Länsi-Helsingin joukkoliikenne uudistuu vaiheittain 2030-luvun alussa

”Linjastosuunnitelma parantaa liikkumisen laatua erityisesti runkoyhteyksien varrella ja ruuhka-aikoina, kun raideliikenteen osuus kasvaa ja aikataulujen luotettavuus paranee. Bussiliikenteen päällekkäisyyksiä karsimalla raitioliikenne ei tuo lisäkustannuksia HSL:lle, ja pystymme muutoksella tarjoamaan alueellisesti kattavia liityntä- ja poikittaisyhteyksiä Länsi-Helsingin alueiden välille”, suunnitelman valmistelussa projektipäällikkönä toiminut joukkoliikennesuunnittelija Mari Linna sanoo.

Suunnittelualue

Suunnittelualue kattaa Punavuoren, Eiran, Kampin, Etu- ja Taka-Töölön, Meilahden, Laakson, Ruskeasuon, Munkkiniemen, Haagan, Pitäjänmäen, Konalan ja Kaarelan kaupunginosat. Alueellisesti merkittävimmät liikenteen muutokset tapahtuvat Kannelmäessä, Haagassa ja Munkkivuoressa, jossa liikkuminen nojautuu aiempaa vahvemmin raitioliikenteen ympärille rakentuviin matkaketjuihin.

Liikenteelliset muutokset merkitsevät muun muassa että:

runkolinjojen 20 ja 30 liikennöinti loppuu, koska raitiolinjan 14 reittilinjaus korvaa suurimman osan nykyisten runkobussilinjojen reiteistä.

Bussiliikenne Helsingin keskustaan kulkee pääosin Mannerheimintien ja Mechelininkadun kautta, kun taas Topeliuksenkatu ja Runeberginkatu ovat 2030-luvulla ratikkaliikenteen väyliä.

Asukkaiden näkemykset mukana suunnittelussa

Suunnittelua on tehty laajassa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Ensimmäisestä linjastoluonnoksesta järjestettiin arviointikysely tammikuussa 2026, johon tuli lähes 4 000 vastausta ja noin 2 800 avointa palautetta. Kyselyiden tuloksia on hyödynnetty linjastosuunnitelman viimeistelyssä. Lisäksi asukkaat ovat voineet osallistua esittelytilaisuuksiin ja taustatietona on hyödynnetty laajaa liikkumiskyselyn tietovarantoa.

Suunnitelman lähtökohtana oli kustannusneutraalius siten, että palvelutaso säilyy hyvänä ilman merkittävää lisäystä kokonaisrahoitukseen. Nykyisen linjaston kustannukset olivat vuonna 2025 noin 47,1 miljoonaa euroa. Nyt hyväksytyssä linjastosuunnitelmassa linjasto- ja tarjontamuutokset vähentävät bussiliikenteen operointikustannuksia vuosittain noin 9,1 miljoonaa euroa. Raitioliikenteen järjestämisen kustannukset kasvavat puolestaan noin 8,65 miljoonaa euroa.

Suunnitelmaan voi tutustua yksityiskohtaisemmin HSL:n nettisivuilla, joilta löytyvät kuvaukset uusista linjoista ja reittimuutoksista suunnitelman tullessa voimaan.