Uudenmaan RKP: Kesäloman siirtäminen voisi vahvistaa yrityksiä ja työllisyyttä
5.6.2026 13:11:02 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Uudenmaan RKP tukee ehdotusta kesäloman ajankohdan siirtämisestä. Muutos sovittaisi lukuvuoden paremmin nyky-yhteiskunnan, työelämän ja kansainvälisen toimintaympäristön tarpeisiin. Suomi poikkeaa tällä hetkellä monista muista Pohjoismaista ja Euroopan maista siinä, että koulujen kesäloma alkaa ja päättyy huomattavasti aikaisemmin kuin muualla Euroopassa. Muutos voisi hyödyttää useita Uudellemaalle ja koko Suomelle tärkeitä toimialoja.
– Matkailu- ja ravintola-ala on jo pitkään peräänkuuluttanut muutosta. Matkailusesonkia voitaisiin pidentää ja toimintaa jatkaa pidempään, jos koulujen kesäloma osuisi paremmin yhteen kansainvälisen lomakauden kanssa. Muutos voisi vahvistaa sekä yritysten toimintaedellytyksiä että työllisyyttä, sanoo Uudenmaan RKP:n varapuheenjohtaja Edvard Lindfors.
Loma-ajankohdan tarkistaminen auttaisi Suomea seuraamaan paremmin naapurimaidemme ja muun Euroopan rytmiä. Koulujen loma-aikataulujen tulee voida mukautua muuttuneisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.
– Kansainvälisessä työssä huomaa selvästi, että Suomi on eri tahdissa muun Euroopan kanssa. Tällä hetkellä kansainvälinen yhteistyö sekä opetuksen että tutkimuksen saralla keskeytyy vuosittain kahdeksi kuukaudeksi, koska lomamme eivät ole yhdenmukaisia muiden maiden kanssa, sanoo piirihallituksen jäsen Kicka Lindroos.
– Nykyaikaisempi loma-aikataulu voisi myös helpottaa monien lapsiperheiden arkea. Kesälomauudistuksessa tulisi jo suunnitteluvaiheessa huomioida, miten vuosilomat ja koululaisten lomat voitaisiin sovittaa paremmin yhteen. Uudistuksen yhteydessä myös korkeakoulujen hakuaikataulut on mukautettava uuteen rakenteeseen, Lindfors toteaa.
Uudenmaan RKP korostaa, että uudistus on toteutettava huolellisesti, ja pitää tervetulleena laajaa ja rakentavaa keskustelua siitä, miten lukuvuosi tulisi järjestää vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita. Oppilaiden hyvinvointi ja mahdollisuudet palautumiseen on turvattava.
– Näin laaja muutos vaatii huolellista suunnittelua, mutta se ei saa olla syy jättää asiaa vuodesta toiseen paikalleen. Meidän on uskallettava tehdä päätöksiä ja toteuttaa ne harkitusti. Käytännössä kyse on kesäloman siirtämisestä myöhempään ajankohtaan ja lomapäivien sijoittamisesta tarkoituksenmukaisemmin – ei koulupäivien määrän muuttamisesta eikä lasten ja nuorten vapaa-ajan vähentämisestä, Lindroos sanoo.
Lisätiedot:
Edvard Lindfors, varapuheenjohtaja
0442590858
edvard.lindfors@gmail.com
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