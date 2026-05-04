Uudenmaan Vihreät nimesi 14 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa
26.5.2026 20:33:50 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi kevätkokouksessaan 26.5.2026 yhteensä 14 uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Yhteensä piiri on nyt nimennyt 25 ehdokasta, ja tavoitteena on vähintään viisi kansanedustajan paikkaa.
Uudenmaan Vihreiden puheenjohtajan Santeri Leinosen mukaan ehdokashankinta on edennyt vahvasti ja joukkoon on saatu kokeneita poliitikkoja eri puolilta Uuttamaata.
— Yhä useampi suonalainen kokee kokee hallituksen raakojen valintojen seuraukset suoraan oman lähipiirinsä arjessa. Uusien nimettyjen ehdokkaidemme joukossa on sosiaalialan ammattilaisia, talousosaajia ja opettajia - juuri sellaista näkemystä kansalaisten arkeen, jota eduskunnassa tarvitaan. Kuntavaalien tulos toisi Uudenmaan vihreillä neljä paikka ja taistelemme tosissaan yhteensä viidestä eli ainakin kahdesta lisäpaikasta. Tämä joukko varmasti saa tuotua tavallisen suomalaisen äänen kuuluviin ensi kevään vaaleissa, Leinonen sanoo
Nyt nimetyt julkiset ehdokkaat ovat:
-
Heidi Blomberg, Vantaa
-
Milla Jokisaari, Porvoo
-
Jenna Jourio, Tuusula
-
Anu Kantola, Espoo
-
Ronja Karkinen, Kirkkonummi
-
Tero Koskinen, Helsinki
-
Leni Niinimäki, Nurmijärvi
-
Susanna Sielo, Espoo
-
Laura Skaffari, Lohja
-
Samson Tanke Aba, Vantaa
-
Terhi Valkeapää, Espoo
Nimetyistä ehdokkaista neljä ei ole vielä julkisia. Seuraavan kerran Uudenmaan Vihreät nimeää ehdokkaita alkusyksystä. Aiemmin nimetyt julkiset ehdokkaat ovat Tiina Elo (Espoo), Inka Hopsu (Espoo), Saara Hyrkkö (Espoo), Tommi Muhli (Vihti), Ville Mäkipelto (Järvenpää), Denise Niemi (Loviisa), Noora Peltoniemi (Espoo), Maria Saita (Espoo), Peppi Seppälä (Espoo) ja Tia Seppänen (Vantaa).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oskari SundströmToiminnanjohtajaPuh:+358 (0)45 124 2818oskari.sundstrom@vihreat.fi
Santeri LeinonenUudenmaan Vihreät puheenjohtajaUudenmaan VihreätPuh:+358 44 9807438Puh:+358 44 9807438santeri.p.leinonen@hotmail.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf
Terhi Valkeapää siirtyy vihreisiin4.5.2026 07:56:43 EEST | Tiedote
Espoon kaupunginvaltuutettu ja Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettu Terhi Valkeapää siirtyy SDP:stä vihreisiin. Valkeapää liittyy vihreiden valtuustoryhmiin sekä Espoon kaupunginvaltuustossa että Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa. Siirtymisen myötä hän luopuu tehtävistään Espoon liikunta- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana sekä Länsi-Uudenmaan yksilöasioiden jaoston varapuheenjohtajana.
Espoon Vihreät: Kyytimäen kaava vaarantaa Näkinmetsän ekologisen yhteyden16.4.2026 22:59:20 EEST | Tiedote
Espoon valtuusto äänestää 20. huhtikuuta Kauklahden Kyytimäen asemakaavasta, joka toisi pientalorakentamista arvokkaalle Kyytimäen luontoalueelle. Vihreät esittää kaavan hylkäämistä.
Uudenmaan vihreät nimesi 11 ehdokasta eduskuntavaaleihin – mukana kolme kansanedustajaa11.4.2026 16:16:08 EEST | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi yleiskokouksessaan 11.4.2026 ensimmäiset ehdokkaansa tuleviin eduskuntavaaleihin. Monipuolisessa ehdokasjoukossa ovat mukana nykyiset vihreät uusimaalaiset kansanedustajat Inka Hopsu, Tiina Elo ja Saara Hyrkkö, sekä vihtiläinen kunnanvaltuutettu Tommi Muhli.
Uudenmaan vihreät nimesi 11 ehdokasta eduskuntavaaleihin – mukana kolme kansanedustajaa11.4.2026 16:14:47 EEST | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi yleiskokouksessaan 11.4.2026 ensimmäiset ehdokkaansa tuleviin eduskuntavaaleihin. Monipuolisessa ehdokasjoukossa ovat mukana mm. kaikki nykyiset vihreät uusimaalaiset kansanedustajat sekä Vantaan Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Tia Seppänen.
Nylands Gröna utsåg elva kandidater till riksdagsvalet11.4.2026 16:13:18 EEST | Tiedote
Nylands Gröna utsåg vid sitt vårmöte de första kandidaterna inför det kommande riksdagsvalet. Kandidaterna utgör en mångsidig grupp från olika kommuner i Nyland. Bland dem finns de nuvarande nyländska riksdagsledamöterna Saara Hyrkkö, Inka Hopsu och Tiina Elo, samt stads- och välfärdsområdesfullmäktigeledamoten Denise Niemi från Lovisa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme