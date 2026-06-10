Nuorten oikeus kasvaa näkyy kirkon Pride-osallistumisessa
10.6.2026 14:51:54 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Kirkko Espoossa, Kirkko Helsingissä ja Kirkko Vantaalla ovat yhdessä mukana Helsinki Pride -tapahtumassa. Tänä vuonna ne toimivat ensimmäistä kertaa tapahtuman support-kumppaneina.
Vuoden 2026 Helsinki Priden teemana on ”Vapaus kasvaa” ja keskiössä nuoret.
– Teema haastaa kirkkoja ja seurakuntia pohtimaan omaa toimintaansa, sanoo Espoon seurakuntien sateenkaaritoiminnan koordinaattori Matti Peiponen.
– Asetummeko sateenkaarinuorten ja kaikkien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien rinnalle ja ymmärrämmekö heidän tilanteensa? Saako jokainen kasvaa sellaisena Jumalan luomana ihmisenä kuin on, vai odotetaanko hänen muuttuvan joksikin muuksi, kyselee Peiponen.
Samoilla linjoilla on nuorisotyönohjaaja Antti Kotinurmi Vantaankosken seurakunnasta.
– On surullista, jos uskontoa käytetään toisten kontrollointiin. Siinä ei ole mitään kristillistä.
– Kasvatuksen ja nuorisotyön tehtävä on neuvoa ja auttaa nuorta tekemään oikeita asioita ja tukea elämisen taitojen oppimista. Meidän kuuluu auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan omaksi itsekseen, eikä muokata heitä meidän oman makumme mukaan, Kotinurmi korostaa.
Peiponen muistuttaa, että seurakunnat ovat sitoutuneet edistämään sitä, että kirkoissa ja seurakunnissa on tiloja, joihin jokainen voi tulla ja joissa jokainen saa olla oma itsensä avoimesti ja turvallisesti.
– Todellinen vapaus ei toteudu yksilölle ennen kuin se toteutuu meille kaikille.
Tapahtumia eri puolilla pääkaupunkiseutua
Kirkko Espoossa, Kirkko Helsingissä ja Kirkko Vantaalla osallistuvat lauantaina 27.6. järjestettävään Helsinki Pride -kulkueeseen. Lisäksi ne järjestävät Pride-kuukauden aikana eri puolilla pääkaupunkiseutua useita sateenkaarevia tilaisuuksia.
Vantaalla puolestaan järjestetään lauantaina 13.6. Vantaa Pride -kulkue ja puistopiknik, jossa Kirkko Vantaalla on mukana.
To 25.6. klo 18 Paavalinkirkossa: Sananvapaus ja -vastuu tässä ajassa -keskustelu kysyy, onko totta, ettei mitään saa enää sanoa. Tai voiko täysin vapaa keskustelu koskaan olla seurauksetonta. Uskonnollisen populismin tutkija Milla Heinonen alustaa sananvapauden luonteesta ja merkityksestä poliittisessa keskustelussa.
Ke 24.6. klo 14–20 kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä: Pride-workshop nuorille, järjestäjänä Espoon seurakunnat, kielinä suomi, ruotsi ja englanti. Workshopissa voi valmistaa kylttejä tai koristella vaatteitaan Pride-kulkuetta varten tai vain hengata ja jutella seurakuntien työntekijöiden kanssa turvallisessa ympäristössä.
Sateenkaarimessuja järjestetään Pride-tapahtumien yhteydessä useita. Vantaan sateenkaarimessu vietetään Myyrmäen kirkossa ke 17.6. klo 19 ja Helsingissä sekä Mikaelinkirkossa su 21.6. klo 17.45 että Kallion kirkossa pe 26.6. klo 18.
Lisätietoja:
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Kirkko Espoossa: Matti Peiponen, 050 381 7629, matti.peiponen@evl.fi
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Kirkko Helsingissä: Juha Silander, 040 563 9709, juha.silander@evl.fi
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Kirkko Vantaalla: Antti Kotinurmi, 050 346 0727, antti.kotinurmi@evl.fi
Tapahtumia:
Espoo
Pride-Workshop: Chill hanging sekä Espoon seurakunnat: WALK-IN - Helsinki Pride
Helsinki
https://www.helsinginseurakunnat.fi/haku.html.stx?haku=true&hakusana=pride&srk=kaikki&tyyppi=tapahtumat
Vantaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti PeiponenMonikulttuurisuustyön asiantuntijaKirkko Espoossa / Espoon seurakuntayhtymä, Church in EspooPuh:09 8050 2512Puh:050 381 7629matti.peiponen@evl.fi
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Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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