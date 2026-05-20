Valtatie 22:n linja-autopysäkit Muhoksella uudistuvat
20.5.2026 13:08:05 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Muhoksen keskustassa uudistetaan linja-autopysäkkejä. Linja-autopysäkit sijaitsevat valtatie 22:n varrella Muhoksen taajama-alueella Keskustien ja Työmiehentien välillä. Rakentaminen alkaa kesäkuun alkupuolella ja työ valmistuu syksyllä 2026. Työt parantavat pysäkkien toimivuutta sekä saavutettavuutta.
Työt käynnistyvät koulujen kesälomien alkamisen jälkeen. Rakentamisen aikana Keskustien pysäkit (Keskustie E ja Keskustie P) ovat pois käytöstä, ja matkustajia palvelevat lähimmät korvaavat pysäkit.
Uudistuksen yhteydessä pysäkkejä parannetaan ja varustelua kehitetään. Muun muassa uudet pyöräkatokset lisäävät pysäkkien saavutettavuutta.
Hankkeen pääurakoitsijana toimii Maanrakennus J Päkkilä Oy. Työ toteutetaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen ja Muhoksen kunnan kanssa. Hankkeen arvo on noin 0,35 miljoonaa euroa.
Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Krista Kenttälä
p. 0295 037 024
krista.kenttala@elinvoimakeskus.fi
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Valtatien 4 ja Haurukyläntien liittymä Tyrnävällä uudistuu – työt käynnistyneet20.5.2026 13:13:27 EEST | Tiedote
Valtatien 4 ja Haurukyläntien (mt 18609) liittymässä on aloitettu rakennustyöt. Hankkeessa valtatie 4:ää parannetaan ja levennetään noin kilometrin matkalla. Työ valmistuu syksyllä 2026.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty20.5.2026 10:51:20 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskukseen on nimitetty osastopäälliköt elinkeinot ja osaaminen -osastolle, liikenneosastolle, sekä maaseutu- ja ympäristöosastolle viisivuotiskaudelle 1.6.2026–31.5.2031.
Päällystys- ja tiemerkintätyöt alkavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa18.5.2026 11:00:52 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla. Tänä kesänä alueella päällystetään maanteitä noin 290 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on seututie 786 Oulaisista Haapaveden kunnan rajalle, yhteensä 16 kilometriä.
Tienkäyttäjien tyytyväisyys parani Pohjois-Suomessa talvella 202613.5.2026 12:24:07 EEST | Tiedote
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon vahvistui talvella 2026 Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa verrattuna edellisvuoteen. Kokonaistyytyväisyys asettuu koko maan keskimääräiselle tasolle. Parannusta selittävät sekä tienpidon onnistuneet toimet että edellistalvea suotuisammat sääolosuhteet.
Vesien kunnostukseen ja hoitoon avustuksia Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen vuonna 202611.5.2026 15:24:52 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus myöntää vuonna 2026 ympäristöministeriön Ahti‑ohjelman rahoitusta yhteensä 514 000 euroa vesien- ja merenhoidon sekä pohjavesien suojelun hankkeisiin. Avustukset kohdistuvat laajasti järville, joille ja valuma‑alueille Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa.
