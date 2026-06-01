Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon mahdollistava kaavaratkaisu etenee valtuustoon
1.6.2026 18:32:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus päätti 1. kesäkuuta kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle kahden Eteläsataman rakentamisen mahdollistavan kaavamuutoksen hyväksymistä. Arkkitehtuuri- ja designmuseon sekä Makasiinirannan ja Olympiarannan kaavaratkaisut vapauttavat uutta ranta-aluetta kaupunkilaisten käyttöön.
Arkkitehtuuri- ja designmuseon asemakaava ja Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaava kattavat alueet Vanhan Kauppahallin eteläpuolelta Makasiinirannan uusiin toimitilakortteleihin ja Olympiaterminaalin eteläpuolelle.
Arkkitehtuuri- ja designmuseon kaavaratkaisu mahdollistaa uuden museorakennuksen, julkisen tapahtuma-aukion, sekä rantareitin rakentamisen Etelärantaan. Tavoitteena on rakentaa Eteläsatamanaukio tapahtumien ja monimuotoisen kaupunkielämän käyttöön ja mahdollistaa museotoiminnan laajeneminen ympäröivään kaupunkitilaan.
Makasiinirannan ja Olympiarannan kaavaratkaisulla alue liitetään tiiviisti osaksi liikekeskustaa. Kaavassa osoitetaan neljä uutta toimisto- ja liikerakennuksen korttelia, satamakäytössä olleet suljetut pysäköinti- ja lastausalueet muutetaan julkiseksi käveltäväksi rannaksi ja osaksi rantareittiä. Suojellut Olympiaterminaali ja satamatalo osoitetaan uuteen käyttöön.
Molemmat kaavaratkaisut toteuttavat satamatoimintojen keskittämisskenaariota, jonka mukaan Makasiiniranta vapautuu kaupunkilaisten käyttöön ja Olympiarantaan jää laiturialue vieraileville risteilyaluksille.
Tavoitteena on kehittää nykyisin suljetusta satama-alueesta elämyksellinen, elinvoimainen, toiminnallisesti monipuolinen ja kaikille avoin merenranta-alue, ja vahvistaa Eteläsataman vetovoimaisuutta, ominaispiirteitä ja asemaa Helsingin ydinkeskustassa.
Lopulliset päätökset asemakaavoista tekee kaupunginvaltuusto.
Kaupunginhallitus hyväksyi segregaation ehkäisemisen tavoitteet
Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin segregaation ehkäisemisen tavoitteet vuosille 2026–2029. Tavoitteet ovat osa kaupunkistrategian toteutusta.
Kaupungin tavoitteena on olla tulevaisuudessakin Euroopan vähiten eriytyneitä pääkaupunkeja. Tavoitevalmistelussa on hyödynnetty tutkimustietoa.
Segregaation ehkäisemisen tavoitteet jakautuvat kolmeen päätavoitteeseen, joiden toimenpiteet kohdistuvat kaupunkiuudistusalueille ja niiden kaltaisille alueille. Ensimmäinen päätavoite on, että Helsinki uudistaa ja lisää asukkaiden kohtaamista ja palveluja näillä alueilla. Tähän päätavoitteeseen sisältyy se, että palvelut vastaavat väestön tarpeisiin vaikuttavasti ja kohdennetusti. Toisena päätavoitteena Helsinki kohdentaa valtuustokauden aikana määrärahoja tarveperusteisesti näille alueille. Kolmantena päätavoitteena Helsinki toteuttaa rakennetun ympäristön parannuksia näillä alueilla.
Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen kaavamuutos etenee valtuustoon
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen. Risteysalueelle suunnitellaan asuinkerrostalojen rakentamista ja liikennejärjestelyjen selkeyttämistä. Risteys muutetaan selkeäksi pääkatujen väliseksi nelihaararisteykseksi sujuvat joukkoliikenteen vaihtomahdollisuudet huomioiden.
Uusi rakentaminen luo Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueelle kaupunkimaisen ja vehreän reunan kivijalkaliiketiloineen sekä nykyistä turvallisempaa ja miellyttävämpää jalankulkuympäristöä. Alueelle tulee uusia asukkaita noin 330. Työpaikkamäärä vähenee noin 200 työpaikalla.
Kaavaratkaisu etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn.
Vuoden 2027 talousarvioehdotuksen raami hyväksyttiin
Kaupunginhallitus hyväksyi myös talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2027–2029 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman päivittämisen vuosiksi 2027–2035. Raami ja laatimisohjeet perustuvat kaupunkistrategiaan.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi uudet asukas- ja yrityspysäköinnin ehdot sekä käsitteli Kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta vuodelta 2025.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli tontti- ja aluevarauksia1.6.2026 18:33:01 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantai-iltana vuoden 2026 neljänteen kokoukseensa. Kokouksessa elinkeinojaosto käsitteli tontti- ja aluevarauksia.
Helsingin keskustan kävijämäärät kasvaneet – myös liiketilojen täyttöaste on noussut28.5.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Liiketilojen täyttöaste Helsingin keskustassa on noussut selkeästi vuoden 2023 jälkeen, ja on nyt yli 92 prosenttia. Erityisesti palveluiden, kuten ravintoloiden, määrä on kasvanut. Samaan aikaan myös keskustan kävijämäärät, kuten jalankulkijoiden määrä ja hotelliyöpymiset, ovat vahvassa kasvussa.
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat linjanneet yhteiset periaatteet droonihälytystilanteisiin28.5.2026 12:59:14 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat linjanneet palvelujensa järjestämisestä mahdollisten droonihälytysten aikana. Yhtenäisten toimintamallien avulla pääkaupunkiseudun palvelut ja väestö pystytään turvaamaan yli alueen kuntarajojen. Ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa häiriö kestää muutaman tunnin ajan. Jos tilanne pitkittyy, kaupungit antavat lisäohjeita palveluiden toiminnasta.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren ja Naurissalmen metrosiltojen korjausten hankesuunnitelmat27.5.2026 23:02:58 EEST | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27. toukokuuta muun muassa metrosiltojen korjausten hankesuunnitelmia ja asemakaavojen muutoksia sekä käsitteli ryhmäaloitteita ja aloitteita.
Helsinki lisää kierroksia kasvuun, osaamiseen ja elinvoimaan26.5.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Helsinki haluaa vahvistaa yritysten kasvumahdollisuuksia, kääntää yritysten henkilöstömäärän nousuun ja laskea helsinkiläisten työttömyyden alle valtakunnan keskiarvon. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteet, jotka ohjaavat kaupungin elinkeino-, työllisyys- ja innovaatiopolitiikkaa vuoteen 2029 saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme