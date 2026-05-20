Turvallisempi koulutie Alavieskaan – Jokiniituntielle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie

Alavieskaan rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie Jokiniituntielle. Noin 1,7 kilometrin mittainen väylä parantaa erityisesti koululaisten ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Samalla uudistetaan linja-autopysäkkejä ja valaistusta. Hanke valmistuu syksyllä 2026.