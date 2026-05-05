Asuntomarkkinan murros: nyt jo 65 % asunto-osakekaupoista tehdään sähköisesti
2.6.2026 07:50:00 EEST | Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy | Tiedote
Digitaalisesti tehtyjen asuntokauppojen osuus kasvaa. Maaliskuussa kiinteistönvälittäjät solmivat ensimmäistä kertaa yli 60 prosenttia kaikista vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista digitaalisesti, ja huhtikuussa luku nousi jo 65 prosenttiin. Suomalaisten asuntokauppakäyttäytyminen on muuttunut vauhdilla: vielä reilu vuosi sitten valtaosa kaupoista solmittiin fyysisesti pankin konttorissa.
Tilastokeskuksen toukokuussa julkaisemien lukujen mukaan kiinteistönvälittäjät solmivat maaliskuussa yhteensä 3 383 vanhojen asunto-osakkeiden kauppaa. Näistä 2 109 tehtiin sähköisesti Digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustalla, mikä vastaa yli 62 prosenttia kaikista kaupoista. Huhtikuussa vanhojen asunto-osakkeiden kauppoja tehtiin yhteensä 3 098 kappaletta, joista digitaalisesti toteutettiin 2 020 kappaletta eli jo 65 prosenttia.
Muutos kuvaa hyvin asuntokaupan rakenteellista kehitystä. Alan toimijat pankeista kiinteistönvälittäjiin ovat ottaneet digitaaliset prosessit laajasti käyttöön, ja samalla kuluttajat ovat tottuneet hoitamaan kaupantekoa etänä ajasta ja paikasta riippumatta.
“Kyse ei ole vain teknologisesta muutoksesta, vaan myös toimintatapojen muuttumisesta. Asuntokauppa seuraa samaa kehitystä, joka on jo siirtänyt pankkipalveluita, vakuuttamista ja viranomaisasiointia digitaaliseksi”, DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.
Asuntokaupan muutos näkyy kuluttajien asenteissa
Etuoven maaliskuussa toteuttaman Markkinapulssi-kyselyn mukaan 42 prosenttia vastaajista tekisi tulevat asuntokauppansa mieluummin digitaalisesti kuin fyysisesti pankissa. Pankissa kaupat haluaisi tehdä 36 prosenttia vastaajista, kun taas 21 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Vielä vuotta aiemmin enemmistö kantansa valinneista vastaajista suosi pankissa tehtävää kauppaa.
Markkinapulssi-kyselyn mukaan asuntokauppojen tekemistä digitaalisesti toivovat erityisesti nuoret ja alle 54-vuotiaat vastaajat. Yli 65-vuotiaista suurempi osuus tekisi tulevat asuntokaupat mieluummin pankissa. Sähköinen kaupankäynti on kuitenkin nopeasti vakiintunut koko markkinan toimintatavaksi.
“Palautekyselyiden mukaan kuluttajat arvostavat erityisesti sähköisen asuntokaupan helppoutta ja paikkariippumattomuutta. Digitaalinen kaupanteko säästää aikaa ja vaivaa ja mahdollistaa kaupat helpommin myös eri paikkakunnilla tai jopa maissa asuville osapuolille”, Ursin kommentoi.
Myös kiinteistökaupat solmitaan yhä useammin digitaalisesti
Kiinteistökauppa seuraa asunto-osakekaupan aloittamaa digitalisoitumista. Vaikka asuntomarkkina on käynyt verkkaisesti, toukokuussa kiinteistökauppoja solmittiin DIAS-alustalla 22 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Koko alkuvuoden aikana digitaalisten kiinteistökauppojen määrä on kasvanut 36 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
Kaiken kaikkiaan asuntomarkkinan vaimea kevät näkyi kuitenkin myös digitaalisen asuntokaupan kokonaiskauppamäärissä toukokuussa. Kiinteistönvälittäjät solmivat yhteensä maltilliset 2 559 sähköistä asuntokauppaa, joista 1 930 kappaletta oli asunto-osakkeiden ja 629 kiinteistöjen kauppoja. Viime vuoden toukokuuhun nähden kaikkien digitaalisten asuntokauppojen määrä lisääntyi viisi prosenttia.
Niilo UrsinLiiketoimintajohtajaDigitaalinen asuntokauppa DIAS OyPuh:+358405398902niilo.ursin@dias.fi
DIAS on turvallinen tapa solmia asuntokaupat missä ja milloin vain
Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Joulukuussa 2025 DIAS-kauppoja on tehty jo yli satatuhatta kappaletta, ja reilu neljäsosa niistä on syntynyt vuoden 2025 aikana.
