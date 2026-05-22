Kansainvälinen asiantuntijavaltuuskunta tutustuu Kainuun kansainvälisiin etätyömahdollisuuksiin ja datakeskustoimintaan osana EDIN-hanketta

25.5.2026 14:05:43 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Kansainvälinen asiaintuntijavaltuuskunta kuudesta Euroopan maasta saapuu 9.–10.6. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Kainuun liiton kutsumana Kainuuseen. Vierailu on osa EU-osarahoitteista European Digital Nomads (EDIN) -hanketta, joka tähtää diginomadien eli kansainvälisten etätyöntekijöiden määrän lisäämiseen erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

Valtuuskuntaan kuuluu paikallis- ja aluehallintojen edustajia Espanjasta, Italiasta, Irlannista, Liettuasta, Norjasta ja Bulgariasta. Vierailuohjelmaan sisältyy hankekumppaneiden välisiä työkokouksia ja tutustumiskäyntejä sekä työpaja, jossa käsitellään alueiden kulttuurisidonnaisia erityispiirteitä diginomadien ja muiden kansainvälisten vieraiden vastaanottamisessa ja heidän integroimisessaan paikallisiin yhteisöihin. Työpaja järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoulun uusissa Kampuskeskuksen tiloissa, jotka toimivat opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön ja vuorovaikutuksen alustana.

Kansainvälinen valtuuskunta vierailee muun muassa LUMI-supertietokoneen luona. LUMI oli ensimmäinen yleiseurooppalainen laajamittainen suurteholaskentainvestointi, joka raivasi tietä datakeskustoiminnan ja -talouden jatkokehitykselle Kainuussa. Vierailun yhteydessä esitellään myös Kajaanin kaupungin koordinoimaa datakeskusekosysteemiä – kaupungin omaa brändiä ja kehittämisalustaa, joka on keskeinen osa alueellista elinvoimastrategiaa. Kajaanin tavoitteena on vahvistaa ekosysteemin roolia yritystoiminnan edistämisessä ja luoda uusia mahdollisuuksia datakeskustoiminnan ympärille eri alojen osaajille ja digitaalisille työntekijöille.

Toinen merkittävä vierailukohde on Sotkamon uusi lukio–kirjastokokonaisuus, jossa on toteutettu moderneja etätyötiloja sekä paikallisten asukkaiden että alueella vierailevien matkailijoiden käyttöön. Vierailun teemana on työn ja vapaa-ajan yhdistäminen. Etätyötilojen lisääntyvät käyttömahdollisuudet vahvistavat matkailualueiden houkuttelevuutta, sillä yhä useampi matkailija yhdistää matkailun ja työnteon. Vuokatin matkailualueella vierailevista matkailijoista noin kaksi kolmesta asioi myös noin seitsemän kilometrin päässä rinteistä sijaitsevassa Sotkamon kuntakeskuksessa.

European Digital Nomads (EDIN) -hanke rahoitetaan INTERREG EUROPE -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä diginomadien eli kansainvälisten etätyöntekijöiden määrää kumppanialueilla – Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Irlannissa, Liettuassa, Norjassa ja Suomessa – 30 prosentilla vuoteen 2028 mennessä. Hanke korostaa diginomadien merkitystä aluekehityksen ja talouskasvun edistäjinä ja osoittaa hankekumppaneiden sitoutumisen etätyön edellytysten kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen kansainväliseen vaihtoon.

Yhteyshenkilöt

Projektikoordinaattori Roman Gokkoev,
roman.gokkoev@elinvoimakeskus.fi

LUMI-Supertietokone.
Sotkamon uusi kirjasto.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

