Alla västnylänningar ser sina hälsouppgifter i Lunna från och med den 21 maj

Serviceutbudet i Västra Nylands välfärdsområdes digitala servicekanal Lunna utvidgas den 21 maj. Framöver ser alla västnylänningar bland annat sina tidsbeställningar, patientjournaler, laboratorieremisser och resultat i Lunna.

I Lunna syns endast uppgifter och anteckningar som gäller Västra Nylands välfärdsområdes tjänster. Till exempel anteckningar som gäller HUS tjänster syns fortsättningsvis i Maisa. I MittKanta kan du se uppgifter samlat både från den offentliga och den privata social- och hälsovården. MittKanta är också det enklaste sättet att förnya läkemedelsrecept.

Även möjligheten att avboka tider till välfärdsområdets olika tjänster har utvidgats i Lunna. Vid avbokning av tider tillämpas Västra Nylands välfärdsområdes avbokningsvillkor.

Möjlighet att boka tider till vissa tjänster i Lunna

Självbokning av tider till vissa tjänster kan göras i Lunna-applikationen och i Lunnas webbläsarversion på adressen lunna.fi. För närvarande kan kunden boka tider till

första besöket på mödrarådgivningen (distansmottagning, graviditetsveckorna 8–10)

första besöket inom fysioterapi och ergoterapi för vuxna

besök hos hälsovårdare inom skol- och studerandehälsovården eller hälsoundersökning inför uppbåd.

Utbudet av typer av tider som kan bokas via Lunna utökas senare stegvis. Under övergångsperioden används även andra digitala servicekanaler för självbokning. Till exempel bokas tider till mun- och tandvårdens mottagningar eller vaccinationer som ges på hälsostationer via en separat webbportal på adressen luvn.terveytesi.fi. Målet är att alla självbokningar i framtiden görs på ett ställe, i Lunna.

I fortsättningen kan du kontakta social- och patientombudet i Lunna genom att skicka ett icke-brådskande meddelande eller en anonym kontaktbegäran. Social- och patientombudet ger råd och hjälper om du är missnöjd med det bemötande, den tjänst eller den vård som du fått inom social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken.

Äldre personer eller deras närstående kan enkelt uträtta ärenden i Lunna

Seniorinfo har betjänat äldre personer och deras närstående i Lunna sedan tidigare. Med sin kontaktperson har man till exempel kunnat komma överens om att en egen diskussion för icke-brådskande meddelanden öppnas i Lunna för klienten och personen som uträttar ärenden åt klienten. I fortsättningen kan man också kontakta boendeservicen för äldre eller sjukhustjänsterna med ett Lunna-meddelande.

– Av Seniorinfos rådgivning kan du fråga om handledning och råd som gäller socialvårdens tjänster, om det till exempel uppstår svårigheter att klara sig hemma. Diskussioner kan föras i chatten nästan i realtid, eller ett mindre brådskande ärende skötas med ett icke-brådskande meddelande inom några vardagar, berättar serviceområdeschefen för tjänster för äldre Tuula Suominen.

En närstående kan uträtta ärenden åt en annan person i Lunna, om den närstående har beviljats Suomi.fi-fullmakter för att uträtta både socialvårds- och hälsovårdsärenden. I Lunna ska du lägga till den andra personen till din egen profil för att hen ska kunna uträtta ärenden åt dig.

Digitala stigar ger stöd i vardagen

I Lunna finns det för alla öppna och avgiftsfria egenvårdsstigar, som till exempel stöder välbefinnandet i vardagen och hjälper med att sluta röka eller att äta hälsosammare. Yrkespersonerna kan i sin tur öppna en stödstig, där klienten till exempel kan få hjälp med att följa upp tillfrisknandet från magsjuka.

I maj inför vi en ny egenvårdsstig sluta spela penningspel samt en stödstig för uppföljning och behandling av graviditetsdiabetes.

Lunna är Västra Nylands välfärdsområdes digitala servicekanal, där invånaren kan sköta ärenden smidigt med hjälp av chatt och icke-brådskande meddelanden på finska, svenska eller engelska. Du kan använda Lunna med en app eller i webbläsaren.