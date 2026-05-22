STTK: Työmarkkinoille tarvitaan täsmentävää sääntelyä vaaratilanteiden varalle
25.5.2026 11:17:07 EEST | STTK ry. | Tiedote
Täsmentävää sääntelyä tarvitaan, sillä yhteiskunnan toimintakyvyn turvaaminen edellyttää työskentelyä monilla aloilla ja työtehtävissä. Turvallisuusriskejä sisältävän työn teettämisestä on maksettava lisäkorvaus.
Työntekijöiden turvallisuudesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Alueellinen vaaratiedote on viranomaistoimi, jota on noudatettava. Uudenmaan reilun viikon takainen drooniuhka osoitti, että varautuminen on Suomessa puutteellista. Eri viranomaisten vastuu päätöksenteossa on oltava selkeää ja tiedonkulku varmistettava. Vaaratiedotteiden lähettämisjärjestelmän uudistus on siksi toteutettava mahdollisimman nopeasti. Tapahtuma paljasti myös heikon kohdan työlainsäädännössämme. Työmarkkinaosapuolet ovat erimielisiä siitä, pitääkö maksaa palkkaa, jos työnteko estyy vaaratilanteen ja viranomaisen määräyksen vuoksi.
STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa työskentelyä ei voi järjestää esimerkiksi etätyönä. Työnantajalla on silloin palkanmaksuvelvollisuus 14 päivän ajalta.
─ Vaaratiedote kohdistuu myös alueella oleviin työpaikkoihin ja aiheuttaa ylivoimaisen esteen työnteolle. Palkka on maksettava, koska työnteko estyy työnantajista ja työntekijöistä riippumattomista syistä, puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi perustelee.
Yhteiskunnan toimintakyvyn turvaaminen kuitenkin edellyttää työskentelyä monilla aloilla ja työtehtävissä.
─ Siksi vaaratilanteita varten työmarkkinoille tarvitaan täsmentävää sääntelyä. Lähtökohtana on oltava, että vaaratiedotteen ohjeistuksen vastaiset siirtymät työhön ja itse työskentely minimoidaan, jos sitä ei ole mahdollista täysin välttää. STTK kiittää pääministeriä siitä, että työmarkkinajärjestöt on kutsuttu nopeasti koolle ja välttämätön lainsäädännön täsmentäminen näin lähtenyt käyntiin.
Vaaratilanteissa töissä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, pelastushenkilöstö ja erilaisten infrastruktuurialojen ammattilaiset.
─ Sääntelyä on täsmennettävä esimerkiksi siltä osin, mitkä yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat erityissääntelyn piirissä, kuka päättää työhön kutsumisesta vaaratilanteen aikana, miten siirtyminen töihin tapahtuu ja kuka vastaa mahdollisista ylimääräisistä kustannuksista, Kirvesniemi listaa.
STTK huomauttaa, että myös työntekijöiden perheenhuoltovastuut, kuten varhaiskasvatuksessa olevien lasten hoito, on otettava huomioon.
Turvallisuusriskistä on maksettava korvaus
Erityisiä turvallisuusriskejä sisältävän työn teettämisestä on maksettava lisäkorvaus.
─ Se on tehokkain tapa turvata riittävä henkilöstö kriittisiin tehtäviin. Esimerkkiä vaaran piirissä tapahtuvan työn korvaamiseen voidaan hakea esimerkiksi merenkulun sodanvaaraa koskevista sopimuksista.
Myös vakuutusturvaa on selvitettävä vaaratilanteiden varalta.
─ Esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksiä, vapaa-ajan vakuutusten korvattavuutta ja ryhmähenkivakuutuksen säännöksiä on tarpeen tarkastella, Else-Mai Kirvesniemi sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Else-Mai KirvesniemipuheenjohtajaPuh:050 346 0847else-mai.kirvesniemi@sttk.fi
Tietoja julkaisijasta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Työskentelemme tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän puolesta yhdessä jäsenliittojemme kanssa. Visiomme on oikeudenmukainen työelämä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta STTK ry.
STTK: Haagin linjaus turvaa perusoikeuden ja on voitto palkansaajien työtaisteluoikeudelle22.5.2026 08:50:20 EEST | Tiedote
Jos työnantajien haave erottaa lakko-oikeus järjestäytymisvapaudesta ja lopulta ehkä myös neuvotteluoikeudesta olisi menestynyt, palkansaajien työtaisteluoikeus olisi vaarantunut globaalisti.
STTK: Seuraavat eduskuntavaalit ovat mahdollisuus muuttaa politiikan suunta21.5.2026 10:24:41 EEST | Tiedote
Taloutta on tasapainotettava, mutta se ei voi tapahtua vain palkansaajia ja julkista sektoria kurittamalla. Myös yritysten ja hyväosaisten on kannettava vastuuta.
Naisten asemaa heikentävä lakimuutos hyväksyttiin – määräaikaisen työsopimuksen voi jatkossa tehdä ilman perustetta vuodeksi20.5.2026 14:46:01 EEST | Tiedote
Määräaikaisten työsuhteiden käytön lisääntyessä riski raskaus- ja perhevapaasyrjintään kasvaa. STTK vaatii, että ongelmalliset lakimuutokset korjataan seuraavalla hallituskaudella.
Laki määräaikaisten työsopimusten helpottamiseksi etenee – riskeistä piittaamatta13.5.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Lakimuutos lisää määräaikaisten työsopimusten käyttöä ja heikentää erityisesti naisten asemaa työelämässä.
STTK selvitti: Suomalaisten toimeentulo heikentynyt laajasti – vain harva kokee tilanteensa parantuneen30.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi viime vuosina. Toimeentulon heikentyminen johtuu ennen kaikkea arjen kustannusten kasvusta. Naiset kokevat taloudellisen tilanteensa heikentyneen miehiä useammin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme