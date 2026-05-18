Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty

Elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi on nimitetty diplomi-insinööri Petri Keränen. Keränen on työskennellyt vuodesta 2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana. Tätä ennen hän toimi Pohjois-Savon ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana. Keräsellä on vahvaa kokemusta johtamisesta useilla toimialoilla valtionhallinnossa ja hallinnon kehittämisestä eri hallinnonaloilla.

Liikenneosaston osastopäälliköksi on nimitetty diplomi-insinööri Risto Leppänen. Leppänen on toiminut aiemmin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana vuodesta 2023. Tätä ennen hän on työskennellyt pitkään johtamistehtävissä liikennesektorilla. Hänellä on laaja kokemus liikennejärjestelmän kehittämisestä ja valtionhallinnon johtamistehtävistä.

Maaseutu- ja ympäristöosaston osastopäälliköksi on nimitetty maa- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Timo Lehtiniemi. Lehtiniemi on toiminut vuodesta 2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa maaseutu ja energia -yksikön yksikönpäällikkönä. Tätä ennen hän työskenteli MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtajana. Hänellä on vahva osaaminen maaseudun, maatalouden ja ympäristön kehittämisestä sekä johtamistehtävistä julkisella sektorilla.

Osastopäälliköiden nimitykset tukevat Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen strategisten tavoitteiden toteutumista muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa korostuvat vaikuttava kumppanuus yhteistyötahojen kanssa, resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja alueellinen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Osastopäälliköt vastaavat osastonsa tuloksellisuudesta ja tukevat poikkihallinnollisesti toimivan elinvoimakeskuksen johtamista.

Osastopäälliköt on nimittänyt Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaana Korhonen.