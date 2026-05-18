Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty

20.5.2026 10:51:20 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Pohjois-Suomen elinvoimakeskukseen on nimitetty osastopäälliköt elinkeinot ja osaaminen -osastolle, liikenneosastolle, sekä maaseutu- ja ympäristöosastolle viisivuotiskaudelle 1.6.2026–31.5.2031.

Elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi on nimitetty diplomi-insinööri Petri Keränen. Keränen on työskennellyt vuodesta 2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana. Tätä ennen hän toimi Pohjois-Savon ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana. Keräsellä on vahvaa kokemusta johtamisesta useilla toimialoilla valtionhallinnossa ja hallinnon kehittämisestä eri hallinnonaloilla.

Liikenneosaston osastopäälliköksi on nimitetty diplomi-insinööri Risto Leppänen. Leppänen on toiminut aiemmin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana vuodesta 2023. Tätä ennen hän on työskennellyt pitkään johtamistehtävissä liikennesektorilla. Hänellä on laaja kokemus liikennejärjestelmän kehittämisestä ja valtionhallinnon johtamistehtävistä.

Maaseutu- ja ympäristöosaston osastopäälliköksi on nimitetty maa- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Timo Lehtiniemi. Lehtiniemi on toiminut vuodesta 2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa maaseutu ja energia -yksikön yksikönpäällikkönä. Tätä ennen hän työskenteli MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtajana. Hänellä on vahva osaaminen maaseudun, maatalouden ja ympäristön kehittämisestä sekä johtamistehtävistä julkisella sektorilla.

Osastopäälliköiden nimitykset tukevat Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen strategisten tavoitteiden toteutumista muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa korostuvat vaikuttava kumppanuus yhteistyötahojen kanssa, resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja alueellinen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Osastopäälliköt vastaavat osastonsa tuloksellisuudesta ja tukevat poikkihallinnollisesti toimivan elinvoimakeskuksen johtamista.

Osastopäälliköt on nimittänyt Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaana Korhonen.

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen organisaatio 2026
Petri Keränen
Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Pitkään odotettu talouden käänne parempaan sai takapakkia alkuvuodesta. Geopoliittiset jännitteet ja sotatoimet Ukrainassa ja Persianlahdella varjostavat kansainvälistä taloutta. Kotimaassa alhainen kysyntä pitää tuotannon ja investoinnit yhä kohtuullisen matalina ja kotitalouksien varovaisuus jarruttaa yksityistä kulutusta. Lähikuukausien uskotaan olevan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vielä maltillisen kasvun aikaa. Aluetalouden ja työmarkkinoiden ennakoidaan kuitenkin vireytyvän seuraavan vuoden aikana ja ensi keväänä tilanteen arvioidaan olevan tätä kevättä valoisampi.

