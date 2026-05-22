Kansainvälinen asiantuntijavaltuuskunta tutustuu Kainuun kansainvälisiin etätyömahdollisuuksiin ja datakeskustoimintaan osana EDIN-hanketta
25.5.2026 14:05:43 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kansainvälinen asiaintuntijavaltuuskunta kuudesta Euroopan maasta saapuu 9.–10.6. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Kainuun liiton kutsumana Kainuuseen. Vierailu on osa EU-osarahoitteista European Digital Nomads (EDIN) -hanketta, joka tähtää diginomadien eli kansainvälisten etätyöntekijöiden määrän lisäämiseen erityisesti harvaan asutuilla alueilla.
Valtuuskuntaan kuuluu paikallis- ja aluehallintojen edustajia Espanjasta, Italiasta, Irlannista, Liettuasta, Norjasta ja Bulgariasta. Vierailuohjelmaan sisältyy hankekumppaneiden välisiä työkokouksia ja tutustumiskäyntejä sekä työpaja, jossa käsitellään alueiden kulttuurisidonnaisia erityispiirteitä diginomadien ja muiden kansainvälisten vieraiden vastaanottamisessa ja heidän integroimisessaan paikallisiin yhteisöihin. Työpaja järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoulun uusissa Kampuskeskuksen tiloissa, jotka toimivat opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön ja vuorovaikutuksen alustana.
Kansainvälinen valtuuskunta vierailee muun muassa LUMI-supertietokoneen luona. LUMI oli ensimmäinen yleiseurooppalainen laajamittainen suurteholaskentainvestointi, joka raivasi tietä datakeskustoiminnan ja -talouden jatkokehitykselle Kainuussa. Vierailun yhteydessä esitellään myös Kajaanin kaupungin koordinoimaa datakeskusekosysteemiä – kaupungin omaa brändiä ja kehittämisalustaa, joka on keskeinen osa alueellista elinvoimastrategiaa. Kajaanin tavoitteena on vahvistaa ekosysteemin roolia yritystoiminnan edistämisessä ja luoda uusia mahdollisuuksia datakeskustoiminnan ympärille eri alojen osaajille ja digitaalisille työntekijöille.
Toinen merkittävä vierailukohde on Sotkamon uusi lukio–kirjastokokonaisuus, jossa on toteutettu moderneja etätyötiloja sekä paikallisten asukkaiden että alueella vierailevien matkailijoiden käyttöön. Vierailun teemana on työn ja vapaa-ajan yhdistäminen. Etätyötilojen lisääntyvät käyttömahdollisuudet vahvistavat matkailualueiden houkuttelevuutta, sillä yhä useampi matkailija yhdistää matkailun ja työnteon. Vuokatin matkailualueella vierailevista matkailijoista noin kaksi kolmesta asioi myös noin seitsemän kilometrin päässä rinteistä sijaitsevassa Sotkamon kuntakeskuksessa.
European Digital Nomads (EDIN) -hanke rahoitetaan INTERREG EUROPE -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä diginomadien eli kansainvälisten etätyöntekijöiden määrää kumppanialueilla – Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Irlannissa, Liettuassa, Norjassa ja Suomessa – 30 prosentilla vuoteen 2028 mennessä. Hanke korostaa diginomadien merkitystä aluekehityksen ja talouskasvun edistäjinä ja osoittaa hankekumppaneiden sitoutumisen etätyön edellytysten kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen kansainväliseen vaihtoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektikoordinaattori Roman Gokkoev,
roman.gokkoev@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Turvallisempi koulutie Alavieskaan – Jokiniituntielle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie22.5.2026 15:00:56 EEST | Tiedote
Alavieskaan rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie Jokiniituntielle. Noin 1,7 kilometrin mittainen väylä parantaa erityisesti koululaisten ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Samalla uudistetaan linja-autopysäkkejä ja valaistusta. Hanke valmistuu syksyllä 2026.
Valtatien 4 ja Haurukyläntien liittymä Tyrnävällä uudistuu – työt käynnistyneet20.5.2026 13:13:27 EEST | Tiedote
Valtatien 4 ja Haurukyläntien (mt 18609) liittymässä on aloitettu rakennustyöt. Hankkeessa valtatie 4:ää parannetaan ja levennetään noin kilometrin matkalla. Työ valmistuu syksyllä 2026.
Valtatie 22:n linja-autopysäkit Muhoksella uudistuvat20.5.2026 13:08:05 EEST | Tiedote
Muhoksen keskustassa uudistetaan linja-autopysäkkejä. Linja-autopysäkit sijaitsevat valtatie 22:n varrella Muhoksen taajama-alueella Keskustien ja Työmiehentien välillä. Rakentaminen alkaa kesäkuun alkupuolella ja työ valmistuu syksyllä 2026. Työt parantavat pysäkkien toimivuutta sekä saavutettavuutta.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty20.5.2026 10:51:20 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskukseen on nimitetty osastopäälliköt elinkeinot ja osaaminen -osastolle, liikenneosastolle, sekä maaseutu- ja ympäristöosastolle viisivuotiskaudelle 1.6.2026–31.5.2031.
Päällystys- ja tiemerkintätyöt alkavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa18.5.2026 11:00:52 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla. Tänä kesänä alueella päällystetään maanteitä noin 290 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on seututie 786 Oulaisista Haapaveden kunnan rajalle, yhteensä 16 kilometriä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme