Turvallisempi koulutie Alavieskaan – Jokiniituntielle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie
22.5.2026 15:00:56 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Alavieskaan rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie Jokiniituntielle. Noin 1,7 kilometrin mittainen väylä parantaa erityisesti koululaisten ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Samalla uudistetaan linja-autopysäkkejä ja valaistusta. Hanke valmistuu syksyllä 2026.
Alavieskaan toteutetaan uusi jalankulku- ja pyörätie Jokiniituntielle (mt 7770) Pohjapuolentien ja Somerokyläntien välille. Noin 1,7 kilometrin mittainen väylä jatkuu lännessä Pohjapuolentien (mt 787) vierellä Kauhatielle saakka.
Hankkeen yhteydessä uusitaan linja-autopysäkkejä, rakennetaan kolme saarekkeellista suojatietä jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä parannetaan alueen valaistusta.
Jokiniituntie on tärkeä koulureitti, ja uusi väylä lisää merkittävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.
Hanke toteutetaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen ja Alavieskan kunnan kanssa. Pääurakoitsijana toimii Peab Industri Oy, ja hankkeen arvo on noin 0,75 miljoonaa euroa.
Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Krista Kenttälä
p. 0295 037 024
krista.kenttala@elinvoimakeskus.fi
