Istanbul keräsi yhdessä illassa yli 140 000 konserttikävijää – Kaksi kovan luokan stadionkonserttia samana iltana
4.6.2026 14:00:00 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote
Istanbul vahvisti toukokuussa asemaansa kansainvälisenä kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Toukokuussa järjestetyt Kanye Westin Euroopan-kiertueen avauskonsertti sekä maailmankuulun tenorin Andrea Bocellin stadionkonsertti keräsivät yhteensä yli 140 000 musiikin ystävää eri puolilta maailmaa.
Tapahtumat olivat osa poikkeuksellisen vilkasta kymmenen päivän tapahtumajaksoa, jonka aikana Istanbul isännöi useita merkittäviä kansainvälisiä tapahtumia. Näihin kuului myös UEFA Eurooppa-liigan finaali 20. toukokuuta.
Kanye Westin konsertti yksi alueen suurimmista koskaan
Kanye West käynnisti odotetun Euroopan-kiertueensa ensimmäisellä koskaan Turkissa järjestetyllä konsertillaan Istanbulin Atatürkin olympiastadionilla. Tapahtuma houkutteli yleisöä muun muassa Isosta-Britanniasta, Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Puolasta sekä Persianlahden alueelta. Konsertti tavoitti lisäksi miljoonia katsojia artistin virallisen YouTube-lähetyksen kautta.
118 000 katsojaa kerännyt konsertti nousi yhdeksi alueen suurimmista stadionmusiikkitapahtumista koskaan. Erityisesti Istanbulia varten suunniteltu ohjelmisto, näyttävä lavatuotanto ja laajat visuaaliset efektit korostivat kaupungin kykyä toteuttaa maailmanluokan viihdetapahtumia.
Samaan aikaan Andrea Bocelli esiintyi Beşiktaş Park -stadionilla osana Romanza – 30th Anniversary World Tour -kiertuettaan. Bocellin konsertti keräsi noin 22 000 kuulijaa.
Tapahtumavuosi jatkuu
Asema kansainvälisenä kulttuurin ja urheilun keskuksena vahvistuu edelleen vuoden 2026 aikana. Kesän ja syksyn ohjelmistossa nähdään muun muassa Scorpions, Pet Shop Boys, Megadeth, Alice Cooper, Tom Odell, Manowar, Gorillaz, Ricky Martin, Black Coffee, LP sekä The Black Keys.
Myös urheilutapahtumien kalenteri on poikkeuksellisen tasokas. Tulevia kansainvälisiä tapahtumia ovat muun muassa Bosporinsalmen mannertenvälinen uintikilpailu elokuussa, naisten lentopallon EM-kisat elo–syyskuussa, Tour of Istanbul- ja L'Étape Türkiye by Tour de France -pyöräilytapahtumat syyskuussa sekä Presidential International Yacht Race -purjehduskilpailu loka–marraskuussa.
Istanbul vahvistaa globaalia vetovoimaansa
Tapahtumat ovat saaneet myös laajaa huomiota kansainvälisessä mediassa. Kaupungin kyky järjestää useita suuria tapahtumia lyhyen ajan sisällä ja vastaanottaa satojatuhansia kansainvälisiä vierailijoita kertoo laadukkaasta tapahtumainfrastruktuurista, erinomaisista kansainvälisistä yhteyksistä sekä laajasta palvelutarjonnasta.
Euroopan ja Aasian yhdistävänä metropolina Istanbul tarjoaa maailmanluokan tapahtuma-areenoita, rikasta kulttuuriperintöä ja modernia kaupunkielämää. Suurtapahtumat tuovat kaupunkiin jatkuvasti uusia kävijäryhmiä ja vahvistavat sen asemaa kiinnostavana matkailu- ja tapahtumakohteena.
Yhteystiedot
Arzu Emel Polat, lähetystöneuvos, goTürkiye, Turkin tasavallan suurlähetystö
s-posti info@go-turkiye.fi
Yhteyshenkilöt
Tanja HolmbergProjektipäällikkö, viestintäkonsulttiIkkunapaikka PR & EventsPuh:0503278923tanja.holmberg@ikkunapaikka.fi
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