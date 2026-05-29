Talentia: Maksukyky ei saa olla peruste opiskelupaikalle

Esitysluonnoksen tavoitteena on järjestää erityisesti työssäkäyville ja korkeakoulututkinnon jo suorittaneille mahdollisuus maksulliseen tutkintokoulutukseen avoimessa korkeakoulussa.

Vaikka hallituksen tavoite koulutustason nostamisesta on Talentian mukaan sinänsä kannatettava, ei opiskelupaikkojen myöntäminen pelkän varallisuuden perusteella ole hyväksyttävä tie.

– Esitys murtaa maksuttoman tutkintokoulutuksen periaatetta. On olemassa riski, että esitys toteutuessaan laajentaa maksullisuutta koko koulutusjärjestelmässä, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila sanoo.

Riskinä eriarvoinen koulutuspolku

Talentian mukaan ehdotus vaatii tarkempaa perustuslaillista arviointia kuin siinä on esitetty.

– Lakiehdotus asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan, koska käytännössä ainut opiskelijavalinnan peruste olisi opiskelijan maksukyky, Manssila perustelee.

Maksullista tutkintoa suorittavat suljettaisiin opintotuen ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle, mikä korostaa tutkinnon suorittamisen varallisuusvaatimuksia. Muutos myös asettaisi naisvaltaisella sosiaalialalla työskentelevät henkilöt, kuten sosionomit ja sosiaalityöntekijät, eriarvoiseen asemaan.

– Sosiaalialan palkkataso ei riitä kattamaan koulutusmaksuja, jotka voivat täyskatteellisina nousta käytännössä kymmeniin tuhansiin euroihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusvaje ei myöskään mahdollista sitä, että työnantajat kustantaisivat tällaisia tutkintokoulutuksia työntekijöilleen.

Aikuiskoulutustuki korvattava pikaisesti

Manssila huomauttaa, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden ohjautuminen uuteen maksulliseen tutkintoon ei lisää korkeakoulutettujen määrää, vaan ainoastaan suoritettujen tutkintojen määrää.

– Suurempi tarve on saada pikaisesti korvaava tukimuoto poistuneelle aikuiskoulutustuelle sekä uusia jatkuvan oppimisen muotoja. Työttömien henkilöiden mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen työmarkkina-aseman parantamiseksi on lisäksi varmistettava ja opintotukea on kehitettävä vähemmän lainapainotteiseksi, Manssila sanoo.



