Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon mahdollistava kaavaratkaisu etenee valtuustoon

Arkkitehtuuri- ja designmuseon asemakaava ja Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaava kattavat alueet Vanhan Kauppahallin eteläpuolelta Makasiinirannan uusiin toimitilakortteleihin ja Olympiaterminaalin eteläpuolelle.

Arkkitehtuuri- ja designmuseon kaavaratkaisu mahdollistaa uuden museorakennuksen, julkisen tapahtuma-aukion, sekä rantareitin rakentamisen Etelärantaan. Tavoitteena on rakentaa Eteläsatamanaukio tapahtumien ja monimuotoisen kaupunkielämän käyttöön ja mahdollistaa museotoiminnan laajeneminen ympäröivään kaupunkitilaan.

Makasiinirannan ja Olympiarannan kaavaratkaisulla alue liitetään tiiviisti osaksi liikekeskustaa. Kaavassa osoitetaan neljä uutta toimisto- ja liikerakennuksen korttelia, satamakäytössä olleet suljetut pysäköinti- ja lastausalueet muutetaan julkiseksi käveltäväksi rannaksi ja osaksi rantareittiä. Suojellut Olympiaterminaali ja satamatalo osoitetaan uuteen käyttöön.

Molemmat kaavaratkaisut toteuttavat satamatoimintojen keskittämisskenaariota, jonka mukaan Makasiiniranta vapautuu kaupunkilaisten käyttöön ja Olympiarantaan jää laiturialue vieraileville risteilyaluksille.

Tavoitteena on kehittää nykyisin suljetusta satama-alueesta elämyksellinen, elinvoimainen, toiminnallisesti monipuolinen ja kaikille avoin merenranta-alue, ja vahvistaa Eteläsataman vetovoimaisuutta, ominaispiirteitä ja asemaa Helsingin ydinkeskustassa.

Lopulliset päätökset asemakaavoista tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus hyväksyi segregaation ehkäisemisen tavoitteet

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin segregaation ehkäisemisen tavoitteet vuosille 2026–2029. Tavoitteet ovat osa kaupunkistrategian toteutusta.

Kaupungin tavoitteena on olla tulevaisuudessakin Euroopan vähiten eriytyneitä pääkaupunkeja. Tavoitevalmistelussa on hyödynnetty tutkimustietoa.

Segregaation ehkäisemisen tavoitteet jakautuvat kolmeen päätavoitteeseen, joiden toimenpiteet kohdistuvat kaupunkiuudistusalueille ja niiden kaltaisille alueille. Ensimmäinen päätavoite on, että Helsinki uudistaa ja lisää asukkaiden kohtaamista ja palveluja näillä alueilla. Tähän päätavoitteeseen sisältyy se, että palvelut vastaavat väestön tarpeisiin vaikuttavasti ja kohdennetusti. Toisena päätavoitteena Helsinki kohdentaa valtuustokauden aikana määrärahoja tarveperusteisesti näille alueille. Kolmantena päätavoitteena Helsinki toteuttaa rakennetun ympäristön parannuksia näillä alueilla.

Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen kaavamuutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen. Risteysalueelle suunnitellaan asuinkerrostalojen rakentamista ja liikennejärjestelyjen selkeyttämistä. Risteys muutetaan selkeäksi pääkatujen väliseksi nelihaararisteykseksi sujuvat joukkoliikenteen vaihtomahdollisuudet huomioiden.

Uusi rakentaminen luo Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueelle kaupunkimaisen ja vehreän reunan kivijalkaliiketiloineen sekä nykyistä turvallisempaa ja miellyttävämpää jalankulkuympäristöä. Alueelle tulee uusia asukkaita noin 330. Työpaikkamäärä vähenee noin 200 työpaikalla.

Kaavaratkaisu etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksen raami hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi myös talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2027–2029 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman päivittämisen vuosiksi 2027–2035. Raami ja laatimisohjeet perustuvat kaupunkistrategiaan.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi uudet asukas- ja yrityspysäköinnin ehdot sekä käsitteli Kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta vuodelta 2025.

