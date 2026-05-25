Uusi eurooppalainen yhtiömuoto ei saa olla kiertotie työehtojen polkemiseen
28.5.2026 08:25:13 EEST | STTK ry. | Tiedote
EU-komission esitys uudesta eurooppalaisesta yhtiömuodosta, EU Incistä, sisältää merkittäviä riskejä työntekijöiden oikeuksille ja reilulle kilpailulle. Esitystä on korjattava, jotta se ei mahdollista sääntelyn kiertämistä tai johda kilpailuun työehdoilla, vaan tukee Euroopan kilpailukykyä kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.
EU-komissio antoi alkuvuodesta esityksen uudesta eurooppalaisesta yhtiömuodosta, EU Inc´stä. Tarkoitus on luoda uusi EU-tason yhtiömuoto, joka helpottaisi rajat ylittävää yritystoimintaa ja keventäisi hallinnollista taakkaa. Tavoite on näin vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.
Esityksestä keskustellaan tänään jäsenmaiden kesken EU-neuvostossa.
– STTK luonnollisesti kannattaa toimia Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi. Esitystä uudesta yhtiömuodosta on kuitenkin korjattava, sillä nykymuodossa se sisältää merkittäviä riskejä, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin, työmarkkinajärjestelmiin ja reiluun kilpailuun. Vaikka esitys ei suoraan puutu työoikeuteen, se avaa mahdollisuuksia kiertää olemassa olevaa sääntelyä, kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Häggman arvioi.
STTK korostaa, että Euroopan kilpailukykyä on rakennettava kestävästi ja reilusti.
– Yritystoiminnan helpottaminen ei voi, eikä saa olla kiertotie työntekijöiden oikeuksien polkemiseen.
Vaarana sääntelyshoppailu
EU:n perusperiaate on, että sovelletaan sen maan työlainsäädäntöä, jossa työ tehdään. EU Inc´n nykymallissa keskeiset yritystoiminnan säännöt sidottaisiin rekisteröintimaahan, vaikka työtä tehtäisiin toisessa jäsenvaltiossa.
– Riskinä on tällöin sääntelyshoppailu: yritykset voisivat valita toimintansa kannalta edullisimman sääntely-ympäristön ja minimoida siten velvoitteitaan. Näin ei voi olla, sillä se johtaisi kilpailuun työehdoilla ja heikentäisi eurooppalaista työmarkkinamallia.
STTK vaatiikin, että asetukseen sisällytetään yksiselitteiset ja sitovat suojamekanismit, jotka estävät uuden yritysmallin käytön työoikeudellisten velvoitteiden, sosiaaliturvan tai verojen kiertämiseen. Myös esityksen oikeusperusta ja asetuksen muoto herättävät huolta, sillä ne voivat rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia turvata työntekijöiden suojelu.
– Myös Euroopan parlamentti on tammikuussa hyväksytyssä raportissaan painottanut aloitteeseen liittyviä riskejä, Häggman huomauttaa.
Työntekijöiden oikeudet ja reilu kilpailu turvattava
Ehdotus vääristäisi kilpailua, jos markkinoilla toimisi yrityksiä eri sääntelytasojen alaisina. Verotukseen liittyvä epäselvyys puolestaan lisäisi riskiä epäterveeseen kilpailuetuun.
– Sisämarkkinat toimivat vain, jos pelisäännöt ovat kaikille reilut. EU Inc´iä on muutettava niin, että se turvaa sekä yritysten toimintaedellytykset että työntekijöiden oikeudet.
STTK korostaa, että sääntelyn on oltava selkeää ja tehokkaasti valvottavaa.
– Kevyt hallintomalli ja rajat ylittävä toiminta eivät saa johtaa valvonnan heikkenemiseen ja näin lisätä väärinkäytösten riskiä, Maria Häggman korostaa.
Lisätietoja: Maria Häggman, puhelin 040 148 9091
Maria Häggmankansainvälisten asioiden päällikköPuh:040 148 9091maria.haggman@sttk.fi
Tietoja julkaisijasta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Työskentelemme tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän puolesta yhdessä jäsenliittojemme kanssa. Visiomme on oikeudenmukainen työelämä.
