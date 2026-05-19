Lisätalousarvio ei tuo muutosta tuomioistuinlaitoksen henkilöstön vähentämistarpeeseen

Hallituksen huhtikuussa hyväksymä julkisen talouden suunnitelma (kehyspäätös) toi tuomioistuimille määräleikkaukset, jotka edellyttävät noin 400 henkilön vähentämistä kehyskauden loppuun mennessä. Nyt esitetty lisärahoitus ei muuta vähennysten kokonaismäärää, mutta mahdollistaa niiden toteuttamisen hieman arvioitua hitaammassa aikataulussa.

Tuomioistuimien ja muun oikeudenhoidon pitkäaikainen aliresursointi todettiin jo vuonna 2022 valmistuneessa valtioneuvoston selonteossa. Sen pohjalta resursseja vahvistettiin vuoteen 2025 asti, mikä mahdollisti tuomareiden ja muun henkilöstön lisäämisen. Samaan aikaan kuitenkin tuomioistuimiin saapuneiden asioiden määrä on kasvanut. Tuomioistuinviraston arvion mukaan tuomioistuinlaitoksen henkilöstöresurssit olisi säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla, jotta ruuhkatilanne pysyy hallinnassa.

”Seuraavien neljän vuoden rahoituksesta meiltä puuttuu vuosittain kasvava summa, neljässä vuodessa yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Nyt esitetty lisärahoitus on tästä noin 5 prosenttia, eli kokonaiskuva pysyy edelleen vaikeana”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula sanoo.

Nyt myönnetty lisärahoitus koskee muodollisesti vuotta 2026, mutta käytännössä lisärahoitus käytetään vuonna 2027. Tuomareita olisi mahdotonta rekrytoida muutamaksi kuukaudeksi ja muutoinkin olisi epätarkoituksenmukaista kasvattaa henkilöstöä kuluvalle vuodelle, kun seuraavana vuonna henkilömäärää joudutaan supistamaan. Pistemäinen ja epävakaa rahoitus sopii huonosti tuomioistuimien toiminnan vaatimaan pitkäjänteisyyteen.

”Käytännössä tämä pieni lisärahoitus mahdollistaa nyt sen, ettei tuomioistuinlaitoksessa tarvitse käynnistää yt-neuvotteluita vielä tänä kesänä ja henkilöstön vähennystarve on ensi vuonna jonkin verran edellistä arviota pienempi”, Kumpula kertoo.

Aiemmin vuoden 2027 vähennystarpeeksi arvioitiin noin 110 henkilötyövuotta, mutta nyt vähennykset voidaan rajoittaa noin 60–80 henkilötyövuoteen. Tarkemmat arviot valmistuvat syksyn tulosneuvotteluiden jälkeen, minkä jälkeen tuomioistuimissa voidaan käynnistää yhteistoimintamenettelyt. Käytännössä yt-menettelyt tulevat ajoittumaan loppuvuoteen 2026 ja alkuvuoteen 2027.

Tuomioistuimiin saapuvien asioiden määrä on kasvanut, mikä on jo johtanut vireillä olevien asioiden määrän kasvuun tuomioistuimissa. Henkilöstövähennykset vuodesta 2027 alkaen tulevat johtamaan ruuhkautumisen kiihtymiseen ja käsittelyaikojen pidentymiseen.