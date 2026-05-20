Valtatie 22:n linja-autopysäkit Muhoksella uudistuvat

Työt käynnistyvät koulujen kesälomien alkamisen jälkeen. Rakentamisen aikana Keskustien pysäkit (Keskustie E ja Keskustie P) ovat pois käytöstä, ja matkustajia palvelevat lähimmät korvaavat pysäkit.

Uudistuksen yhteydessä pysäkkejä parannetaan ja varustelua kehitetään. Muun muassa uudet pyöräkatokset lisäävät pysäkkien saavutettavuutta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Maanrakennus J Päkkilä Oy. Työ toteutetaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen ja Muhoksen kunnan kanssa. Hankkeen arvo on noin 0,35 miljoonaa euroa.