutuksen Oulun torille 8.5.2026 24.4.2026 11:31:44 EEST | Tiedote

Ammatillinen koulutus ja nuorten osaaminen nousevat esiin Oulun kauppatorilla perjantaina 8.5.2026, kun Amis osaa yhdessä Oulu2026 -tapahtuma tuo oppilaitokset ja opiskelijat keskelle kaupunkia. Kaikille avoin ja maksuton toritapahtuma on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.