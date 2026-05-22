Kivojen kohtaamisten ja unohtumattomien kokemusten kesä – SSO työllistää tänä kesänä jopa 550 nuorta

– Huolestuimme siitä, että niin moni nuori jäi tänä kesänä vaille kesätyöpaikkaa ja sen takia tarjosimme ennätysmäärän kesätöitä. Halusimme olla myös suunnannäyttäjä ja herätellä oman kotiseutumme muitakin yrityksiä työllistämään nuoria mahdollisuuksien mukaan, kertoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo tyytyväisenä.

Nuorten kesätyöpolkua tuetaan monin tavoin

Toukokuussa Salossa, Lohjalla ja Nummelassa järjestettävät kesäetkot tarjoavat hyvän startin kesätöiden alkuun. Etkoilla tutustutaan työsuhdeasioihin, SSO:hon työnantajana, tavataan tulevia työkavereita sekä keskustellaan odotuksista tulevaa kesää kohtaan.

– Nuoret ovat kokeneet Kesäetkot todella hyödyllisiksi. Kun siellä on yhdessä käyty läpi ajatuksia tulevasta kesätyöstä, on ollut paljon helpompi ja vähemmän jännittävää aloittaa varsinaiset työt, SSO:n henkilöstöasiantuntija Eveliina Sahramo sanoo iloisena.

Kesäetkojen lisäksi perehdytys ja riittävä tuki ovat tärkeitä, jotta nuorten kesätöiden aloitus sujuu mutkattomasti. SSO:ssa työskentelee neljä valmentajaa, jotka toimipaikan esihenkilön kanssa perehdyttävät kaikki uudet työntekijät töiden alkuun. Jokaisessa yksikössä on myös työkummi, joka on apuna työarjessa.

Tarjotaanhan nuorille kivojen kohtaamisten kesä

Kesätöissä palvelualalla nuoret kohtaavat erilaisia asiakastilanteita – haastaviakin. Asiakaskohtaamisista toivotaan nuorille ennen kaikkea kivoja kokemuksia.

– Jokainen varmasti tekee parhaansa ja toivoisimme, että muistaisimme asiakkainakin kohdata nuoret kivasti. Tehdään yhdessä nuorille kivojen kohtaamisten kesä, toteaa Sahramo lopuksi.

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo p. 044 770 5175