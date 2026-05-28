Vuoden vesistökunnostaja -palkinto 2026 Veijo Hämäläiselle ja elämäntyöpalkinto Raija Auralle

Pitkäjänteinen yhteistyö näkyy Kyyveden tilassa

Kyyveden osakaskunta on tehnyt pitkäjänteistä vesienhoitotyötä yli kymmenen vuoden ajan. Työ on ollut vahvasti sidoksissa osakaskunnan hoitokunnan pitkäaikaiseen puheenjohtajaan Veijo Hämäläiseen, joka on vienyt eteenpäin käytännön kunnostustoimia ja yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Osakaskunta on toteuttanut vuodesta 2018 lähtien muun muassa hoitokalastusta, valuma-aluekunnostuksia ja tiedotushankkeita. Lisäksi se on osallistunut aktiivisesti Kyyveden valuma-aluetalkkaripilottiin ja sen jatkohankkeeseen. Toiminnan tuloksena Kyyveden kalastorakenne on parantunut ja vesistöön kohdistuva kuormitus vähentynyt. Hoitokalastuksen saalista on myös toimitettu hyötykäyttöön mahdollisuuksien mukaan.

Kyyvedellä kehitettyä osakaskuntavetoista vesienhoitotyötä on tehty Hämäläisen johdolla yhteistyössä kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Toimintamalleja on viety myös muille Etelä-Savon kalatalousalueille, mikä on vauhdittanut paikallista vesienhoitotyötä laajemminkin. Kyyvedestä on muodostunut merkittävä vesienhoidon kehittämisalue Itä-Suomessa.

”Veijo Hämäläinen on ollut poikkeuksellisen sitoutunut vesienhoitotyöhön. Hän osallistuu aktiivisesti tapahtumiin, tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tuntee alueensa ihmiset ja vesistöt läpikotaisin. Pitkät työpäivät käytännön kunnostustöissä kertovat aidosta omistautumisesta yhteisen vesistön hyväksi”, palkintoraati kuvaa perusteluissaan.

Raija Auran pitkä työura Pien-Saimaan hyväksi

Elämäntyöpalkinnon saanut Raija Aura teki pitkän ja monipuolisen työuran vesiensuojelun parissa Lappeenrannan kaupungin vesistöasiantuntijana. Hänen työnsä keskittyi erityisesti Pien-Saimaan kunnostamiseen ja vesiensuojeluun.

Pien-Saimaan kunnostustyöstä on muodostunut erinomainen esimerkki siitä, miten kunta voi ottaa aktiivisen vetovastuun vesistöjen tilan parantamisessa. Työ on osoittanut, että pitkäjänteinen yhteistyö ja osaavat tekijät voivat tuottaa näkyviä tuloksia vesistöjen hyväksi.

Aura tunnetaan vahvana verkostoitujana ja aktiivisena vesistökunnostusalan yhteistyön rakentajana. Hän on muun muassa osallistunut vuosien ajan valtakunnallisiin vesistökunnostusseminaareihin ja edistänyt määrätietoisesti kuntien roolia vesistötyössä.

Vaikka Aura jäi eläkkeelle syksyllä 2025, hän jatkaa edelleen aktiivisesti luonnonsuojelutyötä muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisissa luottamustehtävissä.

”Raija Aura on tehnyt määrätietoista työtä vesistöjen hyväksi vuosikymmenten ajan. Hänen työnsä on vahvistanut vesienhoidon yhteistyötä ja lisännyt ymmärrystä siitä, miten tärkeää paikallinen sitoutuminen on vesiensuojelussa”, palkintoraati toteaa.

Vesistöjen kunnostus tukee kestävää yhteiskuntaa

Vesistöjen kunnostus ja valuma-alueiden onnistunut vesienhallinta ovat keskeinen osa luonnon monimuotoisuuden turvaamista, vesistöjen hyvän tilan saavuttamista ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Paikallinen pitkäjänteinen yhteistyö ja tutkittuun tietoon perustuvat ratkaisut auttavat vähentämään vesistökuormitusta ja vahvistamaan vesiluonnon kestävyyttä niin ekologisesta kuin virkistyskäytön ja huoltovarmuudenkin näkökulmasta.

”Tämän vuoden palkinnonsaajat edustavat kumpikin omalla sarallaan vahvaa yhteisöllistä tekemistä sekä kykyä verkostoitua, johtaa esimerkillä ja sitoutua määrätietoisesti vesiensuojelun asian eteenpäin viemiseen. He ovat palkintonsa ansainneet. On myös todella ilahduttavaa vuodesta toiseen todistaa, kuinka paljon omistautunutta työtä lähivesien eteen tehdään eri puolilla maata”, iloitsee ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala

Vesistökunnostajapalkinto jaettiin nyt 14. kerran

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto myönnettiin nyt neljännentoista kerran. Palkinnon voi saada henkilö, yhteisö tai hanke, joka on edistänyt esimerkillisesti vesistöjen kunnostusta ja vesiensuojelua.

Palkinnonsaajan valitsi Vesistökunnostusverkoston vuosittain vaihtuva raati, jossa olivat tänä vuonna edustettuina Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen elinvoimakeskus ja ympäristöministeriö.

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto kokoaa yhteen vesistöjen kunnostuksesta kiinnostuneita toimijoita eri puolilta Suomea. Verkosto välittää ajantasaista tietoa vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostuksesta sekä rahoitusmahdollisuuksista.