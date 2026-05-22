Kivojen kohtaamisten ja unohtumattomien kokemusten kesä – SSO työllistää tänä kesänä jopa 550 nuorta
2.6.2026 14:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Tänä kesänä SSO:n toimipaikoissa työskentelee ennätysmäärä nuoria, joista osa ottaa ihan ensimmäisiä askeleita työelämässä. Jotta kesätyökokemuksesta tulisi mahdollisimman positiivinen, tuetaan nuoria muun muassa Kesäetkoilla ja kattavalla perehdytyksellä. Myös valmentajat sekä työkummit toimipaikan esihenkilön ohella auttavat töiden alkuun. Asiakaskohtaamisten toivotaan ennen kaikkea sisältävän kivoja kesäisiä hetkiä kesätöiden parissa.
– Huolestuimme siitä, että niin moni nuori jäi tänä kesänä vaille kesätyöpaikkaa ja sen takia tarjosimme ennätysmäärän kesätöitä. Halusimme olla myös suunnannäyttäjä ja herätellä oman kotiseutumme muitakin yrityksiä työllistämään nuoria mahdollisuuksien mukaan, kertoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo tyytyväisenä.
Nuorten kesätyöpolkua tuetaan monin tavoin
Toukokuussa Salossa, Lohjalla ja Nummelassa järjestettävät kesäetkot tarjoavat hyvän startin kesätöiden alkuun. Etkoilla tutustutaan työsuhdeasioihin, SSO:hon työnantajana, tavataan tulevia työkavereita sekä keskustellaan odotuksista tulevaa kesää kohtaan.
– Nuoret ovat kokeneet Kesäetkot todella hyödyllisiksi. Kun siellä on yhdessä käyty läpi ajatuksia tulevasta kesätyöstä, on ollut paljon helpompi ja vähemmän jännittävää aloittaa varsinaiset työt, SSO:n henkilöstöasiantuntija Eveliina Sahramo sanoo iloisena.
Kesäetkojen lisäksi perehdytys ja riittävä tuki ovat tärkeitä, jotta nuorten kesätöiden aloitus sujuu mutkattomasti. SSO:ssa työskentelee neljä valmentajaa, jotka toimipaikan esihenkilön kanssa perehdyttävät kaikki uudet työntekijät töiden alkuun. Jokaisessa yksikössä on myös työkummi, joka on apuna työarjessa.
Tarjotaanhan nuorille kivojen kohtaamisten kesä
Kesätöissä palvelualalla nuoret kohtaavat erilaisia asiakastilanteita – haastaviakin. Asiakaskohtaamisista toivotaan nuorille ennen kaikkea kivoja kokemuksia.
– Jokainen varmasti tekee parhaansa ja toivoisimme, että muistaisimme asiakkainakin kohdata nuoret kivasti. Tehdään yhdessä nuorille kivojen kohtaamisten kesä, toteaa Sahramo lopuksi.
Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo p. 044 770 5175
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
Toimitusjohtaja Tapio Finéristä kauppaneuvos22.5.2026 15:03:00 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentti on 22.5.2026 myöntänyt kauppaneuvoksen arvonimen Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finérille.
Timo Turunen market- ja käyttötavarakaupan toimialajohtajaksi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:lle13.5.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
SSO:n market- ja käyttötavarakaupan toimialajohtajaksi on nimitetty Timo Turunen, joka aloittaa tehtävässään 10.8.2026.
Hyöty palaa omalle kotiseudulle – SSO maksaa asiakasomistajilleen ylijäämänpalautusta yhteensä 0,7 miljoonaa euroa5.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n edustajisto päätti kevätkokouksessaan maksaa asiakasomistajilleen ylijäämänpalautusta vuoden 2025 tuloksesta. Ylijäämänpalautusta maksetaan vuoden 2025 aikana tehdyistä Bonukseen oikeuttavista ostoista yhteensä lähes 0,7 miljoonaa euroa.
Renault ja Dacia saavat uuden jälleenmyyjän Lohjalle – PP-auto Oy aloittaa 2.5.20261.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Nordic Automotive Services Oy ja PP-auto Oy ovat sopineet Renault- ja Dacia‑jälleenmyynnin käynnistämisestä Lohjalla. Yhteistyö kattaa sekä uusien autojen myynnin että valtuutetut huolto- ja varaosapalvelut. Toiminta alkaa virallisesti toukokuun 2026 alussa.
SSO avaa 100 uutta kesätyöpaikkaa nuorille – yhteensä jopa 550 nuoren työnhaave toteutuu tänä kesänä12.3.2026 10:07:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO tarjoaa tänä kesänä ennätyksellisen mahdollisuuden paikallisille nuorille: aiemmin ilmoitettujen kesätyöpaikkojen lisäksi avataan 100 lisäpaikkaa 15–17-vuotiaille nuorille, jotka hakevat ensimmäisiä askeleitaan työelämässä. Yhteensä jopa 550 nuorta tulee työskentelemään SSO:n toimipaikoissa tulevana kesänä.
