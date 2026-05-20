Valtatien 4 ja Haurukyläntien liittymä Tyrnävällä uudistuu – työt käynnistyneet

Nykyinen nelihaaraliittymä korvataan uudella porrastetulla liittymällä Haurukyläntien ja Korventien yksityistien kohdalla, ja Tyrnävän keskustaajaman suuntaan rakennetaan erillinen kääntymiskaista. Muutokset sujuvoittavat liikennettä ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Samalla alueelle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä parannetaan pysäkkejä ja valaistusta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Maanrakennus J Päkkilä Oy. Työ toteutetaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen ja Tyrnävän kunnan kanssa. Hankkeen arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa.