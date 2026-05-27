Talentia voitti hallinto-oikeudessa: Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen irtisanomiset kumottiin
27.5.2026 16:19:01 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) irtisanoi loppuvuonna 2024 yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä useita sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskennelleitä sosionomeja ja sosiaalityöntekijöitä. Osalle työntekijöistä tarjottiin uusia tehtäviä ja osa otti vastaan tarjotun tehtävän. Välittömästi irtisanomisten jälkeen työnantaja rekrytoi uusia työntekijöitä, joilta edellytettiin sairaanhoitajan koulutusta.
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia avusti neljää jäsentään valittamaan irtisanomisista hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi irtisanomispäätökset. Menetetyt ansiot irtisanomisen ajalta korvataan työntekijöille, ja virat palautetaan.
Talentia on ratkaisuun tyytyväinen. Hallinto-oikeus katsoi, että virkasuhteen irtisanomisia oli edeltänyt uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin. Työnantaja ei siten osoittanut, että valittajan tehtävät olisivat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi.
– Uusi työ ei olisi lain mukaan edellyttänyt sairaanhoitajan koulutusta, koska kyse ei ollut terveydenhuollon tehtävästä. Sen sijaan uusien työntekijöiden tehtävät vastasivat pitkälti irtisanottujen tehtäviä ja sisälsivät muun muassa lastensuojeluilmoitusten käsittelyä ja päätöksentekoa, johon tulee olla sosiaalialan koulutus, sanoo Talentian palvelussuhde-edunvalvonnan johtaja Konstantin Laakkonen.
Talentian mukaan työnantajan uusille sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtäville asettama sairaanhoitajan kelpoisuusehto perustui työnantajan omaan tulkintaan. Sairaanhoitajan kelpoisuudella oli merkitystä vain hyvin pieneen, alle kahden prosentin osuuteen työstä, kun taas tehtäviin palkatuilta sairaanhoitajilta puuttui kelpoisuus huomattavasti useampiin tehtäviin.
Hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa asiassa 27.5.2026. Oikeus kumosi kaikki irtisanomiset. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.
Konstantin LaakkonenTyösuhdeasioiden päällikköPuh:09 3158 6026konstantin.laakkonen@talentia.fi
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
