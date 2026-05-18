Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty
20.5.2026 10:51:20 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskukseen on nimitetty osastopäälliköt elinkeinot ja osaaminen -osastolle, liikenneosastolle, sekä maaseutu- ja ympäristöosastolle viisivuotiskaudelle 1.6.2026–31.5.2031.
Elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi on nimitetty diplomi-insinööri Petri Keränen. Keränen on työskennellyt vuodesta 2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana. Tätä ennen hän toimi Pohjois-Savon ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana. Keräsellä on vahvaa kokemusta johtamisesta useilla toimialoilla valtionhallinnossa ja hallinnon kehittämisestä eri hallinnonaloilla.
Liikenneosaston osastopäälliköksi on nimitetty diplomi-insinööri Risto Leppänen. Leppänen on toiminut aiemmin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana vuodesta 2023. Tätä ennen hän on työskennellyt pitkään johtamistehtävissä liikennesektorilla. Hänellä on laaja kokemus liikennejärjestelmän kehittämisestä ja valtionhallinnon johtamistehtävistä.
Maaseutu- ja ympäristöosaston osastopäälliköksi on nimitetty maa- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Timo Lehtiniemi. Lehtiniemi on toiminut vuodesta 2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa maaseutu ja energia -yksikön yksikönpäällikkönä. Tätä ennen hän työskenteli MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtajana. Hänellä on vahva osaaminen maaseudun, maatalouden ja ympäristön kehittämisestä sekä johtamistehtävistä julkisella sektorilla.
Osastopäälliköiden nimitykset tukevat Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen strategisten tavoitteiden toteutumista muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa korostuvat vaikuttava kumppanuus yhteistyötahojen kanssa, resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja alueellinen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Osastopäälliköt vastaavat osastonsa tuloksellisuudesta ja tukevat poikkihallinnollisesti toimivan elinvoimakeskuksen johtamista.
Osastopäälliköt on nimittänyt Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaana Korhonen.
Jaana KorhonenYlijohtajaPohjois-Suomen elinvoimakeskusPuh:+358 295 023 560jaana.korhonen@elinvoimakeskus.fi
Petri KeränenOsastopäällikköPohjois-Suomen elinvoimakeskus / Elinkeinot ja osaaminen –osastoPuh:+358 295 026 727petri.keranen@elinvoimakeskus.fi
Risto LeppänenOsastopäällikköPohjois-Suomen elinvoimakeskus / LiikenneosastoPuh:+358 295 038 262risto.leppanen@elinvoimakeskus.fi
Timo LehtiniemiOsastopäällikköPohjois-Suomen elinvoimakeskus / Maaseutu- ja ympäristöosastoPuh:+358 295 038 094timo.lehtiniemi@elinvoimakeskus.fi
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Päällystys- ja tiemerkintätyöt alkavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa18.5.2026 11:00:52 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla. Tänä kesänä alueella päällystetään maanteitä noin 290 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on seututie 786 Oulaisista Haapaveden kunnan rajalle, yhteensä 16 kilometriä.
Tienkäyttäjien tyytyväisyys parani Pohjois-Suomessa talvella 202613.5.2026 12:24:07 EEST | Tiedote
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon vahvistui talvella 2026 Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa verrattuna edellisvuoteen. Kokonaistyytyväisyys asettuu koko maan keskimääräiselle tasolle. Parannusta selittävät sekä tienpidon onnistuneet toimet että edellistalvea suotuisammat sääolosuhteet.
Vesien kunnostukseen ja hoitoon avustuksia Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen vuonna 202611.5.2026 15:24:52 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus myöntää vuonna 2026 ympäristöministeriön Ahti‑ohjelman rahoitusta yhteensä 514 000 euroa vesien- ja merenhoidon sekä pohjavesien suojelun hankkeisiin. Avustukset kohdistuvat laajasti järville, joille ja valuma‑alueille Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki11.5.2026 10:08:48 EEST | Tiedote
Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki ”E30 Ajokaistojen yhdistyminen”. Se otetaan käyttöön kaduilla ja maanteillä kohdissa, joissa kaksi ajokaistaa yhdistyy.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun talouden ja työmarkkinoiden näkymissä edelleen epävarmuutta6.5.2026 11:33:21 EEST | Tiedote
Pitkään odotettu talouden käänne parempaan sai takapakkia alkuvuodesta. Geopoliittiset jännitteet ja sotatoimet Ukrainassa ja Persianlahdella varjostavat kansainvälistä taloutta. Kotimaassa alhainen kysyntä pitää tuotannon ja investoinnit yhä kohtuullisen matalina ja kotitalouksien varovaisuus jarruttaa yksityistä kulutusta. Lähikuukausien uskotaan olevan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vielä maltillisen kasvun aikaa. Aluetalouden ja työmarkkinoiden ennakoidaan kuitenkin vireytyvän seuraavan vuoden aikana ja ensi keväänä tilanteen arvioidaan olevan tätä kevättä valoisampi.
