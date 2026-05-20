Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Valtatien 4 ja Haurukyläntien liittymä Tyrnävällä uudistuu – työt käynnistyneet

20.5.2026 13:13:27 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Valtatien 4 ja Haurukyläntien (mt 18609) liittymässä on aloitettu rakennustyöt. Hankkeessa valtatie 4:ää parannetaan ja levennetään noin kilometrin matkalla. Työ valmistuu syksyllä 2026.

Tiesuunnitelma kartalla Oulun suunnasta.
Nykyinen valtatien 4 ja Haurukyläntien nelihaaraliittymä korvataan uudella porrastetulla liittymällä Korventien yksityistien kohdalla. Kartalla suunnittelualue Oulun suunnasta päin.

Nykyinen nelihaaraliittymä korvataan uudella porrastetulla liittymällä Haurukyläntien ja Korventien yksityistien kohdalla, ja Tyrnävän keskustaajaman suuntaan rakennetaan erillinen kääntymiskaista. Muutokset sujuvoittavat liikennettä ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Samalla alueelle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä parannetaan pysäkkejä ja valaistusta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Maanrakennus J Päkkilä Oy. Työ toteutetaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen ja Tyrnävän kunnan kanssa. Hankkeen arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Avainsanat

liikenneturvallisuustiehankejalankulku- ja pyöräilyväyläkääntymiskaistatyrnävä

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Krista Kenttälä
p. 0295 037 024
krista.kenttala@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Tiesuunnitelma kartalla Oulun suunnasta.
Nykyinen valtatien 4 ja Haurukyläntien nelihaaraliittymä korvataan uudella porrastetulla liittymällä Korventien yksityistien kohdalla. Kartalla suunnittelualue Oulun suunnasta päin.
Lataa
Suunnitelmakartta, joka esittää suunnitelma-alueen tielinjaukset Jyväskylän suuntaan päin.
Suunnitelma-alue Jyväskylän suuntaan.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye