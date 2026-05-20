Valtatie 22:n linja-autopysäkit Muhoksella uudistuvat

20.5.2026 13:08:05 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Muhoksen keskustassa uudistetaan linja-autopysäkkejä. Linja-autopysäkit sijaitsevat valtatie 22:n varrella Muhoksen taajama-alueella Keskustien ja Työmiehentien välillä. Rakentaminen alkaa kesäkuun alkupuolella ja työ valmistuu syksyllä 2026. Työt parantavat pysäkkien toimivuutta sekä saavutettavuutta.

Uudistettavat linja-autopysäkit sijaitsevat valtatie 22:n varrella Muhoksen keskustassa Keskustien ja Työmiehentien välillä.

Työt käynnistyvät koulujen kesälomien alkamisen jälkeen. Rakentamisen aikana Keskustien pysäkit (Keskustie E ja Keskustie P) ovat pois käytöstä, ja matkustajia palvelevat lähimmät korvaavat pysäkit.

Uudistuksen yhteydessä pysäkkejä parannetaan ja varustelua kehitetään. Muun muassa uudet pyöräkatokset lisäävät pysäkkien saavutettavuutta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Maanrakennus J Päkkilä Oy. Työ toteutetaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen ja Muhoksen kunnan kanssa. Hankkeen arvo on noin 0,35 miljoonaa euroa.

liikenneturvallisuus, tiehanke, muhos

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Krista Kenttälä
p. 0295 037 024
krista.kenttala@elinvoimakeskus.fi

