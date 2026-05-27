Uudistunut digipalvelu Zekki.fi parantaa nuorten tukipalvelujen löydettävyyttä
5.6.2026 11:43:08 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Nuorille suunnattu digipalvelu Zekki.fi on uudistunut. Sitran rahoittamassa Zekki nuorten tueksi -hankkeessa on toteutettu teknisiä ja käytettävyyttä parantavia uudistuksia sekä kehitetty paikallisten tukipalvelujen löydettävyyttä. Kehitystyössä ovat olleet mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin kaupunki sekä ryhmä porilaisia nuoria.
Monelle nuorelle palvelujärjestelmä näyttäytyy hajanaisena ja vaikeasti hahmotettavana. Nuori ei välttämättä tiedä, mihin ottaa yhteyttä, kenelle puhua tai onko oma tilanne “riittävän vakava” avun hakemiseen. Zekki.fi:n elämäntilannearvion perusteella nuorelle suositellaan hänen tilanteeseensa sopivia palveluja. Suosituksissa huomioidaan vastaajan paikkakunta ja ikäryhmä.
Zekki.fi:n ehdottamat tukipalvelut esitetään jatkossa kolmeen kategoriaan jaoteltuina. Mikäli käyttäjä antaa luvan tarkan sijaintitiedon käyttöön, palveluja voidaan suositella niiden läheisyyden perusteella. Asuinkuntaan perustuva haku taas näyttää valitun paikkakunnan palvelut, ja lisäksi tarjolla on valtakunnallisia etäpalveluja.
Kehitystyön ytimessä Palvelutietovaranto-integraatio ja nuorten osallistaminen
Zekki.fi hyödyntää palvelusuosituksissa Palvelutietovarantoa (PTV). Palvelujen suodattamisessa ja kiireellisyyden arvioinnissa käytetään tekoälyä ja lopullinen suodatus tehdään manuaalisesti. Jotta palvelu näkyy Zekki.fi:ssä, sen tulee olla kuvattuna PTV:ssa tai Lähellä.fi-palvelussa. Kuvauksia ei ole mahdollista muokata erikseen Zekki.fi:n toimesta, joten niiden selkeys ja ajantasaisuus ovat keskeisiä. Hyvä palvelukuvaus vastaa Zekki.fi:n testiryhmän nuorten mielestä kolmeen kysymykseen: mihin saa apua, miten ottaa yhteyttä ja mitä tapahtuu sen jälkeen.
Palveluun on tehty myös käytettävyyttä ja visuaalisuutta parantavia muutoksia nuorten toiveiden pohjalta. Palautetekstejä on lyhennetty ja käyttäjä voi merkitä kiinnostavimmat palvelut suosikeiksi. Suosikit kootaan palauteyhteenvetoon, jonka voi tallentaa PDF-muodossa tai lähettää omaan tai vaikkapa tukena olevan ammattilaisen sähköpostiin.
Zekkiä voi kokeilla osoitteessa Zekki.fi ja antaa siitä palautetta lopussa olevan palautelinkin kautta. Kehitystyön tuloksena on kirjoitettu myös opas, joka käsittelee nuorilähtöistä palvelukuvausta ja sen kulkeutumista maksuttomaan Zekki.fi -palveluun. Opasta voi hyödyntää Palvelutietovarantoon nuorten palveluja kirjaava henkilö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi SipolaProjektipäällikköDiakonia-ammattikorkeakoulu
Zekki.fi-hanke
Sakari KainulainenErityisasiantuntija, dosenttiDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 869 6018sakari.kainulainen@diak.fi
Johanna Ahokasnuorisoyksikön päällikköPorin kaupunkiPuh:050 595 0422johanna.ahokas@pori.fi
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Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
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