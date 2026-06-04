EMBARGO 10.6.2026 klo 8:00: Hyvinvointialueet polkevat henkilökohtaisen avun laatua ja palkkoja – JHL ja Avustajaklinikka vaativat korjaamaan palvelusetelien alihinnoittelun

Henkilökohtaisen avun tarjoamisessa vammaisille henkilöille on puutteita koko maassa.

Hyvinvointialueet alihinnoittelevat palvelusetelin, joilla vammaiset voivat saada itselleen henkilökohtaista apua ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi. Asia ilmenee palveluntuottaja Avustajaklinikan asiantuntijoiden koostamasta aineistosta.

Alihinnoittelu johtaa siihen, että henkilökohtaiset avustajat eivät saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vammaiset saattavat jäädä ilman palvelua, varsinkin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

– Tämä on yksinkertaisesti väärin niin työntekijöitä kuin vammaisia kohtaan. Vammaiset ovat ihmisiä kellon ympäri ja alihinnoittelu vinouttaa koko toimialan palkkoja alaspäin, sanoo toimitusjohtaja Mika Hytönen Avustajaklinikalta, joka on henkilökohtaisen avun palveluita tuottava valtakunnallinen yritys.

Suurella osalla hyvinvointialueista palvelusetelin arvo ei ota huomioon ilta-, yö- ja viikonloppulisiä, jotka määrätään työehtosopimuksessa.

Esimerkiksi joillakin hyvinvointialueilla palvelusetelin tuntihinta on sama maanantaista lauantaihin kello 6–23 välillä, vaikka työvoimakustannukset kasvavat työaikalisien vuoksi merkittävästi.

– Kun palvelun tuottaminen ei ole kannattavaa kaikkina vuorokauden aikoina, seuraukset kohdistuvat suoraan vammaisiin ihmisiin. Tämä on vammaispalvelulain, yhdenvertaisuuslain, perustuslain ja YK:n vammaissopimuksen vastaista. Niissä määritellään, että vammaisten oikeuksien toteutuminen ei saa riippua siitä, onko avun tarve arkena päivällä vai viikonloppuna yöllä, toteaa Avustajaklinikan vammaisoikeusjuristi Jukka Kumpuvuori.

Työn vaativuus ei näy palkassa

Henkilökohtaisten avustajien työn vaativuus ei myöskään näy palvelusetelien hinnoissa. Palkka on sama, kuuluipa työhön elokuvissa käymistä tai hengityskoneen kanssa avustamista.

– Tällä hetkellä osaavia työntekijöitä on vaikea saada töihin henkilökohtaista apua välittäviin yrityksiin, koska palkka on niin matala. Osaamista ja työn vaativuutta ei palkassa huomioida, vaikka työehtosopimus tätä edellyttäisi, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo.

Pohjanmaan hyvinvointialue on poikkeus. Siellä palvelusetelimalliin on otettu mallia henkilökohtaisten avustajien valtakunnallisen työehtosopimuksen (heta-tes) palkkauksen vaativuusluokista. Heta-tesiä sovelletaan niin kutsutussa työnantajamallissa, kun vammainen itse on avustajan työantaja. Vaativuusluokat takaavat, että vaativammista tehtävistä saa enemmän palkkaa.

– Haastamme muut hyvinvointialueet tekemään saman ja vieläkin enemmän, Ekström sanoo.

Huomioistuin-kampanja tähtää tilanteen korjaamiseen

Selvitys on perusta Ammattiliitto JHL:n ja Avustajaklinikka Oy:n Huomioistuin-yhteiskampanjalle, joka haastaa hyvinvointialueet korjaamaan palvelusetelikäytännöt.

– Hinnat on saatava vastaamaan lakisääteisiä kustannuksia. Tällöin sekä asiakkaat, avustajat että yritykset hyötyisivät, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo.

Vaikuttamistyö reilumman palvelusetelihinnoittelun edistämiseksi on käynnistynyt toukokuussa. JHL:n asiantuntijat Laura Tuominen ja Matti Mamia ovat tavanneet eri hyvinvointialueiden poliitikkoja ja viranhaltijoita yhdessä Avustajaklinikan edustajien kanssa.

Tapaamisissa on nostettu esille, että tilanteen korjaaminen olisi tärkeää työntekijöille ja työnantajille. Samalla edistetään vammaisten oikeutta elää ihmisarvoista ja yksilöllistä elämää.

– Vastaanotto on ollut pelkästään positiivista. Asia on ymmärretty ja kampanja on jo lisännyt hyvinvointialueiden tietoisuutta tästä. Nyt toivotaan parannuksia, korostaa Laura Tuominen.

Lisäksi Avustajaklinikka on tehnyt yhdenvertaisuusvaltuutetulle kantelun palvelusetelikäytännöistä. Sitä ovat lausunnoillaan tukeneet JHL:n ja työantajaa edustavan Hali-liiton lisäksi niin dosentti, sosiaalioikeuden yliopiston lehtori Pauli Rautiainen Helsingin yliopistosta, oikeustieteen kandidaatti ja sosiaalioikeuden asiantuntija Tapio Räty ja emeritusprofessori Kaarlo Tuori kuin lukuisat vammaisjärjestöt.

Tänään 10.6.2026 vietetään YK:n vammaissopimuksen 10-vuotisjuhlapäivää Suomessa. Tervetuloa seuraamaan keskustelua henkilökohtaisen avun saatavuudesta, työllisyydestä ja vammaisten oikeuksien toteutumisesta. Tapahtuman järjestävät Avustajaklinikka, Lihastautiliitto ja Suomen CP-liitto. Ilmoittaudu viimeistään 8.6.2026.

Lisätiedot:

Håkan Ekström

puheenjohtaja, Ammattiliitto JHL

040 828 2865, hakan.ekstrom@jhl.fi

Laura Tuominen

vastaava sopimusasiantuntija, Ammattiliitto JHL

050 409 2460, laura.tuominen@jhl.fi

Mika Hytönen

toimitusjohtaja, Avustajaklinikka

044 300 1669, mika.hytonen@avustajaklinikka.fi

Jukka Kumpuvuori

Vammaisoikeusjuristi, Avustajaklinikka

044 901 1159, jukka.kumpuvuori@avustajaklinikka.fi