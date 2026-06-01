Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Aleksanterin teatterin asemakaavan muutos etenee valtuustoon

8.6.2026 18:35:07 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 8. kesäkuuta omalta osaltaan Aleksanterin teatterin asemakaavan muutoksen ja Pukinmäenkaaren peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman.

Helsingin kaupungintalo.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 8. kesäkuuta. Sakari Röyskö

Aleksanterin teatterin asemakaavan muutos mahdollistaa teatterin laajennuksen ja osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen hotelliksi. Uusi hotellisiipi sijoittuisi teatterin 1950-luvulla valmistuneen osan paikalle siten, että sitä korotetaan kolmella kerroksella ja osa laajennusosan julkisivuista säilytetään. Aleksanterin teatterin vanhin, vuonna 1879 valmistunut osa säilyy pääosin teatterikäytössä. Asia on kaupunginvaltuustossa 17. kesäkuuta.

Kaupunginvaltuustoon etenee myös Pukinmäenkaaren peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma. Hankkeen enimmäishinta-arvio arvonlisäverottomana on 32,7 miljoonaa euroa syyskuun 2025 kustannustasossa. Hankkeessa toteutetaan laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 17. kesäkuuta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi

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