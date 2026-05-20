Turvallisempi koulutie Alavieskaan – Jokiniituntielle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie

22.5.2026 15:00:56 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Alavieskaan rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie Jokiniituntielle. Noin 1,7 kilometrin mittainen väylä parantaa erityisesti koululaisten ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Samalla uudistetaan linja-autopysäkkejä ja valaistusta. Hanke valmistuu syksyllä 2026.

Alavieskan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä parantaa erityisesti koululaisten ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Kuva: Liikenteen asiakaspalvelu

Alavieskaan toteutetaan uusi jalankulku- ja pyörätie Jokiniituntielle (mt 7770) Pohjapuolentien ja Somerokyläntien välille. Noin 1,7 kilometrin mittainen väylä jatkuu lännessä Pohjapuolentien (mt 787) vierellä Kauhatielle saakka.

Hankkeen yhteydessä uusitaan linja-autopysäkkejä, rakennetaan kolme saarekkeellista suojatietä jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä parannetaan alueen valaistusta.

Jokiniituntie on tärkeä koulureitti, ja uusi väylä lisää merkittävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen ja Alavieskan kunnan kanssa. Pääurakoitsijana toimii Peab Industri Oy, ja hankkeen arvo on noin 0,75 miljoonaa euroa.

Avainsanat

liikenneturvallisuustiehankekevyenliikenteenväyläjalankulku- ja pyöräilyväyläalavieskaelinvoimakeskus

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
Projektipäällikkö Krista Kenttälä
p. 0295 037 024
krista.kenttala@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Suunnitelmapiirros uudesta jalankulku- ja pyöräilyväylästä Pohjapuolentieltä.
Uusi jalankulku-ja pyöräilyväylä alkaa Pohjapuolentieltä.
Suunnitelmapiirros Alavieskan kevyen liikenteen väylästä, joka päättyy Someronkyläntielle.
Alavieskan uusi kevyen liikenteen väylä päättyy Someronkyläntielle.
