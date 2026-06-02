SSO keskittää Lohen ravintolapalveluja – muutoksia Toastin toimintaan
3.6.2026 14:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO keskittää kauppakeskus Lohen ravintolapalveluja vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin. Osana kokonaisuuden uudistamista SSO on käynyt Lohen ravintolamaailmaa koskevat muutosneuvottelut, ja suunnitelmana on päättää Toastin liiketoiminta kauppakeskus Lohessa perjantaina 5.6.2026.
Muut ravintolatoimijat – Robert’s Coffee ja Antonio – jatkavat toimintaansa normaalisti ja palvelevat asiakkaita tuttuun tapaan myös jatkossa. Samalla SSO kehittää aktiivisesti näiden tarjontaa entistä herkullisemmiksi, niin arjen pieniin nautintohetkiin kuin juhlan makuelämyksiin.
– Keskitämme palvelutarjontaamme, jotta voimme kuunnella asiakkaitamme ja kehittää palveluitamme entistä paremmin. Uskon, että tehdyllä muutoksella on positiivisia vaikutuksia myös Robert’s Coffeen ja Antonion menestykseen. Etsimme Toastin tiloihin uutta toimijaa, joka tuo lisää elinvoimaa Loheen, kertoo toimialajohtaja Niko Kähkönen.
Uuden vuokralaisen haku on käynnissä, ja tavoitteena on mahdollisimman sujuva siirtymä uuteen ratkaisuun. Muutos on osa SSO:n palveluverkoston jatkuvaa kehittämistä, jossa katse on vahvasti tulevassa.
Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia Toastin asiakkaita yhteisistä hetkistä.
Lisätietoja: toimialajohtaja Niko Kähkönen p. 0500 667 581
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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