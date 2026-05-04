Uudenmaan Vihreät nimesi 14 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa

Uudenmaan Vihreiden puheenjohtajan Santeri Leinosen mukaan ehdokashankinta on edennyt vahvasti ja joukkoon on saatu kokeneita poliitikkoja eri puolilta Uuttamaata.



— Yhä useampi suonalainen kokee kokee hallituksen raakojen valintojen seuraukset suoraan oman lähipiirinsä arjessa. Uusien nimettyjen ehdokkaidemme joukossa on sosiaalialan ammattilaisia, talousosaajia ja opettajia - juuri sellaista näkemystä kansalaisten arkeen, jota eduskunnassa tarvitaan. Kuntavaalien tulos toisi Uudenmaan vihreillä neljä paikka ja taistelemme tosissaan yhteensä viidestä eli ainakin kahdesta lisäpaikasta. Tämä joukko varmasti saa tuotua tavallisen suomalaisen äänen kuuluviin ensi kevään vaaleissa, Leinonen sanoo



Nyt nimetyt julkiset ehdokkaat ovat:

Heidi Blomberg, Vantaa

Milla Jokisaari, Porvoo

Jenna Jourio, Tuusula

Anu Kantola, Espoo

Ronja Karkinen, Kirkkonummi

Tero Koskinen, Helsinki

Leni Niinimäki, Nurmijärvi

Susanna Sielo, Espoo

Laura Skaffari, Lohja

Samson Tanke Aba, Vantaa

Terhi Valkeapää, Espoo

Nimetyistä ehdokkaista neljä ei ole vielä julkisia. Seuraavan kerran Uudenmaan Vihreät nimeää ehdokkaita alkusyksystä. Aiemmin nimetyt julkiset ehdokkaat ovat Tiina Elo (Espoo), Inka Hopsu (Espoo), Saara Hyrkkö (Espoo), Tommi Muhli (Vihti), Ville Mäkipelto (Järvenpää), Denise Niemi (Loviisa), Noora Peltoniemi (Espoo), Maria Saita (Espoo), Peppi Seppälä (Espoo) ja Tia Seppänen (Vantaa).