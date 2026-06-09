Otava julkaisee Tuulia Pitkäsen tietokirjan poliittisesta vaikuttamisesta

Suomalaisten naisten poliittisten oikeuksien 120-vuotissyntymäpäivänä vallan sukupuolittuneisuus ei ole kadonnut, vaan ottaa yhä uusia muotoja. Etenkin nuorempien naisten tulevaisuususko on koetuksella, mutta yhteiskunnallisen osallistumisen keinoiksi tarjotaan lähinnä pistemäisiä kampanjoita. Pitkänen tähdentää, että todellisia muutoksia voi saada parhainten aikaan toimimalla yhteiskunnallisen päätöksenteon keskeisissä instituutioissa.

Teos kannustaa suomalaisia vaikuttamaan politiikan kautta. Kirja kuvaa käytännönläheisesti, miten päätöksiä valmistellaan ja kuinka kuka tahansa voi nousta muuttamaan lakeja ja rakenteita demokraattisen järjestelmän kautta.

Älä kysy lupaa on tietokirja suomalaisesta demokratiasta ja käytännön opas ihmisille, jotka haluavat ymmärtää yhteiskunnallista valtaa paremmin - tai käyttää sitä itse. Kirjan ajankohtaisuutta lisäävät keväällä 2027 järjestettävät eduskuntavaalit, joissa on paljon pelissä.

Helsinkiläinen VTM Tuulia Pitkänen, 34, on työskennellyt 15 vuotta politiikan kulisseissa Suomessa ja ulkomailla. Hän on toiminut pääministeri Sanna Marinin poliittisen esikunnan johdossa sekä Ison-Britannian entisen pääministerin Tony Blairin kansainvälisessä instituutissa hallitusten ja niiden johtajien vanhempana neuvonantajana.



Lisätietoja, pdf- ja haastattelupyynnöt: Kirsi Tähjänjoki, Kustannusosakeyhtiö Otava kirsi.tahjanjoki@otava.fi