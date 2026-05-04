Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf

Uudenmaan Vihreät nimesi 14 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa

26.5.2026 20:33:50 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote

Uudenmaan Vihreät nimesi kevätkokouksessaan 26.5.2026 yhteensä 14 uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Yhteensä piiri on nyt nimennyt 25 ehdokasta, ja tavoitteena on vähintään viisi kansanedustajan paikkaa.

Tanke Aba (vas), Karkinen, Kantola, Pyhälammi, Jourio, Koskinen (vas alh), Niinimäki

Uudenmaan Vihreiden puheenjohtajan Santeri Leinosen mukaan ehdokashankinta on edennyt vahvasti ja joukkoon on saatu kokeneita poliitikkoja eri puolilta Uuttamaata.

— Yhä useampi suonalainen kokee kokee hallituksen raakojen valintojen seuraukset suoraan oman lähipiirinsä arjessa. Uusien nimettyjen ehdokkaidemme joukossa on sosiaalialan ammattilaisia, talousosaajia ja opettajia - juuri sellaista näkemystä kansalaisten arkeen, jota eduskunnassa tarvitaan. Kuntavaalien tulos toisi Uudenmaan vihreillä neljä paikka ja taistelemme tosissaan yhteensä viidestä eli ainakin kahdesta lisäpaikasta. Tämä joukko varmasti saa tuotua tavallisen suomalaisen äänen kuuluviin ensi kevään vaaleissa, Leinonen sanoo

Nyt nimetyt julkiset ehdokkaat ovat:

  • Heidi Blomberg, Vantaa

  • Milla Jokisaari, Porvoo

  • Jenna Jourio, Tuusula

  • Anu Kantola, Espoo

  • Ronja Karkinen, Kirkkonummi

  • Tero Koskinen, Helsinki

  • Leni Niinimäki, Nurmijärvi

  • Susanna Sielo, Espoo

  • Laura Skaffari, Lohja

  • Samson Tanke Aba, Vantaa

  • Terhi Valkeapää, Espoo

Nimetyistä ehdokkaista neljä ei ole vielä julkisia. Seuraavan kerran Uudenmaan Vihreät nimeää ehdokkaita alkusyksystä. Aiemmin nimetyt julkiset ehdokkaat ovat Tiina Elo (Espoo), Inka Hopsu (Espoo), Saara Hyrkkö (Espoo), Tommi Muhli (Vihti), Ville Mäkipelto (Järvenpää), Denise Niemi (Loviisa), Noora Peltoniemi (Espoo), Maria Saita (Espoo), Peppi Seppälä (Espoo) ja Tia Seppänen (Vantaa).

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.

Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.  

